Обсяги грошових переказів в Україну стрімко знижуються — звіт НБУ

Нацбанк України у 2024 році фіксував стрімке скорочення обсягів грошових переказів, що проводяться українцями з-за кордону на батьківщину. Також знизилися зарплатні надходження

Про це свідчать дані НБУ, йдеться у матеріалі «Українських Новин».

Так, обсяги приватних грошових переказів у листопаді скоротилися на 18% і склали $0,8 млрд. Зокрема, заробітна плата, отримана українцями з-за кордону, знизилася на 22,2%. Інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, також скоротилися на 17,1%.

Загалом обсяги переказів через офіційні канали зменшилися на 19,5% порівняно з листопадом 2023 року. Потік переказів через неформальні канали знизився на 16,0%.

За період із січня по листопад 2024 року загальний обсяг грошових переказів впав на 15,0%. Чиста оплата праці скоротилася на 27,5%, тоді як приватні трансферти зросли на 9,7%.

НБУ також зазначає, що чисте збільшення зовнішньої позиції реального сектору (без урахування прямих іноземних інвестицій) склало $0,7 млрд. Цьому сприяло зростання обсягів готівкової валюти поза банками на $1,6 млрд (у листопаді 2023 року — $1,0 млрд), яке частково компенсувалося зниженням заборгованості за торговими кредитами на $0,7 млрд.

Цікаве по темі: НБУ продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з початку війни

У січні‒листопаді 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінили у $14,9 млрд. Для порівняння, за аналогічний період 2023 року ця сума становила $10,2 млрд.

Нагадаємо, що у 2023 році обсяги приватних грошових переказів знизилися на 7,8% порівняно з 2022 роком і становили $11,6 млрд.

Для порівняння, у 2021 році обсяг переказів в Україну зріс на 25,4% до $15,026 млрд, а у 2020 році зафіксовано зростання на 1,7% до рекордних $12,1 млрд.

Також раніше ми писали, що у жовтні 2024 року Національний банк України запропонував замінити назву копійок на шаги, фактично перейменувавши розмінні монети країни. Голова НБУ Андрій Пишний висловив сподівання, що за підтримки парламенту перша партія шагів може бути викарбувана вже у 2025 році. Він також рішуче відповів на закиди щодо можливих витрат України на цей перехід.

«Важливим моментом є те, що я що навколо цього багато спекуляцій відбувається. Це не коштуватиме жодного шагу, жодної гривні з українського бюджету, ця заміна. Національний банк знає, як це зробити, і ми забезпечимо дуже ощадливу реалізацію цієї ініціативи», — підкреслив голова НБУ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки на ринку України карток Mastercard та Visa — НБУ

НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу

НБУ запровадив нові правила в роботі банків