Скільки Україна залучила від продажу ОВДП у 2025 — НБУ

З початку 2025 року уряд залучив від продажу / обміну ОВДП на аукціонах понад 312 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану – майже 1 770 млрд грн

Про це повідомила пресслужба регулятора.

За даними Депозитарію НБУ, упродовж січня – липня 2025 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах ₴249 739,6 млн, $863,8 млн та €562,7 млн. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано ₴209 754,5 млн, $1 352,8 млн та €665,7 млн.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 31 липня 2025 року Уряд України на первинних аукціонах залучив ₴1 301 722,2 млн, $9 209,2 млн та €3 030,8 млн, а на погашення за ОВДП спрямував ₴884 564,2 млн, $9 965,1 млн та €2 834,6 млн.

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у липні, становила в гривні 17,80% річних, у доларах США – 4,25% річних, у євро – 3,25% річних.

Ефективна робота внутрішнього боргового ринку є важливою передумовою для забезпечення макрофінансової стійкості і запобіжником для емісійного фінансування дефіциту бюджету.

Так, у лютому було посилено можливості для здійснення Міністерством фінансів України активних операцій з метою підвищення ефективності управління внутрішнім державним боргом: Національний банк забезпечив можливість проведення розрахунків за новим видом розміщення ОВДП шляхом проведення аукціонів з розміщення ОВДП із одночасним обміном на ОВДП іншого випуску, що перебувають в обігу.

У пресслужбі НБУ також нагадали, що сьогодні кожен може долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати фінансову стійкість України.

Нижче наведено детальну статистику Депозитарію Нацбанку станом на 1 серпня 2025 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

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Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками – первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 серпня 2025 року він становив:

₴108 004,3 млн, або 36,6% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 липня 2025 року – ₴107 343,5 млн, або 35,6%);

$1 594,1 млн, або 66,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (станом на 1 липня 2025 року – $1 843,2 млн, або 71,4%);

€262,7 млн, або 40,8% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (станом на 1 липня 2025 року – €247,7 млн, або 52,1%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 серпня 2025 року становив ₴187,0 млрд в еквіваленті порівняно з ₴131,4 млрд в еквіваленті станом на 1 серпня 2024 року. За останній рік він зріс більше ніж в 1,4 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 серпня 2025 року становив ₴8 521,8 млн, $15,4 млн та €10 млн.

Міністерство фінансів України в липні 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму ₴18 283,5 млн та $400 млн.

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