Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінювалася кількість учасників фінансового ринку України, а також кого та на скільки оштрафував Нацбанк за останні два з половиною роки (з січня 2023 по липень 2025 року)

Як змінювався ринок фінансових послуг України протягом останніх 2,5 років

Станом на 1 січня 2023 року кількість банків становила 67, число небанківських фінансових установ — 1459.

На небанківському ринку працювали 116 страховиків non-life та 12 life-страховиків, 183 ломбарди, 162 кредитні спілки, 98 лізингових компаній, 760 фінансових компаній, 61 страховий брокер та 67 колекторських компаній.

На 1 липня 2023 року кількість банків становила 65 (що на два менше, ніж у січні: у березні НБУ ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «Банк Форвард» та АТ «Айбокс Банк»).

Число учасників небанківського фінансового ринку становила вже 1265 (це на 194 менше, ніж на почату року).

30 червня на небанківському ринку працювали: 103 страховики non-life та 12 life-страховиків, один страховик зі спеціальним статусом, 164 ломбарди, 151 кредитна спілка, 82 лізингові компанії, 629 фінансових компаній, 56 страхових брокерів та 67 колекторських компаній.

На 1 січня 2024 року в Україні функціонувало 63 банки (-2 протягом другого півріччя: у серпні НБУ відкликав ліцензую та вирішив ліквідувати «АКБ «Конкорд», а у жовтні регулятор анулював ліцензію та оголосив про ліквідацію АТ «Український Будівельно-Інвестиційний Банк»).

Кількість гравців на небанківському фінринку становила 1120 (-145 протягом другого півріччя 2023 року).

31 грудня на небанківському ринку працювали 559 фінансових компаній, 89 страховиків non-life (було 95), 12 life-страховиків, один страховик зі спеціальним статусом, 146 ломбардів, 133 кредитних спілки, 76 лізингових компаній, 33 страхових брокери, 71 колекторська компанія.

Станом на 1 липня 2024 року кількість учасників банківського ринку України становила 62 (-1 протягом першого півріччя: у червні НБУ відкликав ліцензію АТ «Альпарі Банк»).

Число учасників небанківського фінансового ринку становило 990 (-130 компаній протягом півріччя).

30 червня на ринку небанківських фінансових послуг працювали 548 фінансових компаній, 78 страховиків non-life, 12 life-страховиків, один страховик зі спеціальним статусом, 116 ломбардів, 120 кредитних спілок, 1 лізингодавець, 40 страхових брокерів та 74 колекторські компанії.

Станом на 1 січня 2025 року кількість банків в Україні залишилася незмінною — 62. А от число небанківських фінустанов продовжила стабільно падати — до 876 (це на 114 менше, ніж пів року тому).

На ринку працювали 479 фінансових компаній, 55 страховиків non-life, 10 life-страховиків, один страховик зі спеціальним статусом, 109 ломбардів (було 111), 104 кредитних спілки (було 108), 1 лізингодавець, 44 страхових брокери та 73 колекторських компанії.

На 1 липня 2025 року кількість банків знизилася до 60 (Нацбанк у лютому за пропозицією ФГВФО відкликав ліцензію та ліквідував АТ «Комерційний Інвестиційний Банк», а також у березні анулював ліцензію в АТ «Банк Портал», виключивши відомості про цю установу з Держреєстру).

Число учасників небанківського фінансового ринку в черговий раз впало — до 812 (-64 установи за півроку).

Станом на початок липня на ринку працювали 432 фінансові компанії, 52 страховики non-life, 10 life-страховиків, один страховик зі спеціальним статусом, 105 ломбардів, 93 кредитні спілки, один лізингодавець, 44 страхових брокери та 74 колекторських компанії.

Як змінився ринок за 2,5 роки:

банки: -7 (у січні 2023 року було 67, у липні 2025 року — 60);

фінансові компанії: -328 (було 760, стало 432);

страховики non-life: -64 (було 116, стало 52);

life-страховики: -2 (було 12, стало 10);

страховики зі спеціальним статусом: +1 (було 0, стало 1)

ломбарди: -78 (було 183, стало 105)

кредитні спілки: -69 (було 162, стало 93)

лізингодавці: -97 (було 98, стало 1)

страхові брокери: -17 (було 61, стало 44)

колекторські компанії: +7 (було 67, стало 74)

Отже, враховуючи вищезгадані статистичні дані, ми можемо зробити висновок, що кількість учасників фінансового ринку за останні 2,5 років стрімко знижується (-7 банків та -647 небанківських фінкомпаній). Найбільше зменшилось число фінансових компаній та лізингодавців. Серед установ, чия кількість зросла — колектори. Також один страховик отримав спеціальний статус.

Кого та на скільки НБУ оштрафував за останні 2,5 роки

З 1 січня 2023 року до 1 липня 2025 року Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді штрафів до 364 учасника фінансового ринку України на 1 млрд 315,92 млн грн. З них — 73 банки на 791,82 млн грн та 291 небанківська фінансова установа на 524,11 млн грн.

Дані зібрано з матеріалів, що публікувалися на офіційному сайті НБУ.

Відразу зауважимо, що фактично Нацбанк оштрафував значно більше фінкомпаній, ніж зазначено вище, однак не у всіх випадках регулятор вказав розмір штрафу. У зв’язку з цим штрафи без чітко вказаної суми — не враховувалися. Про кількість таких компаній згадується нижче у щомісячних оглядах.

Як видно з інфографіки, найбільше банків регулятор оштрафував у другому півріччі 2024 року — 28 (на 258 млн грн).

Що стосується небанківських фінустанов, найбільша кількість отримала штрафи у другому півріччі 2023 року — 84 — на 57 млн грн (і це тільки ті компанії, щодо чиїх штрафів НБУ оприлюднив точні дані: ці півроку виявилися досить насиченими — лише у серпні 2023 року фактично було оштрафовано понад сотню фінансових установ). При цьому, найбільше небанки сплатили у першому півріччі 2023 року — 175 млн грн.

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Найбільші штрафи отримали:

АТ «Комінбанк» — 135,15 млн (за декілька порушень, зокрема, п. 3. ч. другої ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ). Сумарно за 2,5 роки банк оштрафовано на 190,76 млн за різні порушення вимог регулятора.

— 135,15 млн (за декілька порушень, зокрема, п. 3. ч. другої ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ). Сумарно за 2,5 роки банк оштрафовано на 190,76 млн за різні порушення вимог регулятора. АТ «РВС Банк» — 135,15 млн грн (за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ). Того ж дня банк отримав ще один штраф на 50 тис. грн. Сумарно за 2,5 роки регулятор оштрафував банк на 156,7 млн грн.

Також у п’ятірку увійшли: ТОВ «ФК Лео» — 73,56 млн грн; АБ «Укргазбанк» — 64,6 млн грн (сумарно за 2,5 роки — 76,1 млн грн) та ТОВ «Є-Пей» — 64,26 млн грн.

Далі розглянемо детальніше, кого саме та на скільки оштрафував Нацбанк за останні 2,5 роки (у розрізі п’яти півріч). Відразу зауважимо, що регулятор оприлюднював розміри не всіх штрафів, тому в огляді тільки ті компанії, відносно яких опубліковано інформацію.

Звіт за перше півріччя 2025 року

Протягом січня-червня 2025 року (за перше півріччя) Національний банк України оштрафував 16 банків на загальну суму понад 136 млн грн, а також 40 небанківських фінустанов (без врахування тих компаній, розмір штрафів яких не оприлюднено) на загальну суму понад 159 млн грн.

У цілому за цей період регулятор застосував заходи впливу у вигляді штрафів до 56 компаній сумарно на 295 млн грн.

Найбільший штраф за цей час отримала компанія НоваПей — 90 658 967 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Окрім цього фінустанова отримала декілька письмових застережень.

У компанії прокоментували ситуацію:

«NovaPay отримав рішення НБУ про штраф у розмірі 90 млн грн. Ми сплатимо штраф вчасно у повному обсязі та не будемо його оскаржувати. Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу наших клієнтів. Щоб запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора, ми вже впроваджуємо ряд змін та посилюємо напрямки, на яких акцентував свою увагу регулятор».

Також у трійку компаній, які отримали найбільші штрафи від Нацбанку, увійшли: АТ «МІБ» — 24,38 млн грн (3,88 млн грн штраф, отриманий у лютому 2025 року, і 20,5 млн грн — у березні), а також АТ «Кристалбанк» — 20,27 млн грн (отримано у червні).

Розглянемо детальніше, кого та на скільки Нацбанк оштрафував за перше півріччя 2025 року, — у розрізі місяців.

Червень 2025 року

Нацбанк у червні 2025 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, застосував заходи впливу у вигляді штрафів до двох банків та 13 небанківських фінансових компаній (дані щодо розмірів штрафів регулятором вказано для 10 компаній).

Банки:

АТ «Кристалбанк» — 20,27 млн грн

АТ «АБ «Радабанк» — 15 млн грн

Небанківські фінансові установи:

ПрАТ «СК «Ультра Альянс» — 5,7 млн грн

ТОВ «ФК «Центрофінанс» — 255 тис. + 17 тис. грн

ТОВ «Преміум Фінанс» — 200 тис. грн

ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» — 200 тис. грн

ПТ «Санлайт Ессетс і Компанія» — 51 тис. грн

ТОВ «ВФС Україна» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Діджитал Фінанс» — 51 тис. грн

ТОВ «Системний Фінансовий» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Фін-Ранг» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Мега Фінанс» — 51 тис. грн

Травень 2025 року

Нацбанк у травні 2025 року застосував заходи впливу у вигляді штрафів до двох банків та дев’яти небанківських фінансових компаній (дані щодо розміру штрафів для двох компаній Нацбанк не вказав).

Банки:

АТ «Таскомбанк» — 11 млн грн

АТ «Укрсиббанк» — 2 млн грн

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «НоваПей» — 90,7 млн грн

ТОВ «ПрофітГід» — 6,4 млн грн

ПрАТ СК «Інтер-Поліс» — 2,7 млн грн + 160 тис. грн

ПТ «Ломбард Парус» — 799 тис. грн

ТОВ «Стар Файненс Груп» — 595 тис. грн

ТОВ «ФК «Є Гроші» — 595 тис. грн

ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» — 17 тис. грн

Квітень 2025 року

Нацбанк у квітні 2025 року заходи впливу у вигляді штрафів до банків не застосував. Це перший такий випадок за рік. Що стосується небанківських фінансових установ, регулятор оштрафував 10 компаній.

ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекспрес» — 11,49 млн грн

ТОВ «Мілоан» — 8,8 млн грн

ПрАТ «Метлайф» — 5,29 млн грн + 2,84 млн грн

ТОВ «Бізпозика» — 1,04 млн грн

ТОВ «Аванс Кредит» — 544 тис. грн

КС «Кредит-Союз» — 544 тис. грн

ТОВ «Системний Фінансовий Консалтинг» — 340 тис. грн

ТОВ «ФК «Діджитал Фінанс» — 340 тис. грн

ТОВ «ФК «Фін-Ранг» — 340 тис. грн

ТОВ «Пейтек» — 323 тис. грн

Березень 2025 року

Нацбанк у березні 2025 року застосував заходи впливу у вигляді штрафів до семи банків та двох небанківських фінансових установ. Щодо банків — це найбільший (за кількістю) показник за останній рік. За сумою накладених штрафів березень поступився лише грудню 2024 року, коли регулятор оштрафував АТ «РВС Банк» на 135,15 млн грн. Щодо небанків — це також один із найнижчих показників останні 2,5 роки.

Банки:

АТ «МІБ» — 20,5 млн грн

АТ «Банк «Український Капітал» — 20 млн грн

АТ «Південний» — 7,5 млн грн + 400 тис. грн

АТ «Правекс Банк» — 5 млн грн

АТ «Сенс Банк» — 4,1 млн грн

АТ АКБ «Львів» — 2,05 млн грн

АТ «Ідея Банк» — 102 тис. грн

Небанківські фінансові установи:

АТ СК «ТАС» — 265,2 тис. грн

ПТ «Санлайт Ессетс і Компанія» — 51 тис. грн

Лютий 2025 року

НБУ у лютому 2025 року застосував заходи впливу у вигляді штрафів до чотирьох банків та дев’яти небанківських фінансових установ. Це дещо більше, ніж у січні (один банк та дві небанківські фінустанови), але менше, ніж у грудні 2024 року (п’ять банків та 13 небанківських фінустанов).

Банки:

АТ «ОТП Банк» — 10,05 млн грн + 51 тис. грн

АТ «МІБ» — 3,88 млн грн

АТ «Банк інвестицій та заощаджень» — 3,05 млн грн

АТ «Укрексімбанк» — 1,05 млн грн

Небанківські фінансові установи:

ПТ «Донкредит» — 4,77 млн грн

ПрАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» — 2,06 млн грн + 40 тис. грн

ТОВ «Аванс Кредит» — 1,65 млн грн

ТОВ «МФК «Аверс» — 1,4 млн грн

ТОВ «Селфі Кредит» — 876 тис. грн

ТОВ «Бі Ел Джи Мікрофінанс» — 595 тис. грн

ТОВ «ФК «Фінуніверсал» — 255 тис. грн

ТОВ «Кепітал Бізнес Груп» — 51 тис. грн

ТОВ «Кредити Готівкою» — 15,7 тис. грн

Січень 2025 року

Нацбанк у січні 2025 року застосував заходи впливу у вигляді штрафів до одного банку та двох небанківських фінансових установ. Це один із найнижчих показників за багато років. Наприклад, у грудні 2024 року оштрафовано п’ять банків та 13 небанківських фінансових установ.

Банки:

АТ «Банк Кредит Дніпро» — 10,05 млн грн + 17 тис. грн

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «ФК «АП.МІ Фінанс» — 6,65 млн грн

ТОВ «ФК «Фінофіс» — 51 тис. грн

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Звіт за друге півріччя 2024 року

З 1 липня 2024 року по 1 січня 2025 року Національний банк України оштрафував 68 учасників фінринку України на загальну суму 311,5 млн грн (у підрахунок ввійшли тільки ті компанії, щодо яких регулятор вказав розмір штрафів). З них банків оштрафовано — 18 на суму 257,85 млн; небанків — 50 на суму 53,66 млн.

Найбільший штраф за це півріччя отримав АТ «РВС Банк» (у грудні) — 135,15 млн грн — за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ. Також цього дня до компанії було застосовано ще один штраф — 50 тис. грн, за порушення іншої вимоги НБУ.

На другому місці — АТ «Комінбанк» — 31 млн грн (штраф у липні за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ) + 2,16 млн грн (за порушення вимог ч. дев’ятої ст. 11 ЗУ «Про валюту і валютні операції»).

Замикає трійку ТОВ «Вей Фор Пей» — 15,35 млн грн — штраф у листопаді за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу (п. 2 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ).

Розглянемо детальніше у розрізі місяців.

Грудень 2024 року

Нацбанк у грудні 2024 року застосував заходи впливу у вигляді штрафів до п’ятьох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ, що значно більше, ніж у листопаді (тоді регулятор оштрафував три банки та стільки ж небанківських фінустанов.)

