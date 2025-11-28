2 криптовалюти, які можуть досягти $200 млрд капіталізації у 2026 році

Крипторинок почав відновлюватися після слабких місяців, і кілька великих монет мають шанси досягти ринкової капіталізації $200 млрд у 2026 році

Виходячи з поточної капіталізації та актуальних тенденцій, XRP та Binance Coin найімовірніші кандидати, які можуть першими перетнути цю позначку.

XRP

XRP — четвертий за величиною криптоактив за ринковою капіталізацією, зараз оцінюється приблизно у $133,7 млрд. Інакше кажучи, для досягнення позначки $200 млрд наступного року криптовалюті потрібен стрибок приблизно на 49%.

Попри те що ця цифра може здаватися значною, у активу є кілька факторів, які роблять такий сценарій реалістичним.

Передусім його тижневе ралі не демонструє ознак уповільнення. Його підтримують сильні технічні сигнали та зниження резервів на криптобіржах до найнижчого рівня від січня 2025 року.

Крім посиленого накопичення довгостроковими інвесторами, XRP отримує нові імпульси інституційного використання та впровадження. Ще один біржовий фонд на основі активу має запуститися до 1 грудня.

Ще помітнішим фактором є прогнози аналітиків щодо того, що Ripple — компанія, найближче пов’язана з XRP, — може отримати повну банківську ліцензію у 2026 році. Це може стати важливим каталізатором для криптовалюти, додатково легітимізувати її та потенційно привести до нового історичного максимуму.

Станом на момент написання XRP торгувався на рівні $2,24, додавши більше 16% за тиждень.

Binance Coin

Binance Coin, п’ята за розміром криптовалюта, має капіталізацію близько $123,6 млрд. Для досягнення межі $200 млрд монеті потрібне зростання приблизно на 61% протягом наступного року. Як і у випадку з XRP, нинішня динаміка свідчить про можливе продовження руху.

Найпомітнішими подіями стали оголошення під час Binance Blockchain Week 27–28 листопада: оновлення екосистеми, нові партнерства з компаніями традиційних фінансів на кшталт Mastercard та нові ініціативи щодо інституційного впровадження.

Крім того, поточне зростання ціни збігається з новою заявкою VanEck на запуск спотового BNB-ETF, яку підтримують, зокрема, колишній CEO Binance Чанпен Чжао. Трейдери сподіваються, що кращий доступ до спотових продуктів допоможе ціні повернутися до $1 000 або навіть наблизитися до рекордних $1 370, зафіксованих два місяці тому.

Станом на момент написання BNB торгувався на рівні $899,99, додавши близько 9,8% за тиждень.

Утім, попри позитивні сигнали щодо обох активів, їхні перспективи залежать від загального настрою на крипторинку, який може змінюватися у будь-який момент.

