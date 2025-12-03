XRP може різко впасти — Алі Мартінес

XRP демонструє зростаючу вразливість: ціна знаходиться поблизу критичного рівня підтримки $2, що підвищує ризик глибшого провалу на ринку

Зокрема, недавня торгова активність вказує, що «бики» насилу утримують цей поріг. Якщо ціна не втримається вище $2, це може запустити різке просідання до наступної ключової підтримки на $1,20, випливає з оцінок криптоаналітика Алі Мартінеса.

Мартінес зазначив, що XRP демонструє чіткий спадний тренд, який почався після того, як токен у середині року досяг піку вище $3,40.

Відтоді актив стабільно формує нижчі максимуми та нижчі мінімуми, що вказує на стійкий тиск продавців.

Останні спроби відскоку біля зони $2 виглядають слабкими: ціна раз по раз не може відновити висхідний імпульс. Така поведінка підкреслює зниження попиту в момент, коли ринок наближається до історично важливої «підлоги».

Довгострокова структура також підтримує «ведмежий» сценарій. Зона $2 була ключовою підтримкою протягом 2025 року, однак численні тести послабили її.

Цікаве по темі: Sony розробляє власний стейблкоїн

Цього разу останній ретест супроводжується низькою волатильністю та неглибокими відскоками — це конфігурація, яка часто передує різким падінням. Упевнений пробій нижче $2 відкрив би широкий «розрив ліквідності» в напрямку $1,20 — наступної значущої зони підтримки.

Обвал до $1,20 став би одним із найкрутіших просідань XRP за рік, а прогноз Мартінеса вказує, що такий рух стає дедалі ймовірнішим.

Аналіз ціни XRP

Водночас «ведмежа» технічна картина формується на тлі короткострокового відновлення XRP після нещодавніх турбулентних сесій. Станом на момент написання актив оцінювався в $2,15 — він додав понад 5,3% за добу, а в тижневому вимірі токен у мінусі на 0,36%.

«Ведмежа» структура також підтверджується тим, що XRP нині торгується нижче 50-денної простої ковзної середньої (SMA) на рівні $2,34 та 200-денної SMA на рівні $2,65. Це сигналізує про коротко- та середньостроковий низхідний тиск, адже ціні не вдається повернутися вище цих ключових рівнів.

14-денний індекс відносної сили (RSI) становить 47,6 і перебуває в нейтральній зоні. Це свідчить про збалансований імпульс без негайних ознак розвороту, але також підкреслює потребу в каталізаторі, який зміг би підштовхнути ціну до SMA для підтвердження «бичачого» сценарію.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн може впасти до $50 000 — стратег Bloomberg

Криптотрейдер втратив $2 млн за кілька годин, торгуючи цією криптовалютою

2 криптовалюти, які можуть досягти $200 млрд капіталізації у 2026 році

Джерело: Finbold.