Банки:

АТ «РВС Банк» — 135,15 млн грн

АТ «АБ «Радабанк» — 2 млн грн

ПАТ «МТБ Банк» — 651 тис. грн

АТ «Оксі Банк» — 170 тис. грн

АБ «Укргазбанк» — 51 тис. грн

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекспрес» — 12,3 млн грн

ТОВ «ФК «Центрофінанс» — 3,4 млн грн + 799 тис. грн

ТДВ СК «Гардіан» — 799 тис. грн

ТОВ «Ліард Фінанс» — 731 тис. грн

ТОВ «Слон Кредит» — 644,2 тис. грн

ТОВ «ФК «Нові Кредити» — 595 тис. грн

ТОВ «МФК «Аверс» — 500 тис. грн

ТОВ «ФК «Фінофіс» — 400 тис. грн

ТОВ «ФК «Вестмінстер» — 391 тис. грн

ТОВ «Капітал-Дніпро» — 340 тис. грн

ТОВ «Консалт Солюшенс» — 51 тис. грн

ТОВ «ІЛК «Веріда Україна» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Октава Фінанс» — 50 тис. грн

Листопад 2024 року

Нацбанк у листопаді 2024 року застосував заходи впливу у вигляді штрафів до трьох банків та трьох небанківських фінансових установ (значно менше, ніж у жовтні).

Банки:

АТ «Банк Альянс» — 15,05 млн грн

АТ КБ «ПриватБанк» — 10 млн грн

АТ «Асвіо Банк» — 2,45 млн грн

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «Вей Фор Пей» — 15,35 млн грн

ПрАТ «УФГ» — 255 тис. грн

ТОВ «Сенс Кредит» — 170 тис. грн

Жовтень 2024 року

Протягом жовтня 2024 року два банки та 11 небанківських фінансових установ отримали від НБУ штрафи.

Банки:

АТ КБ «ПриватБанк» — 1,7 млн грн

ПАТ «МТБ Банк» — 200 тис. грн

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «СОС Кредит» — 799 тис. грн

ТОВ ФК «Єдиний Простір» — 612 тис. грн

ТОВ «ФК «Мустанг Фінанс» — 391 тис. грн

ТОВ «Універсальний Дата Центр» — 170 тис. грн

КС «Альянс» — 51 тис. грн

ТОВ «Зет-Фінанс» — 51 тис. грн

ТОВ «ІЛК «Веріда Україна» — 51 тис. грн

ТОВ «Тормес-Капітал» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Уфог» — 51 тис. грн

ТОВ «Амідрі» — 51 тис. грн

Вересень 2024 року

Нацбанк у вересні 2024 року застосував заходи впливу у вигляді штрафів до трьох банків (на один менше, ніж у серпні) та восьми небанківських фінансових установ (на один більше, ніж за попередній місяць).

Банки:

АТ «Український банк реконструкції та розвитку» — 14,07 млн грн

АТ «Банк 3/4» — 10,05 млн грн

АТ «Комінбанк» — 2 млн грн

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «Маніфою» — 4,28 млн грн

ТОВ «ФК «Юніос» — 340 тис. грн

ТОВ «ФК ЮаПей» — 255 тис. грн

ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» — 170 тис. грн

ТОВ «ІФГ» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Капітал-Дніпро» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Технофінанс» — 35,5 тис. грн

ТОВ «ФК «ЕВО» — 1,7 тис. грн

Серпень 2024 року

У серпні 2024 року Національний банк України оштрафував чотири банки та сім небанківських фінансових установ на десятки мільйонів гривень.

Банки:

АТ «ОТП Банк» — 10,45 млн грн

АБ «Укргазбанк» — 10,05 млн грн + 400 тис. грн

АТ «Оксі Банк» — 10,05 млн грн

АТ «Агропросперіс Банк» — 200 тис. грн

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «Укр Кредит Фінанс» — 2,95 млн грн

ТОВ «Мілоан» — 1,75 млн грн

ТОВ «ФК «Артем» — 800 тис. грн

ТОВ «ФК Магнат» — 500 тис. грн

ТОВ «ФК Партнер» — 255 тис. грн + 50 тис. грн

ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» — 255 тис. грн

ТОВ «ФК «Абекор» — 85 тис. грн

Липень 2024 року

За цей місяць Нацбанк оштрафував один банк та 14 небанківських фінансових установи (дані щодо розміру штрафів вказано для дев’яти компаній).

Детальний огляд деяких справ у матеріалі НБУ.

Банки

АТ «Комінбанк» — 31 млн грн + 2,16 млн грн

Небанківські фінансові установи

ТОВ «ФК «Конгур» — 935 тис. грн

ТОВ «ФК «Фалькон» — 595 тис. грн

ТОВ «ФК «Фрейзер» — 595 тис. грн

ТОВ «Українська Платіжна Система» — 340 тис. грн

ТОВ «МФК «Аверс» 51 тис. грн + 50 тис. грн

ТОВ «НоваПей» — 43,3 тис. грн

ТОВ «Фард Стандарт» — 17 тис. грн

ПРАТ «Страхова Компанія «Залізничні Шляхи» — 17 тис. грн

ТОВ «ФК «Технофінанс» — 85 тис. грн

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Звіт за перше півріччя 2024 року

З 1 січня по 1 липня 2024 року НБУ оштрафував 59 компаній (без врахування установ, про розмір штрафів яких дані відсутні ) на загальну суму 172,13 млн грн. З них банки — 15 на суму 92,17 млн грн; небанківські фінустанови — 44 на суму 79,96 млн грн.

Найбільший штраф отримав АТ «Ощадбанк» — 33,76 млн грн — за порушення вимог п. 2 ч. другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Другий за розміром штраф отримав (у травні) АТ «РВС Банк» — 21 млн (у березні) за декілька порушень, зокрема, п. 15 ч. другої ст. 8 Закону про ПВК/ФТ. Також банк оштрафовано на 400 тис. за порушення вимог підпункту «б» пункту 8 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ.

