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НБУ представив нову памʼятну монету

05.08.2025 14:50
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) вводить в обіг нову пам’ятну монету «Опішнянська кераміка», присвячену традиційному гончарному мистецтву, що сформувалося в селищі Опішня на Полтавщині і бере свій початок ще з XVII століття

НБУ представив нову памʼятну монету

НБУ представив нову памʼятну монету Фото: t.me/nbu_ua

Опішнянська кераміка стала знаковим явищем національної культури —як у мистецькому, так і в етнографічному вимірах. У 2012 році вона була внесена до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, що засвідчує її значущість як складової культурної ідентичності.

На аверсі монети в центрі зображено зооморфну скульптуру «Лев» авторства Василя Омеляненка, відомого українського гончара з Опішні (елемент оздоблення — кольоровий друк). Обабіч скульптури розміщено фрагменти характерного наліпного декору зооморфної скульптури.

На реверсі представлена стилізована композиція, сформована з елементів традиційного орнаментального декору опішнянських глиняних виробів, зокрема тарелей — справжніх перлин українського народного мистецтва, які ніби виходять за межі однієї з них. У верхній частині монети — напис ОПІШНЯНСЬКА КЕРАМІКА.

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Дизайн монети створила Аліса Іванова, скульптори: Анатолій Демяненко, Володимир Дем’яненко.

Монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу.

Тираж — до 75 000 штук.

З 06 серпня 2025 року пам’ятну монету «Опішнянська кераміка» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Реалізація цієї монети банками-дистриб’юторами здійснюватиметься поступово, у міру її відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Нагадаємо, що Нацбанк пропонує спростити процедуру набуття фінансовою компанією статусу платіжної установи без зупинення діяльності з надання фінансових платіжних послуг.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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