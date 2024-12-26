PaySpace Magazine Awards 2024: продовжуємо обирати фінтех-лідерів року разом

До завершення голосування за переможців PaySpace Magazine Awards 2024 залишилося зовсім небагато часу! Не зволікайте — ваш голос може стати вирішальним для визнання компаній та експертів, які змінюють фінтех-індустрію України
Другий етап PSM Awards розпочався 3 грудня 2024 року, і вже зовсім скоро на нас чекає підбиття підсумків та урочисте нагородження переможців. Голоси користувачів, думка редакції та рішення експертного журі, склад якого буде оголошено після завершення голосування, стануть вирішальними у визначенні найкращих.
Щоб проголосувати за свого фаворита, відвідайте сайт Премії та авторизуйтеся. Зверніть увагу: у кожній категорії можна підтримати лише одного номінанта!
Нагадаємо, що цього року передбачено 24 номінації:
- Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів
- Найкращий сервіс для онлайн-платежів
- Найкращий банк для ФОП
- Найкращий цифровий банк
- Найкращий кредитний продукт для бізнесу
- Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб
- Найкращий банк-еквайєр
- Найкращий сервіс мікрокредитування
- Найкращий TechFin-проєкт
- Найкращий процесинг
- Найкраще рішення для прийому платежів офлайн
- Стартап року
- Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках
- Найкраще фінтех-рішення для благодійності
- Найкращий криптопроєкт
- Експерт року
- Найкращий оператор у сфері міжнародних платежів
- Найкращий ШІ-проєкт у фінтех
- Найкращий маркетплейс
- Найкращий мобільний застосунок у e-commerce і ритейлі
- Найкращий КСВ проєкт
- Найкраще SaaS-рішення у фінтех
- Найкраща програма лояльності
- Найкращий інфраструктурний провайдер
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Підтримайте провідні Fintech-бренди України — голосуйте за улюблені компанії та авторитетних експертів у рамках PaySpace Magazine Awards 2024!
За підтримки Асоціації ЄМА, Асоціації українських банків та Європейської Бізнес Асоціації.
Інформаійні партнери: Delo.ua та Shop–Express.
Хочете бачити себе в списку партнерів PSM Awards або маєте запитання? Звертайтеся на пошту iryna.tolochko@psm7.com.
Як проходила нагорода переможців PaySpace Magazine Awards 2023 дивіться в трансляції:
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