Третій за розміром штраф від НБУ отримала (у лютому) АТ «Укрпошта» — 17,4 млн грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Червень 2024 року

Протягом червня Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді штрафів до трьох банків та дев’яти небанківських фінансових компаній.

Детальний огляд деяких справ у матеріалі НБУ.

Банки:

АТ «Юнекс Банк» — 3,86 млн грн

АТ «Ощадбанк» — 170 тис. грн

АТ «ЄПБ» (Європейський Промисловий Банк) — 51 тис. грн

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» — 13 млн грн

ТОВ «Споживчий Центр» — 6,2 млн грн

ТОВ «1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів» — 1,3 млн грн

ТОВ «ФК «ЕВО» — 255 тис. грн

ТОВ «Укр Кредит Фінанс» — 85 тис. грн

ТОВ «ІФГ» — 51 тис. грн

ТОВ «Проф-Агро-Транс» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Еліт Фінанс» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Віва Капітал» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Сіті Фінанс» — 51 тис. грн

Травень 2024 року

У травні регулятор застосував заходи впливу до трьох банків та чотирьох небанківських фінансових установ.

Детальний огляд деяких справ у матеріалі НБУ.

Банки:

АТ Ощадбанк — 33,76 млн грн

Акціонерний банк «Південний» — на 11,05 млн грн;

АТ «А-Банк» — на 10,05 млн грн.

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «Даймонд Пей» — 13,06 млн грн

ТОВ «Фаст Кредит» — 95 тис. грн

Квітень 2024 року

НБУ протягом квітня оштрафував три банки та чотири небанківські фінкомпанії.

Банки:

АТ «Банк 3/4» — 10 млн грн

АТ «А-Банк» — 258,4 тис. грн

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «ФК «Фенікс» — 6,3 млн грн

ТОВ «1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів» — 2,3 млн грн

ТОВ «ФК Актівітіс» — 595 тис. грн;

ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» — 255 тис. грн.

АТ «СК «Авангард» — 204 тис. грн

ТОВ «Українська Платіжна Система» — 170 тис. грн

ТОВ «Фінансова Компанія «Контрактовий Дім» — 170 тис. грн

Березень 2024 року

Цього місяця регулятор оштрафував чотири банки та сім небанківських фінансових компаній.

Банки:

АТ «РВС Банк» — 21 млн грн + 400 тис. грн

АБ «Укргазбанк» — 500 тис. грн

АТ «Таскомбанк» — 170 тис. грн

АТ «Кредобанк» — 51 тис. грн.

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «ФК «АП.МІ Фінанс» — 4,2 млн грн

ПТ «Ломбард «Заставно-Кредитний Дім» — 799 тис. грн

ТОВ «ФК «Інвест Фінанс» — 153 тис. грн

ТОВ «СБ Малакут» — 51 тис. грн

ТОВ «Диметра Фінанс» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Артем» — 51 тис. грн

ТОВ «Смарт Фінексперт» — 17 тис. грн

Лютий 2024 року

Протягом лютого НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до трьох банків та 14 небанківських фінустанов.

Банки:

АТ «Кристалбанк» — 400 тис. грн

ПуАТ «КБ «Акордбанк» — 400 тис. грн

ПрАТ «Банк Фамільний» — на 51 тис. грн

Небанківські фінансові установи:

АТ «Укрпошта» — 17,4 млн грн

ТОВ «ФК «Тайгер Інвест» — 2,53 млн грн

ТОВ «Авентус Україна» — 1,4 млн грн

ТОВ «МФК «Аверс» — 1,4 млн грн

ТОВ «Преміум Фінанс» — 1 млн грн

ТОВ «ФК «Є Гроші Ком» — 771,8 тис. грн

ПрАТ «УФГ» — 600 тис. грн

ТДВ «СК «Прем’єр Гарант Профі» — 595 тис. грн

ТОВ «ФК Партнер» — 500 тис. грн

ТОВ «ФК «Аксіома» — 500 тис. грн

ТОВ «ФК «Центрофінанс» — 400 тис. грн

ТОВ «Фінансова Установа ГГЛА» — 300 тис. грн

ТОВ «ФК Магнат» — 50 тис. грн

ТОВ «ФК «Профінеф» — 17 тис. грн

Січень 2024 року

Цього місяця Нацбанк не застосовував заходи впливу у вигляді штрафів до банків. Також кількість небанківських фінустанов, що потрапили під відповідні дисциплінарно-наглядові заходи з боку регулятора, була незначною — чотири компанії.

ТОВ «Фінод» — 2 млн грн

ПТ «Ай Ті Ломбард» — 799 тис. грн

ТОВ «НСП» — 82,5 тис

ПТ «Хруща та Компанії «Ломбард АВК» — 51 тис. грн.

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Друге півріччя 2023 року

З 1 липня 2023 по 1 січня 2024 року Національний банк застосував заходи впливу у вигляді штрафів до 98 компаній-учасників фінансового ринку України на 275,04 млн грн (це тільки ті компанії, про чиї штрафи оприлюднено точні дані, окрім них було оштрафовано ще десятки фінустанов).

За цей період оштрафовано 14 банків на 218,29 млн грн та 84 небанківських фінустанови на 56,75 млн грн.

Найбільший штраф за це півріччя отримав (у вересні) АТ «Комінбанк» — 135,15 млн грн за декілька порушень, зокрема, п. 3 і 15 другої статті ст. 8 Закону про ПВК/ФТ, а також ч. другої ст. 14 того ж Закону.

