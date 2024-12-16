Несподівані прогнози Saxo Bank на 2025: економіка, бізнес та технології

Saxo Bank щороку публікує сміливі та інколи шокуючі прогнози, які кидають виклик традиційним уявленням про майбутнє економіки, бізнесу та технологій. Такі звіти пропонують провокаційні сценарії, які, хоч і здаються малоймовірними, привертають увагу до важливих трендів і викликів

«Наші «Кричущі прогнози» (Outrageous Predictions 2025, також несподівані або кричущі) — це не зовсім новини і не зовсім реальність — принаймні, поки що. І хоча ми не знаємо, які історії рухатимуть світову економіку в наступному році, наші прогнози на 2025 на рік — від того, що Nvidia поб’є своїх конкурентів з Mag 7 (Magnificent Seven — неофіційна назва семи найбільших технологічних гігантів, які домінують у глобальній економіці та фондових ринках) до падіння OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries — Організація країн-експортерів нафти), від сміливої ставки на рефляцію в Китаї (спроби відновити економіку) до великого стрибка в біотехнологіях — такі ж обіцяні, як і раніше», — йдеться у звіті Saxo Bank.

Далі ми розглянемо детальніше всі вісім прогнозів Saxo Bank. Їхні автори:

Джон Дж. Харді (John J. Hardy), головний макростратег;

Чару Чанана (Charu Chanana), головна інвестиційна експертка;

Коен Хорелбек (Koen Hoorelbeke), стратег з інвестицій та опціонів;

Оле Хансен (Ole Hansen), керівник відділу товарної стратегії.

Nvidia стане найприбутковішою компанією всіх часів

Чи може технологічний гігант Nvidia, озброївшись своїми революційними чипами зі штучним інтелектом, вирости вдвічі більшою за Apple і стати найприбутковішою компанією всіх часів?

Кажуть, що під час золотої лихоманки єдині оператори, які точно зароблять статки, — це продавці лопат, оскільки більшість шахтарів не знайдуть жодного золота. Те, що ми спостерігаємо у сфері ШІ, дуже схоже на золоту лихоманку, оскільки технологічні гіганти та безліч стартапів зацікавилися золотими обіцянками GenAI.

Основним продавцем у золотій лихоманці ШІ є Nvidia, розробник найпотужніших чипів і, що не менш важливо, екосистеми програмного забезпечення, що лежить в основі левової частки центрів обробки даних AI.

У 2025 році успіх Nvidia ще більше підсилився з випуском революційного чипа Blackwell на 208 мільярдів транзисторів, який забезпечує 25-кратне збільшення продуктивності обчислень штучного інтелекту на одиницю споживаної енергії порівняно з попереднім поколінням H100.

В умовах посилення гонки озброєнь ШІ, коли жоден гігант чи навіть уряд не хоче залишатися позаду, а витрати на електроенергію для центрів обробки даних AI стрімко зросли, ненаситний попит на потужніші і водночас менш енергоємні чипи Blackwell призводить до того, що Nvidia отримає корону найприбутковішої компанії всіх часів і народів.

Наступного року вона легко перевершить рекордні $105 млрд прибутку Apple, а завдяки набагато швидшому зростанню, закладеному в очікуваннях, її ринкова капіталізація знову майже подвоїться, що зробить її вдвічі більшою за Apple. Завдяки цьому вона зійде над усіма іншими компаніями світу з вартістю $7 трлн, або 10% світового фондового ринку.

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Оцінки Apple та інших технологічних гігантів страждатимуть у відносному вираженні, оскільки їхня прибутковість буде обтяжуватися необхідністю будувати титанічні центри обробки даних, щоб не відставати від золотої лихоманки штучного інтелекту.

Акції Nvidia будуть торгуватися значно вище $250, перш ніж ринок почне ставити під сумнів її потенціал щодо отримання все більшої частки корпоративних прибутків, а небажана регуляторна перевірка її монопольного статусу погіршить перспективи.

Прихід Трампа може підірвати долар

Поки нова адміністрація Трампа перевертатиме світову фінансову систему з ніг на голову величезними тарифами, світ намагатиметься знайти альтернативи долару.

Глобальна система, яка виникла після Другої світової війни, базувалася на двох ключових елементах: гарантії безпеки від Сполучених Штатів для захисту торговельних шляхів країн «Вільного світу», а також використанні долара США як основної валюти для міжнародної торгівлі та збереження капіталу. Навіть після того, як у 1971 році президент Річард Ніксон розірвав зв’язок між доларом і золотом, американська валюта залишалася домінуючою у світовій економіці.

Переломний момент настав із виборами у США 2016 році, коли до влади прийшов Дональд Трамп. Він першим серед сучасних президентів почав руйнувати основи глобальної системи, запроваджуючи тарифи на імпорт для зменшення торгового дефіциту США та критикуючи витрати на підтримку системи безпеки. Союзники США були шоковані, а Китай отримав чіткий сигнал. Наступні вибори привели до влади Джо Байдена, що створило враження, ніби політика Трампа була лише тимчасовим явищем. Але у 2024 році Трамп знову виграв вибори. Якщо його перший термін можна вважати підготовкою до деглобалізації, то другий стане її повним втіленням, що матиме значні наслідки для долара США.

