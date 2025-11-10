UNITED24, TransferGo та Visa об’єдналися у рамках нової програми

Офіційна українська фандрейзингова платформа UNITED24, міжнародна фінтех-компанія TransferGo та світовий лідер у сфері цифрових платежів Visa запустили кампанію «Кожен переказ має значення», що покликана забезпечити більш безпечне освітнє середовище для українських дітей

До 7 січня 2026 року, надсилаючи гроші на картки Visa в Україні з Європи через TransferGo, кожен також підтримуватиме проєкти UNITED24, метою яких є забезпечення всього необхідного для більш безпечного, безперервного освітнього процесу в Україні — від закупівлі генераторів та автобусів для шкіл до обладнання закладів освіти бомбосховищами. За кожну таку транзакцію TransferGo зробить внесок у розмірі 0,5% від суми переказу на напрям UNITED24 «Освіта та наука». Клієнти, які здійснять найбільше транзакцій, отримають серію ексклюзивних винагород від TransferGo.

«Кожен фінансовий переказ, надісланий нашими клієнтами, репрезентує історію підтримки. Разом ми даємо більше можливостей наступним поколінням, майбутнім лідерам і новаторам, забезпечуючи їх вкрай необхідною інфраструктурою та ресурсами для подальшого відновлення їхньої Батьківщини та її процвітання. Ми з гордістю підтримуємо наших друзів в Україні та продовжуватимемо це робити стільки, скільки потрібно», — Даумантас Двілінскас, генеральний директор та співзасновник TransferGo.

За даними Міністерства освіти і науки України, станом на жовтень 2025 року, 226 українських шкіл були повністю зруйновані; ще 1820 — пошкоджені. Понад 330 закладів освіти мають гостру потребу в бомбосховищах. Щомісяця ці цифри зростають, оскільки росія продовжує атакувати школи України.

«Понад три з половиною роки росія щодня здійснює терористичні атаки проти цивільної інфраструктури, зокрема освітніх закладів. Її мета — позбавити наших дітей права на освіту, а Україну — майбутнього. Ми не можемо цього допустити. Саме тому продовжуємо будувати підземні школи, відновлювати пошкоджені навчальні заклади та зміцнювати систему освіти загалом. Кожна інвестиція в освіту та науку — це інвестиція в людей, у людський капітал України, її майбутній економічний та технологічний розвиток, а також у надійніше, безпечніше та світліше майбутнє для всіх. Ми цінуємо підтримку кожного, хто робить це можливим», — Євген Кудрявець, перший заступник Міністра освіти і науки України.

Читайте також: Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

Разом із UNITED24, TransferGo, Visa та їхні клієнти сприятимуть вирішенню цієї проблеми без будь-яких додаткових витрат. За даними Національного банку України, лише за першу половину 2025 року українці отримали грошові перекази з-за кордону на суму понад $6 млрд, що є життєво важливою підтримкою для мільйонів родин. У межах цього потоку понад 1,1 млн українців скористалися TransferGo, щоб швидко та безпечно надсилати гроші додому.

Додаючи 0,5% від суми нових переказів, TransferGo допоможе українським школам задовольнити більше нагальних потреб.

«У Visa ми вважаємо, що кожна дитина заслуговує на доступ до безпечної та безперервної освіти, особливо в часи невизначеності. Разом із UNITED24 та TransferGo раді допомогти українським сім’ям та громадам створити кращі освітні умови для дітей в усій Україні. Кожен переказ — це більше, ніж просто платіж, це крок до безпечного, успішного майбутнього для наступних поколінь України. Ми продовжуємо підтримувати інноваційні проєкти, які роблять наше суспільство сильнішим та більш упевненим», — Тетяна Чорна, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні.

Кожна дитина має право на освіту в безпечному та комфортному середовищі. Щоб долучитися до кампанії, ви можете здійснити переказ на картки Visa в Україні через TransferGo або зробити пожертву просто через UNITED24.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів

НБУ планує оновити правила безготівкових переказів в Україні