На другому та третьому місці за розміром штрафів знаходяться АТ «Оксі Банк» — 20,05 млн грн та ПуАТ «КБ «Акордбанк» — 15,42 млн грн + 417 тис. грн, заходи впливу щодо яких були застосовані НБУ у грудні.

До першого штраф застосовано за порушення п. 4 та 15 другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, а також ч. 1 та 2 ст. 17 Закону про ПВК/ФТ. До другого банку застосовано відразу два штрафи, зокрема, за порушення вимог п. 3 ч. другої ст. 8 Закону про ПВК/ФТ, п. 26 розділу ІІ Положення № 90 у частині надання банком недостовірної інформації на запит НБУ, а також ч. 2 ст. 14 Закону про ПВК/ФТ.

Розглянемо детальніше у розрізі місяців.

Грудень

Цього місця Національний банк оштрафував відразу п’ять банків та 45 небанківських фінустанов (дані щодо розміру штрафів зазначено регулятором щодо 16 компаній). Якщо розглядати загальну суму штрафів, це один із рекордних місяців за останні декілька років.

Банки:

АТ «Оксі Банк» — 20,05 млн грн

ПуАТ «КБ «Акордбанк» — 15,42 млн грн + 417 тис. грн

АТ «Універсал банк» — 10,45 млн грн

ПАТ «МТБ Банк» — 10,4 млн грн

АТ «Комінбанк» — 10 млн грн

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «ФК Актинія» — 391 тис. грн

ТОВ «ФК «Майбіз» — 319,94 тис. грн

ТОВ «ФК «Океан» — 255 тис. грн

ТОВ «ФК «Центрофінанс» — 255 тис. грн

ТОВ «Дживвайп Фінанс»: — 204 тис. грн + 50 тис. грн

ПрАТ «УФГ» — 150 тис. грн

ТОВ «ФК «Контракт Плюс» — 51 тис. грн + 51 тис. грн

ТОВ «Асап Фінанс» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Фінекстра» — 51 тис. грн

ТОВ «КЛТ Кредит» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Новий Світ» — 51 тис. грн

ТОВ «Лисенко та Компанія – Ломбард» — 51 тис. грн

ТДВ «СК «Прем’єр Гарант Профі» — 51 тис. грн

ПрАТ «Страхова Компанія «Саламандра» — 34 тис. грн

ТОВ «ФК «Капітал-Дніпро» — 34 тис. грн

ПрАТ «СК «Юнівес» — 34 тис. грн

Листопад 2023 року

У листопаді НБУ оштрафував два банки та 15 небанківських фінустанов (щодо чотирьох справ розміри штрафів указано не було).

Банки:

АТ «Укрексімбанк» — 400 тис. грн

АТ «Банк Авангард» — 51 тис. грн

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «Свіфт Гарант» — 12,36 млн грн

ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» — 8,95 млн грн + 51 тис. грн

ТОВ «Алекскредит» — 595 тис. грн

ТОВ «ФК «Валта Груп» — 250 тис. грн

ПТ «Ломбард «Добрі Традиції» — 170 тис. грн

ТОВ «СБ «Гранд Іншур» — 51 тис. грн + 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Контракт Плюс» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Фінекстра» — 51 тис. грн

ПрАТ «УФГ» — 50 тис. грн

Кредитна Спілка Профспілок МВС України — 1,7 тис. грн

Кредитна Спілка «Ощад Каса» — 1,7 тис. грн

Жовтень 2023 року

Цього місяця регулятор оштрафував один банк та 24 фінансові компанії (щодо п’яти справ обсяги штрафів указано не було).

Банки:

АТ «КБ «Глобус» — 200 тис. грн

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «Фінансова Компанія «Конверсія» — 2,12 млн грн

ТОВ «Фінансова Компанія «Аверс» — 1,4 млн грн

ТДВ «СТ «Мегаполіс» — 799 тис. грн

ТОВ «ФК »Елаєнс» — 765 тис. грн

ТОВ «ФК »А Фінанс» — 707,15 тис. грн

ТОВ «ФК »Тайгер Інвест» — 600 тис. грн

ТОВ «ФК »Сан-Райз Фінанс» — 561 тис. грн

ТОВ «Преміум Фінанс» — 550 тис. грн

ТОВ «ФК »Профінеф» — 500 тис. грн

ТОВ «ФК »Валта Груп» — 500 тис. грн

ТОВ «ФК »Альфа-Інвест Груп» — 250 тис. грн

ТОВ «ФК »Нові Кредити» — 204 тис. грн

ТОВ «ФК »Аксіома» — 200 тис. грн

ТОВ «ФК »Новий Світ» — 170 тис. грн

ТОВ «Альянс Іншуеренс» — 51 тис. грн

ПТ «Ломбард »Добрі Традиції» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК Магнат» — 50 тис. грн

ТОВ ФК «Октава Фінанс» — 50 тис. грн

ТзДВ «Страхова Група «Оберіг» — 34 тис. грн

Вересень 2023 року

НБУ у вересні оштрафував близько півсотні фінансових компаній (дані щодо розміру штрафів указано лише для восьми установ) і один банк.

