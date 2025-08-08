close-btn
Що найбільше продає та купує Україна: Гетманцев про зовнішню торгівлю

08.08.2025 14:40
Микола Деркач

За сім місяців 2025 року обсяги зовнішньої торгівлі товарами становили $69,1 млрд. Порівняно з аналогічним періодом минулого року товарообіг зріс на 12% — на $7,4 млрд

Фото: freepik.com, facebook.com/d.getmancev, pixabay.com

Про це розповів Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, з посиланням на дані Держмитслужбу.

За його ловами, експорт за січень-липень 2025 року становив $23,2 млрд (це на 2,7% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року).

Топ-3 експортних позицій (їх частка у загальному обсязі — 76,7%):

  • продовольчі товари – $13 млрд (56,0%);
  • метали та вироби з них – $2,6 млрд (11,2%);
  • машини, устаткування та транспортні засоби – $2,2 млрд (9,5%).

Топ-3 країн-споживачів українських товарів:

  • Польща – $2,9 млрд;
  • Туреччина – $1,9 млрд;
  • Італія – $1,3 млрд.

Гетманцев пояснив, що імпорт за січень-липень 2025 року становив $45,9 млрд (це на 17,4% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року).

Топ-3 імпортних позицій (їх частка у загальному обсязі становила 68%):

  • машини, устаткування та транспортні засоби – $18 млрд (39,2%);
  • продукція хімічної промисловості – $7,3 млрд (15,9%);
  • паливно-енергетичні ресурси – $5,9 млрд (12,9%).

При митному оформленні зазначених товарів до бюджету надійшло:

  • 112,7 млрд грн;
  • 57,0 млрд грн;
  • 105,5 млрд грн відповідно.

Це становить 29%, 15% та 27% від усіх надходжень митних платежів відповідно.

Топ-3 країн-постачальників товарів до України:

  • Китай – $9,9 млрд;
  • Польща – $4,4 млрд;
  • Німеччина – $3,7 млрд.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками січня-липня становило $22,7 млрд.

«Ситуація продовжує погіршуватись – якщо у січні-травні 2025 року місячне збільшення від’ємного результату зовнішньої торгівлі вимірювалось приблизно у -$2,9 млрд, то за підсумками червня воно зросло до -$3,9 млрд та -$4,4 млрд у липні, — пише Данило Гетманцев. — За такої динаміки вже у вересні ми можемо перекрити минулорічний історичний анти-рекорд (-$29,0 млрд)».

За його словами наразі гостро стоїть питання посилення підтримки експортерів, оптимізація нинішніх програм (яких, вочевидь недостатньо, якщо з місяця в місяць баланс зовнішньої торгівлі товарами погіршується).

«Рецепти для виправлення ситуації загальновідомі (аудит усіх бюджетних програм на предмет їх результативності та актуальності з переспрямуванням вивільнених ресурсів на такі проєкти підтримки економіки, які дадуть більш швидкий та ефективний результат; підвищення доступності кредитування для пожвавлення виробничої активності в експортно-орієнтованих галузях; масштабування роботи ЕКА; запуск страхування воєнних ризиків для активізації залучення інвесторів)», — пояснює народний депутат.

На законодавчому рівні, зазначає Гетманцев, його комітет готовий пропонувати рішення, які підтримають розвиток реального сектору економіки (днями він писав про рух законопроєктів 13414 та 13415, спрямованих на залучення інвестицій та підтримку переробної промисловості, що дозволить заміщувати сировинну складову нашого експорту продукцією з вищою доданою вартістю).

«Розраховую на активізацію роботи нового складу Уряду в частині підтримки вітчизняних товаровиробників та експортерів з метою скорочення негативного сальдо зовнішньої торгівлі», — резюмував політик.

Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
