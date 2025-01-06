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НБУ планує змінити правила складання та подання звітності для небанків

06.01.2025 16:00
Микола Деркач
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Нацбанк України пропонує для громадського обговорення зміни до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг

НБУ планує змінити правила складання та подання звітності для небанків

НБУ планує змінити правила складання та подання звітності для небанків Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Змінами до Правил впроваджується заміна щоквартальної періодичності подання звітності на щомісячну для 12 файлів, що подаються фінансовими компаніями та ломбардами, а саме:

  • з 01.04.2025 (перше подання щомісячної звітності станом на 01.05.2025) для файлів: LRF04 «Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість», LRF05 «Дані про грошові кошти та їх еквіваленти», LRF06 «Дані про субординований борг», LRF07 «Дані про залучені кошти», LRF08 «Дані про структуру інвестицій»;
  • з 01.07.2025 (перше подання щомісячної звітності станом на 01.08.2025) для файлів: LRG01 «Дані про договори та операції за гарантіями», LRG02 «Дані про портфель за зобов’язаннями за наданими гарантіями», LRI01 «Дані про договори та операції факторингу», LRL01 «Дані про договори та операції фінансового лізингу», LRN01 «Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями», LRN02 «Дані про компенсації та дорогоцінні метали», LRR01 «Дані про договори та операції за наданими кредитами».

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Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою подання зауважень та пропозицій у строк до 16 січня 2025 року.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органиНБУ
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