Банки:

АТ «Комінбанк» — 135,15 млн грн

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «Качай Гроші» — 459 тис. грн

ТОВ «Фінкіт» — 391 тис. грн

ТОВ «Глобал-Фінанс» — 391 тис. грн

ТОВ «СБ «Інсарт» — 51 тис. грн

ТОВ «Страховий Брокер «Гранд Іншур» — 51 тис. грн

ТДВ «СТ «Мегаполіс» — 34 тис. грн

ПРАТ «Страхова Компанія «Таст-Гарантія» —34 тис. грн

Харківська Обласна Кредитна Спілка «Слобожанська» — 1,7 тис. грн

Серпень 2023 року

Регулятор цього місяця оштрафував більше сотні фінансових установ (це рекордний показник за останні декілька років), однак переважна більшість штрафів (їхній розмір) — не вказано. Також НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до двох банків.

Банки:

АТ «Укрексімбанк» — 3,05 млн грн + 400 тис. грн

ПАТ «МТБ Банк» — 1 млн грн

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «Глобалмані» — 10,08 млн грн + 51 тис. грн

ТОВ «Фінод» — 3,9 млн грн

ТОВ «Фінансова Компанія» Конверсія» — 1,23 млн грн

ТОВ «Преміум Фінанс» — 293,3 тис. грн

ТОВ «Смартівей Юкрейн» — 255 тис. грн

ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» — 51 тис. грн

ПТ «Ломбард «Добрі Традиції» — 51 тис. грн

ТОВ «Альянс Іншуеренс» — 51 тис. грн

ТОВ «Страховий Брокер» Сімпл Іншуранс» — 51 тис. грн

ПРАТ «Страхова Компанія «Каштан» — 34 тис. грн

ТОВ «Диметра Фінанс» — 1,7 тис. грн

ТОВ «ФК «Прості Рішення» — 1,7 тис. грн

ТОВ «ФК «Солід Груп» — 1,7 тис. грн

ТОВ «Страховий Брокер «Ролл» — 1,7 тис. грн

Липень 2023 року

За липень НБУ оштрафував три банки та тридцять небанківських фінансових установ (дані щодо розміру штрафів зазначено для 16 компаній).

Банки:

АТ «ПУМБ» — 10,85 млн грн

АТ «АКБ «Конкорд» — 400 тис. грн

АТ «Кристалбанк» — 51 тис. грн

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «Укр Кредит Фінанс» — 2,5 млн грн

ТОВ «ФК «Центрофінанс» — 500 тис. грн

ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» — 400 тис. грн

ТОВ «Преміум Фінанс» — 400 тис. грн

ТОВ «ФК Магнат» — 250 тис. грн

ТОВ «ФК «Валта Груп» — 204 тис. грн

АТ «ФК «Аверс» — 200 тис. грн

ТДВ «СК «Кредо» — 153 тис. грн

ТОВ «Маніфою» — 34 тис. грн + 17,85 тис. грн

ПТ «Ломбард Приват» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Проксима» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Бізнес-Партнер» — 51 тис. грн

ТОВ «Укр-Транс-Кепітал» — 51 тис. грн

АТ «ФК «Октава Фінанс» — 50 тис. грн

ТОВ «ФК «Ріальто» — 34 тис. грн

ТОВ «ФК «Стідва» — 1,7 тис. грн

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Перше півріччя 2023 року

З 1 січня по 1 липня 2023 року НБУ оштрафував 83 компанії на 262 25 млн грн (без врахування тих компаній, розмір штрафів яких не оприлюднено).

За цей період регулятор застосував заходи впливу у вигляді штрафів до 10 банків на суму 87,51 млн грн та 73 небанківських фінустанов на суму 174,74 млн грн.

Найбільший штраф отримав ТОВ «ФК Лео» (у березні) — 73,56 млн грн за порушення вимог п. 2 ч. другої ста. 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Закон № 361-IХ).

На другому місці за розміром штрафу АБ «Укргазбанк» — 64,62 млн грн (оштрафовано у лютому) за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу (про що свідчить порушення ряду вимог, зокрема, абзацу другого частини другої статті 7 Закону № 361-IХ).

Третє місце антирейтингу в ТОВ «Є-Пей» — штраф у розмірі 64,26 млн грн (також у березні) за порушення вимог п. 2 ч. другої ст. 8 Закону № 361-IХ у частині невиконання установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінмону.

Червень 2023 року

У червні 2023 року Національний банк України не застосовував заходи впливу у вигляді штрафів до банків, при цьому оштрафував 24 небанківські фінансові установи (для однієї компанії дані щодо розміру штрафу не зазначені). Ще понад 14 компаній отримали письмові застереження за ряд порушень.

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «Споживчий Центр» — 2,29 млн грн

ТОВ «ФК «Є Гроші Ком» — 1,27 млн грн

ТОВ «Веллфін» — 952 тис. грн

ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» — 766,7 тис. грн + 34 тис. грн

АТ «ФК «Аверс» — 500 тис. грн

ПРАТ «СК «Київська Русь» — 391 тис. грн + 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» — 400 тис. грн

ТОВ «ФК «Інвеструм» — 255 тис. грн

ПрАТ «УФГ» — 200 тис. грн

ТОВ «ФК «Інвестстандарт» — 51 тис. грн

ТОВ «Страховий Брокер «Інсарт» — 51 тис. грн

ПТ «Ломбард» — 51 тис. грн — 51 тис. грн

ТОВ «Фоксер Продакт» і Компанія» — 51 тис. грн

ТОВ «Альянс Іншуеренс» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Масон» — 17 тис. грн

ТОВ «ФК «Стармій» — 1,7 тис. грн

ТОВ «Вибір» — 1,7 тис. грн

ТОВ «Лайт Лізинг» — 1,7 тис. грн

ТОВ «Ю.І.Б.» — 1,7 тис. грн

КС «Західна» — 1,7 тис. грн

КС «Центральна» — 1,7 тис. грн

КС «Наші Люди» — 1,7 тис. грн

ТОВ «Маніфою» — 1,7 тис. грн

Травень 2023 року

Цього місяця регулятор оштрафував п’ять банків та 15 небанківських фінкомпаній.

