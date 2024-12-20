Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards

Український фінтех, попри всі виклики, стрімко розвивається. Компанії з кожним роком вдосконалюють свої продукти та клієнтський досвід. А наше видання ставить перед собою мету знайомити авдиторію з головними досягненнями та планами фінкомпаній. І цей рік не став винятком.

Під час традиційних щорічних бліц-інтерв’ю з номінантами Премії PaySpace Magazine Awards, ми вирішили дізнатись, якими кейсами українські фінкомпанії пишаються найбільше, які плани на 2025 рік та поговорили з провідними експертами про майбутні фінтех-тренди

Яким кейсом ви пишаєтесь найбільше в цьому році?

За словами Олексія Рубана, СІО NovaPay, найяскравіший проєкт, над яким команда NovaPay працювала з 2023 року і вдосконалювала протягом усього поточного року, — власний платіжний застосунок.

Він став першим небанківським фінансовим додатком, де можна зареєструватись онлайн і офлайн, і який, до речі, ми створили суто власноруч і всього за вісім місяців.

Запускаючись в грудні 2023 року, він мав найважливіші, але мінімальні функції — платежі та перекази, Посилку в кредит і Вигоду – нашу програму лояльності, що дозволяє клієнтам заощаджувати при оплаті за посилки Нової пошти в мобільному застосунку. Але за цей рік він «приріс» такою кількістю функцій і фіч, що став не просто повноцінним фінансовим застосунком, а справжнім фінансовим аппом 2-в-1 для приватних клієнтів і ФОПів.

Тепер, окрім базових функцій, у фіолетовому додатку NovaPay, українцям доступні:

наші власні корпоративні облігації як альтернатива депозиту — їх купили вже 3 000 клієнтів на 400 млн грн. І це лише в застосунку;

розстрочка — за 5 місяців року, що минає, її оформили більше ніж 15 тисяч клієнтів на понад 500 млн грн. А Посилку в кредит — ще на 240 млн грн;

Кейс — зручний спосіб для зборів і накопичень. З вересня їх відкрили понад 20 тисяч, всього там закумульовано більше ніж 7,5 млн грн;

розділення оплати;

блискавичні платежі за IBAN — можливість легко та швидко розставити по своїх місцях всі дані для платежу із фото, із завантаженого файлу чи з усього скопійованого повідомлення без зайвих рухів;

поповнення та зняття готівки з картки NovaPay за штрихкодом у будь-якому із 3 600 відділень Нової пошти;

можливість отримувати на картку зарплату;

зручні шаблони для швидких платежів та можливість налаштувати автоплатіж;

персоналізація та емоційна складова — можливість змінювати дизайн картки, обирати тематичні, власні та сезонні скіни, передбачення після кожного платежу, можливість відповідати на перекази «емоціями»;

і ще багато іншого — для швидких, легких та зручних платежів і приємних вражень від використання.

А ФОПи можуть:

відкрити платіжний рахунок, не виходячи з дому чи офісу;

здійснювати всі платежі та перекази швидко, легко, зручно, та ще й за привабливими тарифами;

знімати кошти з рахунку та поповнювати його у будь-якому із 3 600 відділень Нової пошти;

оформити довіреності для бухгалтера і касира;

і головне — отримувати післяплату день у день за продані та доставлені Новою поштою товари, а не на наступний чи пізніше, як на банківський рахунок, щоб ще швидше спрямувати ці гроші у розвиток справи.

Сьогодні маємо 470 тисяч клієнтів у застосунку, 28 тисяч з яких — це ФОПи. І не просто пишаємось цими цифрами, а дякуємо клієнтам за те, що довіряють нам доставлення грошей.

Команда Rozetka відповіли, що в цьому році вони найбільше пишаються запуском проєкту з підтримки малого бізнесу Бізнес-трамплін 2.0. В цій події взяли участь 773 малих підприємців України, серед яких 68 — представники ветеранського бізнесу.

Сергій Сінченко, СЕО Moneyveo розповів, що попри всі труднощі ведення бізнесу в умовах війни, у 2024 році компанія значно розширила програму HelpbyMoneyveo, яка стала важливою частиною стратегії реагування на виклики війни. Ця програма включає не лише підтримку військових, допомогу дітям-сиротам, тяжкохворим дітям, але й швидке реагування на актуальні потреби суспільства.

Як CEO, я пишаюся тим, що наша команда не лише організовує збори коштів, закуповує необхідне для поранених, передає допомогу на передову, але й активно долучається до волонтерських ініціатив. Важливим аспектом програми є проєкт «Почуй серцем», де наші оператори допомагають розв’язувати особисті питання клієнтів, навіть коли вони не стосуються нашої основної діяльності. Це демонструє нашу здатність адаптуватися до нових реалій і підтримувати співвітчизників у найскладніші часи. HelpbyMoneyveo для нас — це не просто соціальна відповідальність, це кейс, у якому нам вдалося побудувати культуру взаємодопомоги, де кожен внесок має реальне значення.

