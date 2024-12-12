Які фінтех-тренди домінуватимуть у 2025: еволюція галузі

У цій статті ми розглянемо прогнози щодо розвитку фінтех-галузі у 2025 році, спробуємо передбачити, які саме тренди будуть домінувати та підіб’ємо попередні підсумки цього року

Фінтех-ринок стрімко зростає і, за оптимістичними прогнозами Boston Consulting Group (BCG), до кінця цього десятиліття сягне $1,5 трлн. Однак правила гри змінюються. Зростання за будь-яку ціну більше не є гаслом. Стрімка еволюція цього ринку прийшла до моменту, коли здатність уникати додаткових ризиків та витримувати конкуренцію, йдучи в ногу з часом та інтегруючи сучасні технології — буде настільки ж важливим, як і здатність генерувати прибуткове зростання. Приз і винагорода для клієнтів будуть такими ж значними, як і раніше, але шлях до успіху буде складнішим.

Актуальні тренди та попередні підсумки 2024 року

У звіті BCG, який базується на інтерв’ю з більш ніж 60 керівниками та інвесторами світових фінтех-компаній, зазначається, що наразі фінтех-сектор формують декілька основних напрямків, серед яких, окрім GenAI, — вбудоване фінансування (Embedded Finance), яке ще декілька років тому банки не спішили розвивати. Обсяг цієї течії може перевищити $320 млрд до 2030 року.

Нагадаємо, що це використання фінансових інструментів бізнесом із нефінансової сфери. Через BaaS (Bank-as-a-Service) вбудоване фінансування дозволяє будь-якому типу компаній або інтернет-магазинів інтегрувати банківське програмне забезпечення безпосередньо на свої вебсайти або мобільні програми без перенаправлення користувачів на сторонні портали.

На сегмент малого та середнього бізнесу (МСБ) припадатиме близько половини ($150 млрд); споживчий сегмент, який уже «кипить» активністю та впровадженням у сфері платежів, кредитування та страхування, до 2030 року матиме дохід у $120 млрд; а корпоративний сегмент досягне $50 млрд доходу. Усталені фінтех-компанії продовжуватимуть пожинати левову частку вигод у найближчій перспективі, тоді як більші, авторитетніші банки з часом претендуватимуть на зростаючу частку.

«Відносно нещодавнє зростання вбудованих фінансових послуг порушило роль традиційних банківських установ. Раніше багато наших операцій, таких як кредити або платежі, були можливі лише у рамках банківських пропозицій», — зазначають експерти британської фінустанови Sonovate.

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Цьогоріч у центрі уваги також відкритий банкінг. Як пише Ігор Горін, керівник зі стратегічного розвитку в UPC, хоча популярність Open Banking зросла лише останніми роками, ця концепція існує вже десятиліттями. Очікується, що ця інновація значно розшириться у найближчі роки, і прогнозується, що до 2027 року обсяг транзакцій у світі досягне $330 млрд.

Нагадаємо, що відкритий банкінг — це протокол, який дозволяє клієнтам безпечно ділитися своєю фінансовою інформацією з надійними сторонніми постачальниками через API. Це дозволяє клієнтам здійснювати банківські перекази для оплати товарів і послуг, що є різновидом переказів «рахунок-рахунок» (IBAN to IBAN).

Також експерт зазначає, що наразі на ринку, фіксується зростання сервісу BNPL (Buy Now Pay Later), а такі проблеми, як підвищення боргу, пропущені платежі та відсутність фінансової прозорості, стають все більш актуальними.

«Сервіс BNPL зараз на етапі бурного зростання. Він надає споживачам зручність і гнучкість, але також ставить нові завдання у сфері кредитного управління та фінансової стабільності. Open Banking може допомогти вирішити ці виклики, покращуючи оцінку кредитних ризиків, сприяючи доступності фінансів та захищаючи фінансове здоров’я споживачів», — пояснює Ігор Горін.