Банки:

АТ «Комінбанк» — 10,45 млн грн

АТ «Мотор-Банк» — 10,05 млн грн

АТ «Банк Альянс» — 1 млн грн + 451 тис. грн

АТ «АКБ «Конкорд» — 400 тис. грн

АТ «Укрексімбанк» — 200 тис. грн

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «ФК Магнат» – 1,7 млн грн

ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» — 1,3 млн грн

ТОВ «Фінансова Компанія «Конверсія» — 1,23 млн грн

ТОВ «Преміум Фінанс» — 1,02 млн грн

ПрАТ «СК «Універсальний Поліс» — 595 тис. грн

ТОВ «ФК «Октава Фінанс» — 500 тис. грн

ТОВ «ФК «Хантер» — 391 тис. грн

ТОВ «Фінод» — 300 тис. грн

ТОВ «ФК «Фінансовий Світ» — 200 тис. грн

ПрАТ «УФГ» — 200 тис. грн

ТОВ «ФК «Валта Груп» — 200 тис. грн

ТОВ «ФК «Тайгер Інвест» — 200 тис. грн

ТОВ «ФК «Ріальто» — 51 тис. грн

ТОВ «Діджи Фінанс» — 51 тис. грн

ТОВ «Споживчий Центр» — 34 тис. грн

Квітень 2023 року

У квітні Нацбанк оштрафував три банки та 13 небанківських фінустанов (регулятор не вказав дані щодо штрафів трьох компаній).

Банки:

АТ «Сенс Банк» — 102 тис. грн

АТ «РВС Банк» — 100 тис. грн

АТ «Банк «Кліринговий Дім» — 50 тис. грн

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «ФК «Є Гроші Ком» — 102 тис. грн

ТОВ «Веллфін» — 76,5 тис. грн

ТОВ «ФК «Фінансовий Світ» — 51 тис. грн

ПТ «Ломбард Оскар» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК «УФОГ» — 51 тис. грн

ТОВ «ФК «Інвеструм» — 34 тис. грн

КС «Подільська» — 1,7 тис. грн

ПТ «Ломбард-Онлайн» — 1,7 тис. грн

ТОВ «Отокоч Україна» — 1,7 тис. грн

ТОВ «ФК Єврофактор» — 1,7 тис. грн

Березень 2023 року

У березні Нацбанк оштрафував один банк та 28 небанківських фінустанов (дані щодо розміру штрафів указано для 13 компаній).

Банки:

АТ «Сенс Банк» — 102 тис. грн

Небанківські фінансові установи:

ТОВ «ФК Лео» — 73,56 млн грн

ТОВ «Є-Пей» — 64,26 млн грн

ТОВ «Укрфінстандарт» — 14,6 млн грн

ТОВ «ФК «Хантер» — 340 тис. грн

ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» — 339,7 тис. грн;

ТОВ «Містер Кеш» — 255 тис. грн

ТОВ «ФК «Конверсія» — 253,9 тис. грн;

ТОВ «ФК «Фінансовий Світ» — 174,3 тис. грн

ТОВ «Укрборг» — 51 тис. грн

ПрАТ «УФГ» — 50 тис. грн

ТОВ «Статускапітал» — 1,7 тис. грн

ТОВ «Ескроу Капітал» — 1,7 тис. грн

ТОВ «ФК «Юрспецфінанс» — 1,7 тис. грн

Лютий 2023 року

У лютому НБУ оштрафував один банк та 31 небанківську фінансову компанію (дані щодо розміру штрафів зазначено лише для семи установ).

Банки:

АБ «Укргазбанк» — 64,6 млн грн

Небанківські фінансові установи:

АТ «СК «Опіка» — 2,25 млн грн

ТОВ «ФК «Валта Груп» — 330,4 тис. грн;

ТОВ «ФК Партнер» — 233,7 тис. грн.

ТОВ «Амідрі» — 1,7 тис. грн

ТОВ «Б.І.Г.» — 1,7 тис. грн

ТОВ «СБ «Сінерджи» — 1,7 тис. грн

Повне товариство «Ломбард Оскар» — 51 тис. грн

Січень 2023 року

У січні Національний банк застосував заходи впливу у вигляді штрафів до незначної кількості учасників фінансового ринку України — п’яти небанківських фінустанов:

ТОВ «Фінод» — 2 млн грн

ТОВ «НСП» — 82,5 тис. грн

ТОВ «Містер Кеш» — 76,5 тис. грн

ПТ «Хруща та Компанії «Ломбард АВК» — 51 тис. грн

ТОВ «Веллфін» — 51 тис. грн

Продовжуємо слідкувати за фінансовим ринком України.

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