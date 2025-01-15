НБУ хоче оновити процес управління проблемними активами в банках

Національний банк України (НБУ) пропонує для громадського обговорення оновлену редакцію проєкту змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, який вже оприлюднювався для громадського обговорення в серпні 2024 року

Прийняття Проєкту спрямоване на:

врахування змін в європейських банківських практиках щодо посилення контрольних функцій другої лінії захисту;

посилення вимог до ради банку щодо забезпечення контролю за своєчасним запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів, що може виникати в процесі управління проблемними активами;

підвищення ефективності процесу управління проблемними активами шляхом посилення в цьому процесі ролі системи управління ризиками, яка ґрунтується на розподілі обов’язків між підрозділами банку із застосуванням моделі трьох ліній захисту;

забезпечення належного рівня незалежності головного ризик-менеджера в системно важливих банках України в процесі управління проблемними активами, ураховуючи масштаб діяльності, види, складність здійснюваних такими банками операцій.

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Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

проєкт постанови Правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України»;

Правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України»; порівняльна таблиця до Проєкту;

до Проєкту; аналіз впливу Проєкту.

Зауваження та пропозиції до Проєкту приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 24 січня 2025 року включно.

Раніше ми писали, хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2024. У матеріалі ми розглянули, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за грудень 2024 року, кого оштрафував Національний банк та хто втратив ліцензії.

Нагадаємо, що НБУ пропонує нові вимоги до виконання миттєвих кредитових переказів. Надавач платіжних послуг зобов’язаний невідкладно та безкоштовно повідомити отримувача про зарахування коштів через миттєвий кредитовий переказ, а платника — про виконання такої операції.

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За матеріалами: НБУ.