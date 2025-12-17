close-btn
Visa інтегрує стейблкоїни у платіжну інфраструктуру

17.12.2025 11:20
Ольга Деркач

Visa Inc зробила ще один крок у напрямі використання стейблкоїнів, запустивши розрахунки в USDC у Сполучених Штатах. Це означає, що американські партнери Visa серед емітентів та еквайрів тепер мають дозвіл проводити розрахунки з Visa у USDC від Circle — стейблкоїні, прив’язаному до долара США

Visa інтегрує стейблкоїни у платіжну інфраструктуру

Фото: pixabay.com

Visa використовуватиме Layer 1 блокчейн Arc

Visa досягла важливої віхи в пілотній програмі розрахунків у стейблкоїнах та стратегії модернізації розрахункового шару, який лежить в основі глобальної комерції. Використовуючи повністю забезпечений і номінований у доларах USDC для розрахунків, емітенти можуть швидше переміщувати кошти через блокчейни.

Також ця можливість доступна 24/7 і має підвищену операційну стійкість у вихідні та святкові дні. При цьому користувачам не потрібно хвилюватися, чи зміниться досвід використання картки для споживачів у такі періоди.

Cross River Bank і Lead Bank стали двома першими банківськими учасниками, які почали використовувати Visa та USDC у мережі Solana. На початку нового року фінансовий гігант планує розширити доступність цього рішення в США.

Крім того, Visa має намір використовувати Layer 1 блокчейн Arc від Circle для розрахунків у USDC всередині своєї мережі. Частина плану — запустити валідаторну ноду, щойно Arc вийде в основну мережу, адже нині він перебуває в публічній тестовій мережі.

Цікаве по темі: ПриватБанк, Visa та NAVI запускають фінансові продукти для геймерів в Україні

Варто зазначити, що Visa є дизайн-партнером Arc. Мета інтеграції — дослідити спеціалізовану архітектуру Arc, яка має забезпечувати високу продуктивність і масштабованість. Завдяки цьому протокол може допомогти підтримувати глобальну комерційну активність Visa ончейн.

Напрям стейблкоїнів у Visa швидко набирає обертів

Visa тільки-но запустила Stablecoins Advisory Practice для банків та фінтех-компаній.

Нова ініціатива покликана допомагати з технологіями стейблкоїнів, операційними процесами та сценаріями використання, зокрема для транскордонних платежів. Від цієї пропозиції мають виграти Navy Federal Credit Union, VyStar Credit Union і Pathward.

У листопаді Visa також оголосила про партнерство з криптофінтех-компанією Aquanow, щоб розширити варіанти розрахунків у стейблкоїнах у Центральній і Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці (CEMA).

Останніми місяцями Visa активно просуває свої стейблкоїн-сервіси. Серед ключових чинників, які, як стверджується, вплинули на цей рух, називають ухвалення GENIUS Act раніше цього року адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Visa впроваджує технологію стейблкоїн-розрахунків для банків та бізнесу

Виплати у стейблкоїнах стануть доступними через Visa Direct

Visa розширює підтримку стейблкоїнів на чотирьох блокчейнах

Джерело: Yahoo!Finance.

