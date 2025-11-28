close-btn
PaySpaceMagazine

2 криптовалюти, які можуть досягти $200 млрд капіталізації у 2026 році

28.11.2025 20:00
Ольга Деркач

Крипторинок почав відновлюватися після слабких місяців, і кілька великих монет мають шанси досягти ринкової капіталізації $200 млрд у 2026 році

2 криптовалюти, які можуть досягти $200 млрд капіталізації у 2026 році

Фото: freepik.com

Виходячи з поточної капіталізації та актуальних тенденцій, XRP та Binance Coin найімовірніші кандидати, які можуть першими перетнути цю позначку.

XRP

XRP — четвертий за величиною криптоактив за ринковою капіталізацією, зараз оцінюється приблизно у $133,7 млрд. Інакше кажучи, для досягнення позначки $200 млрд наступного року криптовалюті потрібен стрибок приблизно на 49%.

Попри те що ця цифра може здаватися значною, у активу є кілька факторів, які роблять такий сценарій реалістичним.

Передусім його тижневе ралі не демонструє ознак уповільнення. Його підтримують сильні технічні сигнали та зниження резервів на криптобіржах до найнижчого рівня від січня 2025 року.

Крім посиленого накопичення довгостроковими інвесторами, XRP отримує нові імпульси інституційного використання та впровадження. Ще один біржовий фонд на основі активу має запуститися до 1 грудня.

Ще помітнішим фактором є прогнози аналітиків щодо того, що Ripple — компанія, найближче пов’язана з XRP, — може отримати повну банківську ліцензію у 2026 році. Це може стати важливим каталізатором для криптовалюти, додатково легітимізувати її та потенційно привести до нового історичного максимуму.

Цікаве по темі: Біткоїн на найбільш перепроданих рівнях за всю історію — аналітик

Станом на момент написання XRP торгувався на рівні $2,24, додавши більше 16% за тиждень.

Binance Coin

Binance Coin, п’ята за розміром криптовалюта, має капіталізацію близько $123,6 млрд. Для досягнення межі $200 млрд монеті потрібне зростання приблизно на 61% протягом наступного року. Як і у випадку з XRP, нинішня динаміка свідчить про можливе продовження руху.

Найпомітнішими подіями стали оголошення під час Binance Blockchain Week 27–28 листопада: оновлення екосистеми, нові партнерства з компаніями традиційних фінансів на кшталт Mastercard та нові ініціативи щодо інституційного впровадження.

Крім того, поточне зростання ціни збігається з новою заявкою VanEck на запуск спотового BNB-ETF, яку підтримують, зокрема, колишній CEO Binance Чанпен Чжао. Трейдери сподіваються, що кращий доступ до спотових продуктів допоможе ціні повернутися до $1 000 або навіть наблизитися до рекордних $1 370, зафіксованих два місяці тому.

Станом на момент написання BNB торгувався на рівні $899,99, додавши близько 9,8% за тиждень.

Утім, попри позитивні сигнали щодо обох активів, їхні перспективи залежать від загального настрою на крипторинку, який може змінюватися у будь-який момент.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Visa впроваджує технологію стейблкоїн-розрахунків для банків та бізнесу

Kraken почав випуск криптокарток в ЄС

Чи запустить BlackRock XRP-ETF у 2026 році

Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
XRP сформував «хрест смерті»: можливе різке падіння 28.11.2025

XRP сформував «хрест смерті»: можливе різке падіння
Біткоїн на найбільш перепроданих рівнях за всю історію — аналітик 28.11.2025

Біткоїн на найбільш перепроданих рівнях за всю історію — аналітик
Біткоїн стрімко зростає: кити скуповують монету 27.11.2025

Біткоїн стрімко зростає: кити скуповують монету
Kraken почав випуск криптокарток в ЄС 27.11.2025

Kraken почав випуск криптокарток в ЄС
Чи запустить BlackRock XRP-ETF у 2026 році 27.11.2025

Чи запустить BlackRock XRP-ETF у 2026 році
Visa впроваджує технологію стейблкоїн-розрахунків для банків та бізнесу 27.11.2025

Visa впроваджує технологію стейблкоїн-розрахунків для банків та бізнесу
Вибір редакції
Всі
Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
Останні новини
28.11.2025  20:00

2 криптовалюти, які можуть досягти $200 млрд капіталізації у 2026 році

 28.11.2025  18:00

XRP сформував «хрест смерті»: можливе різке падіння

 28.11.2025  17:00

У Європі змінять норми директиви про платіжні послуги PSD2

 28.11.2025  16:30

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

 28.11.2025  16:00

В Україні побільшало операцій, що підпадають під фінмоніторинг — Опендатабот

 28.11.2025  15:00

Застосунок Резерв+ оновлять: що зміниться

 28.11.2025  14:00

Уряд шукає управителя для активів виробника «Моршинської» та «Миргородської»

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.