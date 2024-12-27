НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу

Національний банк України (НБУ) завершує цей нумізматичний рік випуском пам’ятної монети, присвяченої Архістратигу Михаїлу

Про це Нацбанк написав у своєму Telegram.

«Використання цього образу для наших монет вже стало традиційним. Що абсолютно зрозуміло, — пише НБУ. — Адже Архангела Михаїла українці вважають покровителем звитяжців, які борються за праведне діло. Саме образ цього святого присутній в атрибутиці українських військ і символізує боротьбу зі злом. Тож присвячені Архангелу Михаїлу монети з року в рік користуються великою популярністю серед поціновувачів нумізматики».

Монета має номінал 10 гривень й виготовлена зі срібла 999 проби.

На аверсі на тлі патерну з ММ-14 («Малюнка маскувального зразка 2014 року», відомого також під неофіційними назвами «Піксель» та «Український піксель») зображено стилізований лавровий вінок, що символізує славу та перемогу.

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На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла; праворуч та ліворуч розташовані стилізовані силуети воїнів Збройних Сил України, гвинтокрили та протитанкові їжаки, що композиційно підкреслюють боротьбу, яка ведеться за незалежність. По колу напис: ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка «Гайдамаки»).

Тираж — до 10 000 штук.

Пам’ятні монети реалізовуватимуться в інтернет-магазині протягом січня в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Нагадаємо, що банки можуть підняти ставки за депозитами. Підвищення облікової ставки до 13,5%, яке нещодавно ухвалив Національний банк України (НБУ) може призвести до зростання депозитних ставок у банках.

Раніше ми писали, що НБУ перевірить роботу monobank, ПУМБ та інших фінустанов у 2025 році. Нацбанк хоче перевірити дотримання вимог законодавства України та достатність заходів, що вживаються учасниками платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.

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