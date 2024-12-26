close-btn
PaySpaceMagazine

PaySpace Magazine Awards 2024: продовжуємо обирати фінтех-лідерів року разом

26.12.2024 12:00
Ольга Деркач
Рекомендуємо
ТОП статей
Читати росiйською

До завершення голосування за переможців PaySpace Magazine Awards 2024 залишилося зовсім небагато часу! Не зволікайте — ваш голос може стати вирішальним для визнання компаній та експертів, які змінюють фінтех-індустрію України

PaySpace Magazine Awards 2024: час голосувати за найкращих

Другий етап PSM Awards розпочався 3 грудня 2024 року, і вже зовсім скоро на нас чекає підбиття підсумків та урочисте нагородження переможців. Голоси користувачів, думка редакції та рішення експертного журі, склад якого буде оголошено після завершення голосування, стануть вирішальними у визначенні найкращих.

Щоб проголосувати за свого фаворита, відвідайте сайт Премії та авторизуйтеся. Зверніть увагу: у кожній категорії можна підтримати лише одного номінанта!

Нагадаємо, що цього року передбачено 24 номінації:

  • Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів
  • Найкращий сервіс для онлайн-платежів
  • Найкращий банк для ФОП
  • Найкращий цифровий банк
  • Найкращий кредитний продукт для бізнесу
  • Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб
  • Найкращий банк-еквайєр
  • Найкращий сервіс мікрокредитування
  • Найкращий TechFin-проєкт
  • Найкращий процесинг
  • Найкраще рішення для прийому платежів офлайн
  • Стартап року
  • Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках
  • Найкраще фінтех-рішення для благодійності
  • Найкращий криптопроєкт
  • Експерт року
  • Найкращий оператор у сфері міжнародних платежів
  • Найкращий ШІ-проєкт у фінтех
  • Найкращий маркетплейс
  • Найкращий мобільний застосунок у e-commerce і ритейлі
  • Найкращий КСВ проєкт
  • Найкраще SaaS-рішення у фінтех
  • Найкраща програма лояльності
  • Найкращий інфраструктурний провайдер

Читайте також: Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards

Підтримайте провідні Fintech-бренди України — голосуйте за улюблені компанії та авторитетних експертів у рамках PaySpace Magazine Awards 2024!

За підтримки Асоціації ЄМА, Асоціації українських банків та Європейської Бізнес Асоціації.

Інформаійні партнери: Delo.ua та Shop–Express.

Хочете бачити себе в списку партнерів PSM Awards або маєте запитання? Звертайтеся на пошту iryna.tolochko@psm7.com.

Як проходила нагорода переможців PaySpace Magazine Awards 2023 дивіться в трансляції:

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2023: репортаж з церемонії

PaySpace Magazine Awards 2023: згадаємо, як це було

Оголошено переможців фінтех-Премії PaySpace Magazine Awards 2023

Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Від інновацій до інклюзії: банки-номінанти PSM Awards про головне у 2024 році та плани на майбутнє 26.12.2024

Від інновацій до інклюзії: банки-номінанти PSM Awards про головне у 2024 році та плани на майбутнє
Revolut запустив бета-тест свого застосунку в Україні 26.12.2024

Revolut запустив бета-тест свого застосунку в Україні
Open Banking та майбутнє українського фінтеху: інтерв’ю з директором ЄМА Олександром Карповим 24.12.2024

Open Banking та майбутнє українського фінтеху: інтерв’ю з директором ЄМА Олександром Карповим
Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards 20.12.2024

Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards
Хто стоїть за розвитком фінтеху в Україні: знайомство з лідерами галузі 19.12.2024

Хто стоїть за розвитком фінтеху в Україні: знайомство з лідерами галузі
Як змінився ринок небанківських фінансових послуг у листопаді 2024 — НБУ 17.12.2024

Як змінився ринок небанківських фінансових послуг у листопаді 2024 — НБУ
Вибір редакції
Всі
Від інновацій до інклюзії: банки-номінанти PSM Awards про головне у 2024 році та плани на майбутнє
ТОП статей 26.12.2024

Від інновацій до інклюзії: банки-номінанти PSM Awards про головне у 2024 році та плани на майбутнє

 PaySpace Magazine Awards 2024: продовжуємо обирати фінтех-лідерів року разом
ТОП статей 26.12.2024

PaySpace Magazine Awards 2024: продовжуємо обирати фінтех-лідерів року разом
Останні новини
Сьогодні  17:50

Укрпошта змінить тарифи на доставку за кордон

 Сьогодні  17:00

Виробника «Бон Буассон» оштрафували майже на 2 млн грн

 Сьогодні  16:10

Що буде з ціною SHIB у 2025 році

 Сьогодні  15:50

Інновації та досягнення: рекордне зростання криптогаманця Trustee Plus у 2024 році

 Сьогодні  15:20

Скільки б ви отримали, якби інвестували $1000 на початку 2024, як Кійосакі

 Сьогодні  14:30

НБУ запровадив нові правила в роботі банків

 Сьогодні  14:00

Від інновацій до інклюзії: банки-номінанти PSM Awards про головне у 2024 році та плани на майбутнє

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber