НБУ виявив у двох фінкомпаній зв'язки з Росією

Національний банк України (НБУ) продовжує виявляти приховані зв’язки власників фінансових компаній з російською федерацією та відповідно реагувати на виявлення таких фактів

Нацбанк України визнав ділову репутацію ТОВ «ФК «КАПІТАЛ ДЖІРІНГ» і ТОВ «ФК «ФІНУНІВЕРСАЛ» та їх власників істотної участі небездоганною.

Регулятор отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження фактів наявності у власника істотної участі ТОВ «ФК «КАПІТАЛ ДЖІРІНГ» Мурахвера Дмитра Семеновича податкового резидентства рф, а також у власника істотної участі ТОВ «ФК «ФІНУНІВЕРСАЛ» Кропачова Віталія Валерійовича громадянства російської федерації.

Такі факти є ознакою їхньої небездоганної ділової репутації, і відповідний статус розповсюджується й на пов’язані з ними фінансові компанії.

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Водночас зазначені фінкомпанії надали НБУ неправдиву інформацію про те, що їхні власники істотної участі не мають громадянства та/або податкового резидентства росії, що також є ознакою небездоганної ділової репутації.

З огляду на це Нацбанк 16 грудня ухвалив рішення про визнання небездоганною ділову репутацію обох компаній та їхніх власників. НБУ надалі здійснюватиме щодо ТОВ «ФК «КАПІТАЛ ДЖІРІНГ» та ТОВ «ФК «ФІНУНІВЕРСАЛ» дії, пов’язані з визнанням ділової репутації фінансових компаній та їх власників небездоганною.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до шести фінансових установ, а ще одній фінансовій компанії відмовив у продовженні строку виконання рішення регулятора.

Також НБУ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у листопаді 2024 року застосував до трьох банків та двох небанківських фінансових установ заходи впливу.

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