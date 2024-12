Несподівані прогнози Saxo Bank на 2025: економіка, бізнес та технології

Saxo Bank щороку публікує сміливі та інколи шокуючі прогнози, які кидають виклик традиційним уявленням про майбутнє економіки, бізнесу та технологій. Такі звіти пропонують провокаційні сценарії, які, хоч і здаються малоймовірними, привертають увагу до важливих трендів і викликів

«Наші «Кричущі прогнози» (Outrageous Predictions 2025, також несподівані або кричущі) — це не зовсім новини і не зовсім реальність — принаймні, поки що. І хоча ми не знаємо, які історії рухатимуть світову економіку в наступному році, наші прогнози на 2025 на рік — від того, що Nvidia поб’є своїх конкурентів з Mag 7 (Magnificent Seven — неофіційна назва семи найбільших технологічних гігантів, які домінують у глобальній економіці та фондових ринках) до падіння OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries — Організація країн-експортерів нафти), від сміливої ставки на рефляцію в Китаї (спроби відновити економіку) до великого стрибка в біотехнологіях — такі ж обіцяні, як і раніше», — йдеться у звіті Saxo Bank.