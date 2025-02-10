НБУ оновив порядок виконання міжбанківських платежів

Національний банк України (НБУ) оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті

Метою оновлення є унормування особливостей виконання миттєвого кредитового переказу, що виконується через систему електронних платежів (СЕП) Нацбанку.

Зокрема, регулятор:

унормував поняття «миттєвий кредитовий переказ СЕП»;

визначив порядок прийняття і виключення учасників миттєвого переказу СЕП;

врегулював особливості виконання миттєвого переказу СЕП;

уточнив технологію виконання Національним банком України примусового, безспірного та договірного списання коштів банку з його кореспондентського рахунку засобами СЕП;

визначив особливості виконання миттєвого переказу СЕП небанківськими надавачами платіжних послуг через банк, який є учасником миттєвого переказу СЕП.

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Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 06 лютого 2025 року № 11 «Про затвердження Змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті», що набирає чинності з 08 лютого 2025 року.

Нагадаємо, що BankID залишався одним із найпопулярніших способів ідентифікації. За 2024 рік попит на використання системи збільшився удвічі — загальна кількість успішних ідентифікацій з використанням Системи BankID НБУ за рік становила 87,7 млн шт. Це перевищує минулорічний показник більш ніж удвічі (на 104%) або на 44,8 млн електронних ідентифікацій.

Раніше ми писали, як змінилися міжнародні резерви України у січні. Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43,003 млрд. У січні вони зменшилися на 1,8%, але залишаються близькими до рекордного рівня.

Крім того НБУ викрив незаконну схему надання кредитів під виглядом криптооперацій. Поглиблений аналіз показав, що онлайн-сервіс BitCapital вибудував складний механізм обходу законодавства: формально надаючи позики в USDT, вони фактично видають кредити в гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми.

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Джерело: НБУ.