Серед інших трендів, які ми спостерігали протягом 2024 року:

Смарт-контракти на блокчейні . Основна ідея полягає у тому, щоб забезпечити надійність і прозорість угоди без необхідності довіряти посереднику. Вони часто використовуються у блокчейнах, таких як Ethereum, де дозволяють учасникам автоматизувати угоди та уникати ручної обробки. Детальніше читайте тут

. Основна ідея полягає у тому, щоб забезпечити надійність і прозорість угоди без необхідності довіряти посереднику. Вони часто використовуються у блокчейнах, таких як Ethereum, де дозволяють учасникам автоматизувати угоди та уникати ручної обробки. Детальніше Штучний інтелект . За даними McKinsey, ШІ має потенціал щорічно створювати додаткову вартість для глобальних компаній на рівні від 2,6 до 4,4 трильйона доларів. Це відбувається завдяки здатності значно підвищувати продуктивність у різних аспектах бізнесу — від обслуговування клієнтів і продажів до досліджень, розробок і створення контенту. Про те, як ШІ використовується у ритейлі читайте у матеріалі

. За даними McKinsey, ШІ має потенціал щорічно створювати додаткову вартість для глобальних компаній на рівні від 2,6 до 4,4 трильйона доларів. Це відбувається завдяки здатності значно підвищувати продуктивність у різних аспектах бізнесу — від обслуговування клієнтів і продажів до досліджень, розробок і створення контенту. Про те, як ШІ використовується у ритейлі читайте у Біометричні платежі. Вони роблять процес оплати швидшим та безпечнішим, використовуючи унікальні характеристики кожної людини. Наприклад, біометрична програма Mastercard Biometric Checkout дозволяє клієнтам платити на касах за допомогою усмішки чи помаху руки.

Звісно, це лише частина трендів, що яскраво «палали» цього року у сфері FinTech, і всі вони, за прогнозами багатьох експертів, будуть панувати на ринку і у 2025 році.

Щоб краще зрозуміти, як розвивалася у 2024 році галузь фінансових технологій, коротко згадаємо також про інвестиції. Попри позитивні тенденції розвитку, загальний обсяг світових інвестицій у фінтех знизився до $51,9 млрд (2 255 угод) у січні-червні цього року порівняно з $62,3 млрд (2 287 угод) у другому півріччі 2023-го.

За цей період відбулося лише пʼять фінтех-угод вартістю понад $1 млрд, йдеться у звіті KPMG Pulse of Fintech. Наразі глобальний фінтех-ринок відчуває труднощі на тлі високих відсоткових ставок та значної геополітичної невизначеності у світі.

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Фінтех-тренди, які домінуватимуть у 2025

Окрім вищезгаданих трендів, розглянемо ще декілька, які, за прогнозами, займуть провідні позиції на ринку FinTech.

Так, за словам Метта Форда, співзасновника і генеральноо директора Sidekick, наступного року слід очікувати перехід компаній на більш клієнтоорієнтований підхід, зокрема, це зумовлено стрімким зростанням частки покоління Z на ринку фінансових послуг. Ці люди буквально виросли зі смартфоном у руках та задають високі планки для компаній.

Інший важливий тренд стосується того, що наступні 12 місяців обіцяють бути напруженими на регуляторному фронті. До кінця 2024 року має бути завершена робота над Правилом 1033 Бюро фінансового захисту споживачів (CFPB), яке посилює права споживачів на захист їхніх даних. Потім у січні 2025 року набуде чинності Закон ЄС про цифрову операційну стійкість (DORA). Також регулятори мають намір проаналізувати, як виконуються рекомендації на ринку криптоактивів.

Регуляторне середовище стає дедалі складнішим, оскільки правила стають все більш жорсткими і широкими, також все більше юрисдикцій запроваджують свої власні набори правил.

Від KYC, CDD та CIP до протидії відмиванню коштів та правил щодо штучного інтелекту (якщо назвати лише кілька абревіатур) — список вимог, яких банки та кредитні спілки повинні не лише дотримуватися, але й звітувати про них, здається, продовжує зростати. Хоча це має бути вигідним з точки зору посилення захисту, це також накладає значний тягар на фінансові установи. Виконання зобов’язань з найменшими витратами є ключовим фактором.

Орієнтуватися у цьому мінливому правовому ландшафті буде критично важливим завданням для банків, фінансових установ та фінтех-стартапів у 2025 році та в наступні роки.