У 2025 році нова адміністрація Трампа радикально змінить відносини США зі світом, вводячи високі тарифи на весь імпорт і скорочуючи дефіцити за допомогою Департаменту ефективності уряду (DOGE) під керівництвом Ілона Маска та Вівека Рамасвамі. Це призведе до серйозних наслідків для долара: обмеження його доступності створить загрозу різкого зростання курсу. Однак з’являться альтернативи. Китай і BRICS перейдуть на транзакції із забезпеченими золотом цифровими грошима та новим офшорним юанем. Європа все більше буде використовувати євро у торгівлі. Додатково з’являться стейблкоїни, забезпечені золотом, що відкриє нову епоху у світових фінансових ринках.

Ринок криптовалют зросте вчетверо до понад $10 трлн, долар втратить 20% вартості відносно основних валют і 30% відносно золота. Економіка США продовжить розширюватися, проте заробітна плата злетить разом із цінами на товари, оскільки виробничі ресурси повернуться до США. Місцеві експортери отримають конкурентну перевагу.

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Зміна клімату принесе нові серйозні проблеми, зокрема, для страховиків

Зміна клімату прискорює кругообіг води на Землі. Зі зростанням температури атмосфера утримуватиме більше вологи, що призведе до інтенсивнішого випадання опадів. У попередні роки погодні явища набували дедалі екстремальнішого характеру: сильні зливи створювали тимчасові озера в одних із найпосушливіших районів Сахари, смертельні повені охоплювали Словаччину, Польщу, а також Коннектикут і Нью-Йорк через «дощ, який випадає раз на тисячу років». Учені прогнозують, що обсяги дощів і частота таких явищ зростатимуть, підвищуючи ризики того, що колись рідкісні погодні катастрофи ставатимуть регулярними — раз на десятиліття або й частіше.

У 2025 році катастрофічний шторм у США застане страхову галузь зненацька, завдавши збитків, які у кілька разів перевищать $40 млрд, — що спостерігалися після урагану «Катріна» у 2005 році. Одна з найбільших страхових компаній у країні не врахує ризики змін клімату, через що її поліси в постраждалому регіоні будуть недооціненими.

Брак резервів для виплат і недостатнє перестрахування викличуть паніку в галузі. Уряд буде змушений вирішувати, чи рятувати цю компанію та інших учасників ринку, аби уникнути масштабної кризи. Ця катастрофа спричинить перегляд цін на страхування природних катастроф і призведе до зниження вартості нерухомості на багатьох ринках. Споживча впевненість знизиться через знецінення основного активу багатьох домогосподарств — їхніх будинків.

У цей час акції Berkshire Hathaway зростуть, оскільки компанія Баффета матиме достатньо капіталу, щоб пережити паніку, і розширить свою частку ринку.

Вчені зможуть надрукувати людське серце, що продовжить життя мільйонам людей

Використовуючи передові технології 3D-біодруку, дослідники створять повноцінне людське серце. Все почнеться з високоточних КТ-сканів (комп’ютерна томографія), які дозволяють розробити детальну цифрову модель серця. Вона послугує «кресленням» для 3D-біопринтера, що з надзвичайною точністю накладає шари стовбурових клітин людини і біорозкладних матеріалів, формуючи орган.

Після друку серце помістять у спеціальний біореактор, який відтворить умови людського тіла. У ньому орган дозріватиме протягом кількох тижнів: клітини впорядкуються, сформуються кровоносні судини та електричні зв’язки, потрібні для роботи серця. На завершення його імплантують свині для тестування.

Цей прорив матиме величезне значення. Біодруковані серця, створені під ДНК конкретного пацієнта, можуть вирішити проблему нестачі донорських органів і зменшити ризик відторгнення. Крім того, відкриття прокладе шлях до створення інших складних органів, що революціонізує регенеративну медицину та персоналізоване лікування.

Ця подія приверне увагу всього світу. Злиття біоінженерії та медицини обіцяє значно покращити якість і тривалість життя мільйонів людей у майбутньому.

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Китай опиниться у класичній рецесії балансових рахунків, схожій на японську кризу 1990-х років

Країна створить небачену в історії економіки боргову бульбашку в корпоративному секторі та на ринку нерухомості. Лише корпоративний борг перевищить 150% ВВП, а борг місцевих урядів становитиме 80-90% ВВП. Борг домогосподарств буде нижчим, ніж в інших країнах, але значна його частина буде пов’язана зі страждаючим ринком нерухомості.

