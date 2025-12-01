close-btn
Біткоїн може впасти до $50 000 — стратег Bloomberg

01.12.2025 14:10
Ольга Деркач

Попри спроби Біткоїна (BTC) оговтатися після недавнього зниження, один зі стратегів попереджає: флагманська криптовалюта може й надалі перебувати під тиском у грудні

Біткоїн може впасти до $50 000 — стратег Bloomberg

Фото: pexels.com

Старший стратег Bloomberg Intelligence Майк Макґлоун заявив, що Біткоїн може опуститися до $50 000 через сукупність макроекономічних чинників.

Він зауважив, що падіння Біткоїна щодо золота прискорюється, що свідчить про структурний перехід до більш оборонних позицій.

На фоні того, що золото оновлює історичні максимуми та перетягує на себе потоки, слабша динаміка Біткоїна підсилює інерцію зниження. Це збільшує ймовірність повторного тесту довгострокового рівня $50 000 й потенційно ще глибшого падіння, якщо тренд триватиме.

Одне з ключових занепокоєнь — низька волатильність фондового ринку та загальний перехід інвесторів у більш захисні активи. За словами стратега, ринки акцій залишаються відносно спокійними, але ця стабільність може приховувати серйозніші проблеми.

Аналіз Макґлоуна показує: історично S&P 500 часто повторював рух Біткоїна, коли той падав нижче 50-тижневої ковзної середньої. Зараз і Біткоїн, і S&P 500 перебувають нижче цих ключових рівнів, що сигналізує про зростання ризиків для основних класів активів.

Цікаве по темі: Криптотрейдер втратив $2 млн за кілька годин, торгуючи цією криптовалютою

Минулі прориви цих рівнів — у 2018 році, під час пандемії 2020 року та у ведмежому ринку 2022-го — супроводжувалися тим, що акції невдовзі повторювали зниження Біткоїна. Поточна ситуація може знову втягнути фондовий ринок у падіння.

Додатковий тиск, за словами стратега, створює «необмежена пропозиція» криптовалютних конкурентів, яка розмиває частку ринку та послаблює домінування Біткоїна в періоди стресу.

У поєднанні зі зворотними до середнього значення рухами та погіршенням ліквідності це створює умови, подібні до минулих дефляційних фаз, коли Біткоїн переживав глибокі відкатні рухи.

Технічна картина Біткоїна залишається ведмежою. 50-денна SMA перебуває на рівні $103 001, а 200-денна — на $104 439, тобто поточна ціна суттєво нижча за обидва показники.

Таке вирівнювання підтверджує втрату висхідного імпульсу й посилює ширшу тенденцію до зниження, оскільки трейдери зазвичай сприймають торги нижче обох SMA як сигнал домінування продавців.

RSI за 14 днів становить 40,50 — нейтральна зона, але з ухилом у слабкість. Значення ще не вказує на перепроданість, але демонструє нестачу попиту для протидії ведмежому тренду.

Джерело: Finbold.