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ССО Portmone Андрій Кіктенко розповів про впровадження нового продукту, а саме платіжного методу — BankPay.

Цей продукт здивував та зацікавив мерчантів, платників та провайдерів платежів. Оплати з IBAN на IBAN давно відомі та розповсюджені в різних секторах бізнесу, наприклад, у е-сом, Інколи для таких оплат використовується QR, наприклад QR НБУ. Зазвичай такі оплати вимагають додаткових ресурсів на боці мерчантів, опрацювання банківської виписки, а швидкість зарахування могла сягати кількох днів. При таких умовах метод було незручно і важко використовувати й для платника, і для мерчанта.

З платіжним методом BankPay ми в Portmone автоматизували повністю цей процес. Партнер просто вмикає метод оплати BankPay звернувшись до менеджера Portmone. Додаткові інтеграції не потрібні. А час отримання мерчантом підтвердження успішної оплати відбувається в автоматичному режимі та зазвичай не перевищує 20 хвилин.

Комерційна директорка ТОВ ФК ГЕРЦ Олена Кисельова зазначила, що цьогоріч одним із ключових досягнень компанії є успішний запуск прийому оплат у ДП «Документ».

Цей проєкт став прикладом ефективної співпраці та технологічного прогресу. Ми впровадили можливість прийому платежів як у класичному форматі, так і за допомогою нашого інноваційного рішення GERCPAY Tap to phone.

Завдяки цьому клієнти отримали більше зручності та варіативності у способах оплати, а сама організація змогла оптимізувати процеси та підвищити якість обслуговування. Цей кейс для нас особливий, оскільки він продемонстрував, як технології можуть вирішувати реальні завдання та створювати додаткову цінність як для бізнесу, так і для кінцевого користувача.

Які основні плани на наступний 2025 рік?

Олексій Рубан, СІО NovaPay зауважив, що попри вже пророблену велику роботу, компанія продовжує вдосконалювати їхній продукт, щоб забезпечити усіх клієнтів — і звичайних українців, і бізнес — ще зручнішими фінансовими рішеннями.

Очікуємо, що зможемо запропонувати фізичним особам кредитну картку та інші кредитні продукти, а ще — винагородити тих, хто рекомендуватиме наш застосунок, бо запровадимо реферальну програму.

Покращимо пропозиції для ФОПів і великого бізнесу, щоб їм та їхнім клієнтам було зручно користуватись платежами від NovaPay, — запрацює наш повноцінний інтернет-еквайринг і різноманітні кредитні продукти з орієнтацією саме на потреби бізнесу.

У команді Rozetka відповіли, що у 2025 році компанія планує продовжувати розвивати офлайн-мережу магазинів — наразі «Щоразу поруч» з українцями вже понад 520 магазинів в понад 150 містах України

А ось СЕО Moneyveo Сергій Сінченко сказав, що компанія планує розширювати сегмент клієнтів, активно залучаючи аудиторію, яка раніше користувалася виключно банківськими послугами.

Одним із пріоритетів є збільшення нашої частки на ринку, зі збереженням лідерських позицій в галузі. Крім того, ми ставимо амбітні цілі щодо розширення впливу на міжнародному рівні, зокрема через партнерства та співпрацю з організаціями, такими як USUBC, що сприяють інтеграції українського бізнесу у глобальний контекст.

ССО Portmone Андрій Кіктенко розповів про плани майбутнє:

«Потенційно 2025 рік може стати важливим для фінтех-ринку України, бо в ньому заплановані великі ініціативи НБУ, такі як запуск Open Banking. Компанія Portmone як завжди буде впроваджувати інновації в продуктах та сервісах, які поєднують в собі платіжні методи, технології приймання платежів, компанії, державні установи для задоволення потреб платників в їх платіжній екосистемі. Також ми плануємо продовжувати розвивати нові продукти Portmone, смартсіті, tap2phone, Billing».

Комерційна директорка ТОВ ФК ГЕРЦ Олена Кисельова зазначила:

«У 2025 році ми плануємо активно розвивати наше рішення Tap to Phone, яке дозволяє приймати безконтактні платежі на смартфоні без додаткового обладнання. Ми бачимо великий потенціал для його впровадження у бюджетних організаціях, комунальних службах та серед бізнес-сегменту».

Вона додала, що це рішення допоможе оптимізувати витрати, підвищити зручність для користувачів і зробити процес оплати ще доступнішим та швидшим.

