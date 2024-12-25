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НБУ перевірить роботу monobank, ПУМБ та інших фінустанов у 2025 році

25.12.2024 17:30
Дарія Шуть
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Національний банк України (НБУ) наступного року проведе виїзний моніторинг чотирьох об’єктів оверсайту

НБУ перевірить роботу monobank, ПУМБ та інших фінустанов у 2025 році

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, НБУ запланував на 2025 рік виїзний моніторинг наступних об’єктів оверсайту:

  • ТОВ «ТАС ЛІНК» — І квартал;
  • Універсал Банк (monobank) — ІІ квартал;
  • ПУМБ — ІІІ квартал;
  • ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» — ІV квартал.

Нацбанк хоче перевірити дотримання вимог законодавства України та достатність заходів, що вживаються учасниками платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.

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План проведення виїзного моніторингу складений та оприлюднюється відповідно до вимог Положення про проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об’єктів оверсайту платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління НБУ від 31.12.2022 № 257.

НБУ здійснює оверсайт платіжної інфраструктури, щоб забезпечити її безперервне, надійне та ефективне функціонування. Він включає моніторинг платіжної інфраструктури, її оцінювання на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам оверсайту, встановлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури, а також надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності платіжної інфраструктури та/або застосування заходів впливу.

Нагадаємо, Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафу до трьох об’єктів оверсайту — двох банків та ще однієї фінустанови.

Також ми писали, що НБУ пропонує оновити деякі норми, що стосуються функціонування системи кіберзахисту та контролю за станом інформаційної безпеки та кіберзахисту в банківській системі України.

Передбачається вдосконалення процесу щорічного звітування банків за результатами самооцінки їхніх процесів, пов’язаних з організацією та забезпеченням інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Крім того, регулятор отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження фактів наявності у власника істотної участі ТОВ «ФК «КАПІТАЛ ДЖІРІНГ» Мурахвера Дмитра Семеновича податкового резидентства рф, а також у власника істотної участі ТОВ «ФК «ФІНУНІВЕРСАЛ» Кропачова Віталія Валерійовича громадянства російської федерації.

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Рубрики: БанкиКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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