Як змінилися міжнародні резерви України у липні — НБУ

Станом на 1 серпня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43,03 млрд. У липні вони зменшилися на 4,5%

Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП). Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $3,46 млрд та викупив до резервів $0,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в липні становив $3,46 млрд.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в липні надійшло $2,12 млрд, у тому числі:

$1,17 млрд – від Євросоюзу в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA); $513,2 млн – від МВФ у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF);

$414 млн – від розміщення ОВДП; $23,9 млн – через рахунки Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $793 млн, у тому числі:

$638,5 млн – обслуговування та погашення ОВДП; $85,1 млн – обслуговування ОЗДП;

$61,2 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком; $7,1 млн – обслуговування боргу перед ЄС;

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $2,6 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют)

У липні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $101,5 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, — попередні дані;

не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, — уточнені дані.

Джерело: НБУ.