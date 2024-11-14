У Вільнюсі пройде фінтех форум Baltic Payment Forum 2025

5 березня у Литві відбудеться Baltic Payment Forum 2025, де інновації зустрічаються з розумінням динамічного світу платежів і фінансових технологій

На Baltic Payment Forum зберуться понад 300 топменеджерів, відповідальних за платіжну сферу банків, фінансових і фінтех компаній, платіжних систем, провайдерів рішень з 30+ країн: Балтії, Європи, України та інших країн світу.

Порядок денний включає такі питання:

Як балансувати між інноваціями та нормативними вимогами?

Як PSD3 і PSR формуватимуть тенденції у фінансових послугах ЄС?

Регулювання та гармонізація транскордонних платежів в ЄС.

ESG у фокусі. Які ключові моменти для фінансового сектору?

Тенденції у вбудованому фінансуванні та його вплив на клієнтський досвід.

Як технологія блокчейн впливає на транскордонні платежі?

Вплив штучного інтелекту та машинного навчання на платіжну індустрію.

Спеціальний гість: лідерство як ключовий рушій для розвитку бізнесу.

Майстер-клас: покращення клієнтського досвіду у цифровій платіжній подорожі.

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Дата: 5 березня 2025 року.

Місце проведення: Вільнюс, Литва, Radisson Blu Hotel Lietuva.

Формат: гібридний.

Деталі, ціна та реєстрація доступні за посиланням. З промокодом «Партнер» передбачена знижка 10%.

Учасники Baltic Payment Forum зможуть отримати цінну можливість слухати, вчитися та спілкуватися безпосередньо з міжнародними професіоналами галузі, які поділяться своїми ідеями та досвідом. Відео основних моментів з Baltic Payment Forum 2024 тут.

Нагадаємо, бажаючі подати заявку на участь у найбільшій щорічній FinTech-премії України — PaySpace Magazine Awards 2024 — можуть зробити це до 26 листопада, тож поспішайте!

У рамках PaySpace Magazine Awards визначаються лідери FinTech-галузі України у різних категоріях. Минулоріч на відкритому голосуванні було обрано 69 переможців у 23 номінаціях. Цього ж року Премією передбачено 24 номінації:

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