PaySpace Magazine Awards 2024: продовжуємо обирати фінтех-лідерів року разом

До завершення голосування за переможців PaySpace Magazine Awards 2024 залишилося зовсім небагато часу! Не зволікайте — ваш голос може стати вирішальним для визнання компаній та експертів, які змінюють фінтех-індустрію України

Другий етап PSM Awards розпочався 3 грудня 2024 року, і вже зовсім скоро на нас чекає підбиття підсумків та урочисте нагородження переможців. Голоси користувачів, думка редакції та рішення експертного журі, склад якого буде оголошено після завершення голосування, стануть вирішальними у визначенні найкращих.

Щоб проголосувати за свого фаворита, відвідайте сайт Премії та авторизуйтеся. Зверніть увагу: у кожній категорії можна підтримати лише одного номінанта!

Нагадаємо, що цього року передбачено 24 номінації:

Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів

Найкращий сервіс для онлайн-платежів

Найкращий банк для ФОП

Найкращий цифровий банк

Найкращий кредитний продукт для бізнесу

Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб

Найкращий банк-еквайєр

Найкращий сервіс мікрокредитування

Найкращий TechFin-проєкт

Найкращий процесинг

Найкраще рішення для прийому платежів офлайн

Стартап року

Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках

Найкраще фінтех-рішення для благодійності

Найкращий криптопроєкт

Експерт року

Найкращий оператор у сфері міжнародних платежів

Найкращий ШІ-проєкт у фінтех

Найкращий маркетплейс

Найкращий мобільний застосунок у e-commerce і ритейлі

Найкращий КСВ проєкт

Найкраще SaaS-рішення у фінтех

Найкраща програма лояльності

Найкращий інфраструктурний провайдер

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Підтримайте провідні Fintech-бренди України — голосуйте за улюблені компанії та авторитетних експертів у рамках PaySpace Magazine Awards 2024!

За підтримки Асоціації ЄМА, Асоціації українських банків та Європейської Бізнес Асоціації.

Інформаійні партнери: Delo.ua та Shop–Express.

Хочете бачити себе в списку партнерів PSM Awards або маєте запитання? Звертайтеся на пошту iryna.tolochko@psm7.com.

Як проходила нагорода переможців PaySpace Magazine Awards 2023 дивіться в трансляції:

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