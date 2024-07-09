Як зросла кількість унікальних активних Web3-гаманців — дослідження

В середині 2024 року кількість унікальних активних Web3-гаманців на день досягла рекордної позначки

Аналітична компанія DappRadar опублікувала звіт про стан індустрії Web3 за другий квартал 2024 року. Підраховано, що кількість унікальних активних гаманців (UAW) у Web3 досягла рекордних 10 млн на день. При цьому зростання кількості користувачів Web3-застосунків склало 40% за три місяці.

У звіті йдеться, що головним каталізатором зростання активності користувачів стали проведені в цей період аirdrop-роздачі токенів. Однак тенденція зростання UAW може бути нестабільною, оскільки проєктам рідко вдається достатньо стимулювати користувачів залишатися активними після завершення аірдропів.

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Також аналітики зазначають, що майже всі сектори децентралізованих додатків (dApps) показали значне зростання у 2 кварталі. З них найбільше зріс сектор соціальних dapps — на 66%, досягнувши майже 2 мільйонів щоденних UAW.

Попри зростання кількості користувачів, загальний обсяг заблокованої вартості (TVL) в секторі DeFi знизився на 4% в порівнянні з попереднім кварталом, склавши $168 млрд.

Втрати від хакерських атак та експлойтів склали $430 млн, що на 5% більше, ніж у попередньому кварталі. Найбільша хакерська атака кварталу — крадіжка $305 млн з японської біржі DMM Bitcoin.

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Ринок NFT мав найкращий квартал з початку 2023 року: обсяг торгів склав $4 млрд, здійснено 14,9 мільйона продажів. NFT-майданчик Blur залишається лідером з 31% ринку, Magic Eden збільшив частку з 17% до 22%. OpenSea лідирує за кількістю продажів з 12% ринку.

Децентралізовані біржі також продемонстрували значне зростання кількості активних користувачів. Кількість користувачів Uniswap зросла на 80%, а користувачів Raydium – на 134%. Аналітики пов’язують тенденцію до зростання користувачів DEX зі збільшенням транзакцій з мем-монетами на цих платформах.

Нагадаємо, травень 2024 року ознаменувався бурхливим зростанням інвестицій у Web3 та блокчейн — 152 проєкти з цієї галузі залучили загалом $1,08 млрд. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами Fintech Insider