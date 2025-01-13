Скільки платежів СЕП здійснила за 2024 та на яку суму

Попри третій рік повномасштабної війни, система електронних платежів Національного банку (СЕП) продовжувала надійно працювати та ефективно розвиватися, стабільно та безперебійно задовольняючи потреби фінансової системи України та її клієнтів у розрахунках у національній валюті

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Торік через СЕП здійснено близько 483 млн платежів на суму майже 241 трлн грн (у тому числі за державними програмами – 19 млн платежів на суму 56,5 млрд грн). Це на 14% більше за кількістю та сумою порівняно з 2023 роком, протягом якого було здійснено 423 млн платежів на суму понад 210 трлн грн.

Структура платежів

Традиційно переважну більшість платежів торік надіслали до системи банки України та їхні філії — 96% від їх загальної кількості.

Як свідчить структура платежів у системі, у 2024 році:

За кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі:

до 1 тис. грн — 40%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 55%;

від 100 тис. грн і більше — 5%.

За сумою найбільше платежів припадало на великі:

до 1 тис. грн — менше 1%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 1,4%;

від 100 тис. грн і більше — 98,5%.

«Загалом у середньому за один день у СЕП упродовж минулого року оброблялося близько 1,32 млн платежів на суму близько 658 млрд грн. Водночас система здатна обробляти впродовж одного дня практично в 10 разів більше платежів, ніж теперішні обсяги», — йдеться у матеріалі НБУ.

Цікаве по темі: НБУ пропонує нові вимоги до виконання миттєвих кредитових переказів

Розвиток СЕП

З 1 грудня 2024 року запрацювала нова версія системи — СЕП-4.1 з функціональністю миттєвих кредитових переказів. Сьогодні вона ефективно працює у цілодобовому режимі 24/7.

Нагадаємо, що миттєвий переказ СЕП — це міжбанківська платіжна операція, яка виконується через СЕП, ініціюється фізичною або юридичною особою, і дає можливість здійснити миттєве зарахування коштів на рахунок отримувача (до 10 секунд).

Миттєві перекази СЕП матимуть позитивний вплив на рівень фінансової інклюзії та розвиток Cashless economy, оскільки сприятимуть:

посиленню конкуренції на ринку платіжних послуг та, як наслідок, підвищенню прозорості та зменшенню вартості платіжних операцій;

створенню нових інноваційних сервісів і послуг;

подальшій інтеграції України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

«2024 рік став важливим етапом для подальшого розвитку системи електронних платежів в Україні. Завдяки впровадженню нової версії СЕП-4.1 з функціональністю миттєвих переказів система стала функціональнішою та продуктивнішою, забезпечуючи безперебійні платежі та можливість здійснення миттєвих переказів. Цей крок посилює високий рівень надійності та стабільності платіжної інфраструктури країни та підтримує інноваційний розвиток фінансового сектору, що сприятиме економічному зростанню та фінансовій стабільності України», — зазначив директор Департаменту інформаційних технологій Національного банку Володимир Нагорнюк.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи готова Україна до фінансової інклюзії: ініціативи НБУ та політичні перепони

Скільки вкладів у банках України перевищують 600 тис. грн — НБУ

Обсяги грошових переказів в Україну стрімко знижуються — звіт НБУ