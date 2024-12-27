close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу

27.12.2024 13:30
Ольга Деркач
Читати росiйською

Національний банк України (НБУ) завершує цей нумізматичний рік випуском пам’ятної монети, присвяченої Архістратигу Михаїлу

НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу

НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу Фото: t.me/nbu_ua

Про це Нацбанк написав у своєму Telegram.

«Використання цього образу для наших монет вже стало традиційним. Що абсолютно зрозуміло, — пише НБУ. — Адже Архангела Михаїла українці вважають покровителем звитяжців, які борються за праведне діло. Саме образ цього святого присутній в атрибутиці українських військ і символізує боротьбу зі злом. Тож присвячені Архангелу Михаїлу монети з року в рік користуються великою популярністю серед поціновувачів нумізматики».

Монета має номінал 10 гривень й виготовлена зі срібла 999 проби.

На аверсі на тлі патерну з ММ-14 («Малюнка маскувального зразка 2014 року», відомого також під неофіційними назвами «Піксель» та «Український піксель») зображено стилізований лавровий вінок, що символізує славу та перемогу.

Цікаве по темі: НБУ запровадив нові правила в роботі банків

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла; праворуч та ліворуч розташовані стилізовані силуети воїнів Збройних Сил України, гвинтокрили та протитанкові їжаки, що композиційно підкреслюють боротьбу, яка ведеться за незалежність. По колу напис: ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка «Гайдамаки»).

Тираж — до 10 000 штук.

Пам’ятні монети реалізовуватимуться в інтернет-магазині протягом січня в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Нагадаємо, що банки можуть підняти ставки за депозитами. Підвищення облікової ставки до 13,5%, яке нещодавно ухвалив Національний банк України (НБУ) може призвести до зростання депозитних ставок у банках.

Раніше ми писали, що НБУ перевірить роботу monobank, ПУМБ та інших фінустанов у 2025 році. Нацбанк хоче перевірити дотримання вимог законодавства України та достатність заходів, що вживаються учасниками платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки заборгувала банкам держава за програмою 5-7-9% — НБУ

НБУ пом’якшує низку валютних обмежень

НБУ планує оновити системи кіберзахисту банків

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ проведе стрес-тест 21 банку наступного року 27.12.2024

НБУ проведе стрес-тест 21 банку наступного року
Скільки на ринку України карток Mastercard та Visa — НБУ 27.12.2024

Скільки на ринку України карток Mastercard та Visa — НБУ
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2024 — аналітика 27.12.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2024 — аналітика
НБУ запровадив нові правила в роботі банків 26.12.2024

НБУ запровадив нові правила в роботі банків
Нацбанк позбавив чотири небанки частини ліцензій 26.12.2024

Нацбанк позбавив чотири небанки частини ліцензій
Банки можуть підняти ставки за депозитами — прогноз НБУ 25.12.2024

Банки можуть підняти ставки за депозитами — прогноз НБУ
Вибір редакції
Всі
Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні
ТОП статей 27.12.2024

Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2024 — аналітика
ТОП статей 27.12.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2024 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  18:30

НКЦПФР представила законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів

 Сьогодні  17:40

4 альткоїни по $0,1 з високим потенціалом зростання у 2025

 Сьогодні  16:50

НБУ проведе стрес-тест 21 банку наступного року

 Сьогодні  16:00

За яких умов ціна Біткоїна злетить до $1 млн — прогноз експерта

 Сьогодні  15:10

В Україні зʼявився словник ШІ-термінів

 Сьогодні  15:00

Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні

 Сьогодні  14:20

Скільки на ринку України карток Mastercard та Visa — НБУ

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber