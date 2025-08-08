Як змінилися міжнародні резерви України у липні — НБУ

Станом на 1 серпня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43,03 млрд. У липні вони зменшилися на 4,5%
Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП). Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.
По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України
Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $3,46 млрд та викупив до резервів $0,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в липні становив $3,46 млрд.
По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку в липні надійшло $2,12 млрд, у тому числі:
- $1,17 млрд – від Євросоюзу в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- $513,2 млн – від МВФ у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF);
- $414 млн – від розміщення ОВДП;
- $23,9 млн – через рахунки Світового банку.
Цікаве по темі: Чи можна буде розрахуватися криптовалютою в Україні — відповідь НБУ
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $793 млн, у тому числі:
- $638,5 млн – обслуговування та погашення ОВДП;
- $85,1 млн – обслуговування ОЗДП;
- $61,2 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $7,1 млн – обслуговування боргу перед ЄС;
- $1,1 млн – сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $2,6 млн.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют)
У липні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $101,5 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.
Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:
- не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, — попередні дані;
- не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, — уточнені дані.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
НБУ по-новому здійснюватиме регулювання банків та банківських груп
Revolut веде діалог з НБУ щодо ліцензування — Пишний
НБУ пом’якшив валютні обмеження для бізнесу
Джерело: НБУ.