Visa впроваджує технологію стейблкоїн-розрахунків для банків та бізнесу

27.11.2025 10:20
Ольга Деркач

Компанія Visa уклала партнерство з Aquanow, щоб запустити розрахунки стейблкоїнами у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці (регіон CEMEA)

Фото: pixabay.com

Інтеграція технологічного стеку Visa та глобальної цифрової інфраструктури Aquanow дасть змогу банкам-емітентам та еквайрам у мережі Visa здійснювати розрахунки за допомогою схвалених стейблкоїнів. Ця можливість дасть користувачам змогу знизити витрати та операційне навантаження, а також скоротити час розрахунків.

Голова напрямку продуктів та рішень CEMEA у Visa Годфрі Салліван сказав: «Наше партнерство з Aquanow — це ще один важливий крок у модернізації бекенд-інфраструктури платежів, зменшенні залежності від традиційних систем із безліччю посередників й підготовці установ до майбутнього руху грошей».

Генеральний директор Aquanow Філ Шам зазначив, що компанії разом відкривають нові способи для установ долучатися до цифрової економіки, використовуючи технологію стейблкоїнів для розрахунків зі швидкістю та прозорістю інтернету.

У липні Visa оголосила, що планує підтримувати більше стейблкоїнів та блокчейнів у своїй розрахунковій платформі, та додала, що її крипто- та казначейські рішення вже забезпечують розрахунки більш ніж у 25 фіатних валютах по всьому світу.

Цікаве по темі: Виплати у стейблкоїнах стануть доступними через Visa Direct

«Visa створює багатомонетну та багатоланцюгову основу, щоб задовольнити потреби наших партнерів у всьому світі. Ми вважаємо, що коли стейблкоїни є надійними, масштабованими та взаємосумісними, вони можуть докорінно змінити те, як рухаються гроші у світі», — сказав тоді керівник напряму продуктової експансії та стратегічних партнерств Visa Рубайл Бірвадкер.

Крім того, інвестиції Visa у стейблкоїни стали однією з ключових тем під час оголошення фінансових результатів компанії за третій квартал.

«Споживачі та бізнеси використовують стейблкоїни, щоб зберігати гроші у доларах США, але вони також хочуть витрачати ці гроші, і немає кращого способу зробити це, ніж із криптокарткою Visa. Ми запускаємо пілоти та партнерства зі стейблкоїновими компаніями, коли розбудовуємо наш стек для розрахунків стейблкоїнами. Ми працюємо над тим, щоб спростити казначейські операції, покращити управління ліквідністю та забезпечити швидші й дешевші транскордонні стратегії», — зауважив генеральний директор Visa Раян Макінерні.

Джерело: PYMNTS.