Серед інших важливих трендів, які ми спостерігатимемо протягом 2025 року:

Сталі фінансові продукти та етичні інвестиції.

Цьогоріч ця тема нерідко зникала з радарів, але у 2025 році, як очікують деякі аналітики, клієнти все більше вимагатимуть стійких та етичних фінансових продуктів. Це, зокрема, означає можливість інвестувати в ініціативи з відновлюваної енергетики та інвестиційні фонди, орієнтовані на ESG.

Цифрові валюти центральних банків.

Фінтех-ринок цього року значно просунувся у цьому напрямку, багато країн змогли напрацювати нормативну базу та провести різні експерименти. Це безпечні та стабільні криптовалюти з державною підтримкою — цифрові гроші, розроблені, щоб дозволити центральним банкам скористатися зручністю та корисністю мереж транзакцій на основі блокчейну без ризику, волатильності та вразливості до шахрайства.

У 2025 році юрисдикції, включаючи Китай з його цифровим юанем, Єврозону, Бразилію, Таїланд та багато інших, продовжать свої експерименти з CBDC, що відображає рух до більш цифрової глобальної фінансової системи.

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Квантові фінанси.

Застосування квантових обчислень до реальних робочих навантажень у сфері фінансових послуг наразі є дуже експериментальним. Але зі зростанням інтересу та інвестицій, 2025 може стати роком, коли ми побачимо деякі початкові операційні розгортання.

Квантові обчислення передбачають використання неймовірних здібностей квантових комп’ютерів, таких як заплутаність і суперпозиція, для того, щоб певні обчислювальні операції виконувалися в мільйони разів швидше. Потенційні сфери застосування у фінансах охоплюють аналіз ризиків, виявлення шахрайства, автоматизовану торгівлю, кредитний скоринг, кібербезпеку і розробку перспективного шифрування.

Банківські послуги та супер-застосунки нового покоління.

Зручність управління фінансовими справами за допомогою централізованих застосунків і цифрових платформ відштовхує все більше клієнтів від консервативних фінансових установ. Цей процес прискорюється завдяки постійному зростанню кількості фінтех-стартапів, а також SuperApp, таких як WeChat або PayTm. Вони пропонують платіжні та фінансові послуги, а також комунікаційні функції та рішення, пов’язані зі стилем життя, такі як спільне користування автомобілем та електронна комерція.

Нові виклики у сфері кібербезпеки, зокрема, пов’язані з розвитком ШІ.

В умовах посилення загрози кібератак, геополітичної напруженості та економічної невизначеності банки та фінансові установи повинні спрямовувати все більше ресурсів на забезпечення операційної стійкості. Це передбачає створення надійних планів на випадок непередбачуваних ситуацій для забезпечення безперервності бізнесу в умовах порушення ланцюжка поставок і зміни поведінки клієнтів, спричиненої війною, глобальними пандеміями, кліматичними змінами або будь-якою іншою загрозою.

Демонстрація стійкості до невизначеності має вирішальне значення для побудови довіри споживачів, а також для виживання в умовах різноманітних потенційно екзистенційних загроз, що постануть перед організаціями, які надають фінансові послуги, у 2025 році.

За даними Allied Market Research, очікується, що до 2032 року світовий ринок виявлення та запобігання шахрайству перевищить $252 млрд, а генеративний ШІ відіграватиме ключову роль у цій трансформації. Використовуючи можливості штучного інтелекту, що постійно розвиваються, ці навчені моделі можуть просіювати величезні обсяги даних про транзакції, виявляючи незвичайні шаблони, які можуть свідчити про потенційно шахрайську діяльність.

Індустрія фінансових послуг завжди ґрунтувалася на довірі, безпеці та сервісі. У 2025 році зміниться те, як ці основні принципи будуть реалізовуватися. Банки, які досягнуть успіху, не просто впроваджуватимуть нові технології — вони докорінно переосмислять, що означає банківська справа в цифрову епоху. Майбутнє банківської справи не просто цифрове — воно інтелектуальне, стійке і більш людяне, ніж будь-коли.

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Допоміжні джерела: bcg.com, forbes.com, legal.thomsonreuters.com, fintechmagazine.com, artkai.io, trinetix.com.