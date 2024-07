У США створили криптогаманець, який можна вбудувати у власне тіло

Компанія VivoKey Technologies, що базується в Сіетлі, пропонує підшкірні криптогаманці для безпечних криптовалютних транзакцій з використанням технологій NFC та RFID

Дві американські компанії VivoKey Technologies і Dangerous Things створили криптовалютний гаманець, який можна вбудувати у власне тіло. Про це повідомляє Decrypt.

Гаманці — це візитна картка криптовалютного простору, і з самого початку вони були життєво важливою і часто неприємною частиною екосистеми. Вони бувають різних форм і розмірів, від застосунків для настільних комп’ютерів і плагінів для браузерів до пристроїв розміром з кредитну картку і флешку. Гаманець Apex розміром з пігулку захищає дані під вашою шкірою.

Граафстра каже, що чіп Apex можна використовувати для зберігання біткоїнів, відчинення дверей або оплати за чашку кави.

Apex випускається у формфакторі “Flex”, який є дуже тонким. Процедура виглядає так: потрібно ввести у шкіру голку, а згодом витягнути її. Пізніше у стерильних рукавичках Apex вставляють в розріз. Граафстра також пояснив, що сама імплантація займає лічені секунди, а найбільше часу витрачається на підготовку, накладання пов’язки та забезпечення зупинки кровотечі.

Серед відомих футурологів, які скористалися пропозицією Граафстри імплантувати чіп, – підприємиця, подкастерка і документалістка Бріар Престидж, яка задокументувала свій досвід отримання чіпа “Dangerous Things” для майбутньої документальної стрічки.