У рецесії балансових рахунків усі економічні суб’єкти прагнутимуть погасити борги, щоб стабілізувати свої фінанси. Але це зменшить економічну активність і призведе до ще гіршого становища. Уряди обиратимуть різні стратегії, але всі вони залишатимуться ризикованими: списання боргів призведе до дефляції й удару по кредиторах, бездіяльність загрожуватиме десятиліттями стагнації, експортні надлишки провокуватимуть торговельні війни, а масштабний фіскальний стимул може викликати інфляцію та соціальні заворушення.

У 2025 році Китай вирішить, що масштабний стимул — це єдиний вихід. Уряд запустить програми на понад 50 трильйонів юанів (приблизно $7 трлн) у 2025 році та наступних роках. Значна частина коштів буде спрямована безпосередньо споживачам через цифрову валюту e-CNY, щоб активізувати економіку, а не погашати борги.

До стимулу буде додано соціальну інженерію: компанії заохочуватимуть скорочувати робочі години, щоб покращити якість життя, що сприятиме зростанню споживання, створенню нових компаній, формуванню сімей і збільшенню народжуваності.

Події у Китаї призведуть до відновлення економіки, зростання цін на сировинні товари в усьому світі, зміцнення юаня та перевищення показників ринків, що розвиваються, над розвиненими економіками.

Стрімке зростання ринку електромобілів може зробити OPEC (Організація країн-експортерів нафти) нерелевантною, зменшивши її вплив і спричинивши розпад організації

Китай повністю перевернув уявлення про масштаби виробництва та впровадження електромобілів. Ще у 2021 році компанія Schroders прогнозувала, що до кінця 2024 року продажі електромобілів у Китаї досягнуть 5 мільйонів, а їхня частка на ринку становитиме 15%. Але реальність перевищила очікування: уже в 2023 році в Китаї зареєстрували понад 8 мільйонів електромобілів, а до вересня 2024 року їхня частка серед нових авто перевищила 45%. Зростання ринку йде на 6 років швидше за прогнози.

Китай лідирує у світовій електрифікації транспорту. Інші країни активно нарощують потужності, що призводить до подальшого здешевлення батарей. Уже через 12 місяців електромобілі стануть дешевшими за бензинові авто навіть без субсидій. Це пришвидшить перехід на електротранспорт і може змістити пік попиту на нафту до 2025 року, з подальшим стрімким падінням.

У 2025 році, з огляду на те, що дві третини нафти йде на бензин і дизель, вплив Організації країн-експортерів нафти продовжить знижуватися. Деякі члени організації почнуть ігнорувати квоти на видобуток, намагаючись отримати максимальний прибуток, поки попит падає. Внутрішні суперечки призведуть до того, що ключові країни залишать OPEC. Це стане кінцем організації. Колишні члени збільшать видобуток, щоб утримати частку ринку, що викличе різке падіння цін на нафту.

Такий розвиток подій стане вигідним для авіакомпаній, виробників хімікатів, фарб, шин та логістичних компаній. Але ринок швидко збалансується, оскільки потужні виробники, особливо в Північній Америці, припинять видобуток сланцевої нафти. Тим часом японські автовиробники опиняться в критичній ситуації, намагаючись наздогнати конкурентів у сфері електромобілів.

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Зростання попиту на електроенергію для дата-центрів AI викличе різке підвищення тарифів, що обурить громадськість і змусить владу діяти

Революція ШІ потребує значних обсягів енергії. Техногіганти вже усвідомлюють, що існуючих потужностей електропостачання недостатньо для нових величезних дата-центрів ШІ. Вони робитимуть кроки для забезпечення довгострокових джерел енергії. Наприклад, Microsoft співпрацюватиме з Constellation Energy, щоб відновити ядерний реактор на об’єкті Three Mile Island, а Google та Amazon організують будівництво малих модульних ядерних реакторів (SMR). Але ці проєкти розраховані на далеке майбутнє, аж до 2030 року.

Тим часом вже у 2025 році, коли гонка у сфері ШІ досягне піку, попит на електроенергію значно перевищить пропозицію. Ціни в густонаселених районах, зокрема, США — стрімко зростатимуть, а разом із цим і рахунки для домогосподарств, особливо під час вечірніх пікових навантажень. Це викличе масове невдоволення. У відповідь місцева влада введе податки та штрафи для найбільших дата-центрів, щоб субсидувати тарифи для населення.

Це стимулюватиме інвестиції у нові сонячні ферми з системами накопичення енергії та десятки нових електростанцій на природному газі. Однак попит на електроенергію продовжить зростати швидше, ніж пропозиція, що спричинить нову інфляційну хвилю.

У США та багатьох інших країнах почнеться масштабний бум інвестицій в енергетичну інфраструктуру. Компанії, такі як Fluor, підпишуть величезні контракти на будівництво. Tesla отримає все більше уваги до своїх систем Megapack. Довгострокові ціни на природний газ у Сполучених Штатах більш ніж подвоїться, посилюючи інфляційний тиск.

Згадаємо несподівані прогнози Saxo Bank на 2024 рік.

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