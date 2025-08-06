НБУ пом’якшив валютні обмеження для бізнесу

Національний банк України (НБУ) пом’якшує низку валютних обмежень. Новий пакет валютної лібералізації сформовано так, щоб надати бізнесу стимули та можливості без формування значного додаткового попиту на валютному ринку України

Практично всі зміни набирають чинності з 6 серпня 2025 року. Виключенням є дозвіл на повернення помилково переказаних коштів з-за кордону в іноземній валюті, що почне діяти з 7 серпня 2025 року.

Бізнес зможе репатріювати дивіденди за 2023 рік

НБУ дасть змогу підприємствам переказувати за кордон дивіденди за 2023 рік у межах загального ліміту, що й надалі становить 1 млн євро в еквіваленті на місяць. Отже, в бізнесу з’явиться можливість частково репатріювати дивіденди за період діяльності, що розпочався з 1 січня 2023 року (а не з 1 січня 2024 року, як є нині).

За оцінками НБУ, це не генеруватиме значного додаткового попиту на валюту, враховуючи наявність загального ліміту, й водночас сприятиме підвищенню довіри іноземних інвесторів до України та залученню нових іноземних інвестицій. Крім того, валютну ліквідність, що репатріюється у вигляді дивідендів, бізнес зможе використовувати за кордоном для інших цілей, зокрема для виконання боргових зобов’язань.

Розширюються можливості для хеджування валютних ризиків

Клієнти отримають можливість здійснювати з банками операції з продажу іноземної валюти за гривні на умовах «форвард» без поставки базового активу (наразі такі операції можна робити лише з поставкою базового активу).

Резиденти (юрособи та ФОП) зможуть купувати валюту в банків на умовах «форвард» для хеджування імпортних операцій. Банки зможуть укладати такі угоди лише в межах купленої за «форвардом» валюти, тож тиску на ринок не буде.

Уносяться зміни в частині переказів іноземної валюти за кордон для підвищення довіри до суб’єктів з України

По-перше, НБУ дозволить юрособам і фізособам повертати помилково переказані валютні кошти, якщо заявка подана протягом трьох робочих днів з моменту повідомлення банку про помилку. Це має підвищити довіру нерезидентів і забезпечити дотримання платіжного законодавства.

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По-друге, резиденти — морські агенти зможуть переказувати за кордон невикористані валютні кошти від судновласників-нерезидентів. Це допоможе виконувати договірні зобов’язання без тиску на валютний ринок.

Упроваджуються кроки для підтримання вітчизняної ювелірної галузі

НБУ продовжує створювати умови для прозорої діяльності вітчизняних ювелірних підприємств, враховуючи зростання попиту на їхню продукцію. З цією метою юридичні особи та ФОП, які продають ювелірні вироби, зможуть купувати банківські метали за безготівкові гривні за умов:

обсяг купівлі металів за місяць не перевищує 1/12 річного обсягу роздрібних продажів 2021 року;

купівля здійснюється на підставі договору передачі металів виробнику та документів, що підтверджують передачу металів у попередні періоди.

Ці зміни підтримають внутрішнє виробництво, сприятимуть детінізації ринку та обмежать тиск на валютний ринок, оскільки купівля через офіційні канали зменшить сірий обіг.

Уніфікуються підходи до регулювання зовнішніх позик

Зміни стосуються кредитів пулу іноземних кредиторів, до якого входить МФО. Підприємства зможуть погашати такі кредити не лише МФО, а й іншим учасникам пулу — першокласним іноземним банкам з рейтингом не нижче «A». Також дозволяється переказ коштів з України для задоволення регресних вимог іноземних гарантів, поручителів і страховиків, які вже сплатили зобов’язання позичальника. Ці підходи вже застосовують до кредитів з участю іноземних експортно-кредитних агентств, а їх поширення на позики МФО сприятиме пошуку партнерів і структуруванню позик.

НБУ продовжує впровадження стимулюючої валютної лібералізації

Розширюється перелік операцій, які юрособи-резиденти можуть здійснювати понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту — до нього додадуть репатріацію дивідендів. Інвестиційний ліміт дорівнює сумі коштів, залучених із 12 травня 2025 року від іноземних інвесторів у валюті.

НБУ стимулюватиме бізнес, що підтримує ЗСУ: юрособи-резиденти зможуть робити транскордонні перекази понад обмеження в межах суми внесків на спеціальний рахунок НБУ з 7 серпня 2025 року. Перекази мають здійснюватись за власну валюту бізнесу для:

розрахунків за імпортом до 23 лютого 2021 року;

повернення передоплат нерезидентам до 23 лютого 2022 року за недоставлені товари;

виконання зобов’язань за кредитами, взятими до 20 червня 2023 року;

фінансування філій, представництв за кордоном;

репатріації дивідендів нерезидентам.

Передбачена конверсія зовнішнього кредиту резидента в внесок нерезидента до статутного капіталу з відповідним відображенням у банківській системі скорочення строку виконання зобов’язань.

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Джерело: НБУ.