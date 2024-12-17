Як змінився ринок небанківських фінансових послуг у листопаді 2024 — НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в листопаді зменшилася з 897 (станом на 1 листопада) до 892 (станом на 1 грудня). Кількість банків залишилася незмінною — 62

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Із реєстрів за ініціативою заявника виключено ризикованого страховика та одну кредитну спілку. Примусово виключено три фінансові компанії.

У листопаді одній фінансовій компанії, одному страховику та одній кредитній спілці анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв). Водночас примусово анульовані ліцензії двом фінансовим компаніям. Зупинено дію ліцензії одній фінкомпанії. Також Національний банк України погодив звуження обсягу ліцензії 14 фінансовим компаніям.

Станом на 1 грудня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

489 фінансових компаній (було 492);

57 страховиків non-life (було 58), 11 life-страховиків (без змін) та один страховик зі спеціальним статусом;

111 ломбардів (без змін);

108 кредитних спілок (було 109);

1 лізингодавець (без змін);

43 страхових брокери (без змін);

71 колекторська компанія (без змін).

Крім того, на ринку визнано 16 банківських груп (кількість не змінилася) та 31 небанківську фінансову групу (було 30).

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Також на платіжному ринку діє 16 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (без змін).

Ринок надавачів фінансових платіжних послуг не змінився. Там і надалі працюють:

18 платіжних установ;

12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;

один банк ‒ емітент електронних грошей;

один оператор поштового зв’язку.

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (без змін) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (без змін). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

У листопаді до НБУ надійшло 270 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 167, страховиків — 51, кредитних спілок і колекторських компаній — 14, банків — 37, операторів платіжних послуг — 1.

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