«Ми прагнемо масштабувати цю технологію, щоб вона стала ефективним інструментом як для державних структур, так і для приватного сектору».

На вашу думку, які будуть головні фінтех-тренди у 2025?

Олексій Рубан, СІО NovaPay вважає, що серед ключових трендів, що рухатимуть фінтех вперед найближчим часом, — штучний інтелект, відкритий банкінг та кібербезпека.

Також і далі розвиватимуться диджитальні фінансові послуги для приватних і бізнес-клієнтів. Цифровий банкінг в Україні — нова норма, і ми спостерігаємо все більший перехід фінансових послуг у більш зручний і доступний формат для людей — у їхній смартфон. Банківські установи та фінансові компанії постійно оновлюють свої додатки, роблячи їх зручнішими та дружніми до користувачів. NovaPay також демонструє, як цифрові канали полегшують фінансову рутину клієнтів, ба більше — роблять її вигідною.

Тренд на цифровий банкінг точно житиме, цей канал однозначно становитиме більшу частину фінансової інфраструктури. Проте офлайн-формати не зникнуть. Варто говорити про поєднання обох форматів, що забезпечить інклюзивність і доступність фінансових послуг для всіх. Не всі і не всюди мають можливість користуватися цифровими послугами з різних причин, тому треба враховувати потреби усіх груп населення. Банк в телефоні — це чудово, але часом цього замало.

Тренд на диджитальні фінансові послуги для підприємців збережеться і, ймовірно, навіть посилиться. Державна політика розвитку бізнесу стане каталізатором для подальшого переходу малих та середніх підприємств до цифрових форматів. Тому цифровізація для малих і середніх підприємств в Україні — це не просто тренд, а й відповідь на потребу. Отже, і попит на цифрові послуги з боку МСП зростатиме.

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А ось фахівці Rozetka відповіли: основні тренди — збільшення використання ШІ (в розробці, дизайні, автоматизації процесів тощо), покращення персоналізації пропозицій, зростання долі використання мобільних пристроїв.

За словами Сергія Сінченка, СЕО Moneyveo, у 2025 році фінтех-компанії активно впроваджуватимуть технології для персоналізації кредитних продуктів, автоматизації процесів і покращення обслуговування клієнтів через використання штучного інтелекту та великих даних.

Інтеграція з цифровими платіжними системами буде збільшуватись, а фінансова інклюзія розвиватиметься через мобільні платформи. Серед важливих трендів будуть підвищення рівня кібербезпеки, захисту даних і прозорості, розвиток соціально відповідальних ініціатив. Окрім того, можна очікувати появи нових продуктів небанківського кредитування, розроблених спеціально для малого бізнесу.

ССО Portmone Андрій Кіктенко назвав наступні тренди:

Open Banking, миттєві платежі та побудова бізнес-кейсів навколо цих ініціатив регулятора.

Ми очікуємо подальший розвиток платіжних гаманців, токенізації та рішень навколо клієнтської кібербезпеки.

При цьому посилюються вимоги НБУ щодо compliance та фінмоніторингу, що суперечить тренду МПС на максимально легкі платежі «в пару кліків».

Ми розуміємо, що є деякі проблемні моменти, як, наприклад з дропами, що змушують НБУ посилювати контроль, і ми підтримуємо максимальну відсутність сірих схем. Хоча сподіваємося, що ці проблеми буде вирішено, і ринок зможе повернутися до впровадження інноваційних методів платежів без додаткових незручностей.

Альтернативні платіжні методи фінансування покупок, наприклад BNPL. Цей продукт ставатиме ще більш популярним.

І ми теж працюємо у цьому напрямку і розвиваємося. Підключаючи нові Банки надаючи цей сервіс мерчантам. Як одна з наших переваг по сервісу «Оплата частинами» — ми є агрегатором цієї послуги від Банків — партнерів, наші мерчанти можуть налаштувати цей метод на платіжній сторінці від декількох банків (на свій вибір) за єдиним протоколом фасилітації.

У 2025 році, на думку комерційної директорки ТОВ ФК ГЕРЦ Олени Кисельової, український фінтех-сектор розвиватиметься під впливом кількох ключових тенденцій:

Штучний інтелект. Блокчейн і криптовалюти. Цифровий та відкритий банкінг.

Ці тренди відображають глобальні виклики та адаптацію української фінтех-індустрії до потреб ринку, забезпечуючи інновації та конкурентоспроможність.

Окрім цього, я особисто з великим інтересом спостерігаю за революцією IBAN IBAN. Ініціатива НБУ щодо миттєвих платежів є важливим кроком до модернізації фінансової системи України. Це рішення сприятиме підвищенню швидкості та зручності розрахунків, стимулюючи розвиток безготівкової економіки та створюючи нові можливості для бізнесу та громадян.

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