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У США створили криптогаманець, який можна вбудувати у власне тіло

13.07.2024 10:00
Олеся Крамаренко
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Компанія VivoKey Technologies, що базується в Сіетлі, пропонує підшкірні криптогаманці для безпечних криптовалютних транзакцій з використанням технологій NFC та RFID

У США створили криптогаманець, який можна вбудувати у власне тіло

Фото: Dangerous Things

Дві американські компанії VivoKey Technologies і Dangerous Things створили криптовалютний гаманець, який можна вбудувати у власне тіло. Про це повідомляє Decrypt.

Гаманці — це візитна картка криптовалютного простору, і з самого початку вони були життєво важливою і часто неприємною частиною екосистеми. Вони бувають різних форм і розмірів, від застосунків для настільних комп’ютерів і плагінів для браузерів до пристроїв розміром з кредитну картку і флешку. Гаманець Apex розміром з пігулку захищає дані під вашою шкірою.

“Ці гаманці є апаратними гаманцями, які призначені для переказу криптовалюти”, — розповів в інтерв’ю Decrypt засновник і генеральний директор VivoKey Technologies і Dangerous Things Амаль Граафстра. “Ваш телефонний застосунок — це ваш інтерфейс, але він не має жодних приватних ключів. Закритий ключ і фактичне підписання біткоїн-транзакції, або криптотранзакції, відбувається в чіпі”.

Граафстра каже, що чіп Apex можна використовувати для зберігання біткоїнів, відчинення дверей або оплати за чашку кави.

Apex випускається у формфакторі “Flex”, який є дуже тонким. Процедура виглядає так: потрібно ввести у шкіру голку, а згодом витягнути її. Пізніше у стерильних рукавичках Apex вставляють в розріз. Граафстра також пояснив, що сама імплантація займає лічені секунди, а найбільше часу витрачається на підготовку, накладання пов’язки та забезпечення зупинки кровотечі.

Серед відомих футурологів, які скористалися пропозицією Граафстри імплантувати чіп, – підприємиця, подкастерка і документалістка Бріар Престидж, яка задокументувала свій досвід отримання чіпа “Dangerous Things” для майбутньої документальної стрічки.

Наразі пристрій Apex Flex коштує $349.

Про те, як зросла кількість унікальних активних Web3-гаманців, ми писали раніше.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниТехнології
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