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Коли в Україні почне знижуватися інфляція — прогноз НБУ

31.01.2025 14:20
Микола Деркач
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Національний банк України опублікував оновлений Інфляційний звіт з макроекономічним прогнозом на 2025-2027 роки

Коли в Україні почне знижуватися інфляція — прогноз НБУ

Коли в Україні почне знижуватися інфляція — прогноз НБУ Фото: t.me/nbu_ua

Про це пресслужба регулятора повідомила в Telegram.

Як розгортатимуться ключові економічні події в країні? Відповідь у п’яти пунктах.

  1. Інфляція зростатиме та досягне піку в II кварталі, а з середини року почне знижуватися. Наприкінці 2025 року вона сповільниться до 8,4% р/р, а за підсумками 2026 року — повернеться до цілі НБУ 5%. Цьому сприятимуть заходи процентної політики НБУ, стійкість валютного ринку, новий врожай, звуження фіскального дефіциту, а також помірний зовнішній ціновий тиск.
  2. Економіка й надалі зростатиме. Реальний ВВП цього року збільшиться на 3,6%, а в наступні два роки – на близько 4% на рік. Його зростання підтримуватимуть пожвавлення інвестицій (зокрема у відбудову енергетичних та виробничих потужностей) та внутрішній попит, м’яка фіскальна політика та нарощування виробництва через збільшення врожаїв.

Водночас чинниками, що стримуватимуть зростання ВВП, будуть наслідки війни, зокрема диспропорції на ринку праці та обмеженість інвестицій у виробничий капітал.

  1. Зайнятість та заробітні плати й надалі зростатимуть на тлі дефіциту робітників та пожвавлення економіки. За даними ДССУ, у 2024 році реальні зарплати перевищили рівень до повномасштабного вторгнення в більшості секторів економіки. Очікується, що вони зростатимуть й надалі, проте нижчими темпами.

Офіційне безробіття зменшиться до близько 10-11% у 2025-2027 роках, однак залишатиметься вищим, ніж до повномасштабного вторгнення через кваліфікаційні та регіональні диспропорції на ринку праці.

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  1. Підтримка міжнародних партнерів разом із залученнями на внутрішньому борговому ринку дасть змогу покрити дефіцит бюджету без «друку грошей». Очікується, що Україна у 2025 році отримає $38,4 млрд зовнішньої підтримки. Ризик недоотримання очікуваного фінансування є невисоким. Ба більше, обсяги міжнародної допомоги можуть бути збільшені або наближені в часі.
  2. Базовий сценарій прогнозу НБУ побудований на припущеннях про збереження достатніх обсягів міжнародної підтримки та поступової нормалізації умов функціонування економіки, що, зокрема, сприятиме частковому поверненню вимушених мігрантів і зростанню інвестицій.

Традиційно в Інфляційному звіті розглядається кілька спеціальних тем. Цього разу проаналізували чинники, що зумовили відхилення інфляції від цілі у 2024 році, та параметри державного бюджету у 2025 році. Про них аналітики Нацбанку розкажуть в окремих публікаціях.

Детально про висновки Інфляційного звіту читайте тут.

Детальніше ознайомитися з Інфляційним звітом можна за посиланням.

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Рубрики: АналітикаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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