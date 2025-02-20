Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2025 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за січень 2025 року, кого оштрафував Національний банк та хто втратив ліцензії

Протягом січня 2025 року кількість учасників небанківського фінансового ринку в січні 2025 року зменшилася з 876 (станом на 1 січня) до 872 (на 1 лютого). Кількість банків залишилася незмінною — 62.

Зазначається, що з реєстрів за ініціативою заявника виключено дві кредитні спілки та одного страхового брокера. Примусово виключено одну фінансову компанію.

Крім того, у січні двом кредитним спілкам анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв). Водночас примусово анульовано ліцензію одній фінансовій компанії. Також Національний банк України погодив звуження обсягу ліцензії 16 фінансовим компаніям. 21 фінансовій компанії було примусово виключено окремий вид фінансової послуги з ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Станом на 1 лютого 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 478 фінансових компаній (було 479), 55 страховиків non-life (кількість не змінилася), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 109 ломбардів (кількість не змінилася), 102 кредитні спілки (було 104), один лізингодавець (кількість не змінилася), 43 страхових брокери (було 44) та 73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп на ринку не змінилася (15), так само як і кількість небанківських фінансових груп (40).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк ‒ емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).

У січні до Національного банку надійшло 207 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 135, страховиків – 38, кредитних спілок і колекторських компаній – 8, банків – 25, операторів платіжних послуг – один.

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Кого та на скільки НБУ оштрафував у січні 2025 року

Нацбанк у січні 2025 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, застосував заходи впливу у вигляді штрафів до одного банку та двох небанківських фінансових установ. Це один із найнижчих показників за багато років. Наприклад, у грудні 2024 року оштрафовано п’ять банків та 13 небанківських фінансових установ. Детальніше порівняти показники можна ознайомившись з інфографіками нижче.

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Штрафи, застосовані до банків

У січні цього року заходи впливу у вигляді штрафів застосовано лише до одного банку — АТ «Банк Кредит Дніпро»:

Штраф у розмірі 10 051 000 грн.

За порушення вимог п. 4 ч. другої ст. 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ), що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів; а також ч. першої та другої ст. 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку банку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

Штраф у розмірі 17 000 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону України «Про валюту і валютні операції», пункту 6 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140* (зі змінами) (далі – Правила № 140), у частині подання до НБУ інформації (статистичної звітності) про валютні операції з помилкою.

Також банк отримав письмове застереження за порушення декількох вимог.

Штрафи, застосовані до небанківських фінансових установ

Національний банк України застосував до ТОВ «ФК «АП.МІ Фінанс» захід впливу у вигляді накладення штрафу в сумі 6 млн 647 тис. грн за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Таке рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури 20 січня 2025 року за результатами планової перевірки ТОВ «ФК «АП.МІ Фінанс», яку здійснив Департамент інспектування НБУ у липні – вересні 2024 року.

ТОВ «ФК «Фінофіс» отримало штраф у розмірі 51 000 грн за порушення вимог ч. першої ст. 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ.

Також фінустанова отримала письмове застереження за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, пункту 79 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління НБУ від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04.04.2024 № 37) (зі змінами).

Детальніше з порушеннями можна ознайомитись у матеріалі на сайті регулятора.

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Хто втратив ліцензії у січні 2025 року

У січні Національний банк України відкликав ліцензії усього трьом компаніям. Це також один із найнижчих показників за багато років.

Так, наприкінці січня НБУ анулював ліцензію фінкомпанії ТОВ «Бренд Лізинг». Вона дозволяла надавати такі послуги, як фінансовий лізинг. Регулятор відкликав її у зв’язку з ненаданням фінпослуг протягом шести місяців поспіль.

У середині січня регулятор також відкликав ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС «Промінь» та КС «Буковина» на підставі їхніх власних заяв, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 січня 2025 року.

Обидві кредитні спілки мали стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Обсяг активів КС «Промінь» станом на 1 грудня 2024 року становив 558,41 тис. грн (0,04% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 606,53 тис. грн (0,08% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Обсяг активів КС «Буковина» станом на 1 грудня 2024 року становив 2 138 тис. грн (0,16 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 462 тис. грн (0,06 % від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Раніше ми писали, як змінилися міжнародні резерви України у січні. Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43,003 млрд. У січні вони зменшилися на 1,8%, але залишаються близькими до рекордного рівня.

Крім того НБУ викрив незаконну схему надання кредитів під виглядом криптооперацій. Поглиблений аналіз показав, що онлайн-сервіс BitCapital вибудував складний механізм обходу законодавства: формально надаючи позики в USDT, вони фактично видають кредити в гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми.

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