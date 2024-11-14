У Вільнюсі пройде фінтех форум Baltic Payment Forum 2025

5 березня у Литві відбудеться Baltic Payment Forum 2025, де інновації зустрічаються з розумінням динамічного світу платежів і фінансових технологій
На Baltic Payment Forum зберуться понад 300 топменеджерів, відповідальних за платіжну сферу банків, фінансових і фінтех компаній, платіжних систем, провайдерів рішень з 30+ країн: Балтії, Європи, України та інших країн світу.
Порядок денний включає такі питання:
- Як балансувати між інноваціями та нормативними вимогами?
- Як PSD3 і PSR формуватимуть тенденції у фінансових послугах ЄС?
- Регулювання та гармонізація транскордонних платежів в ЄС.
- ESG у фокусі. Які ключові моменти для фінансового сектору?
- Тенденції у вбудованому фінансуванні та його вплив на клієнтський досвід.
- Як технологія блокчейн впливає на транскордонні платежі?
- Вплив штучного інтелекту та машинного навчання на платіжну індустрію.
- Спеціальний гість: лідерство як ключовий рушій для розвитку бізнесу.
- Майстер-клас: покращення клієнтського досвіду у цифровій платіжній подорожі.
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Дата: 5 березня 2025 року.
Місце проведення: Вільнюс, Литва, Radisson Blu Hotel Lietuva.
Формат: гібридний.
Деталі, ціна та реєстрація доступні за посиланням. З промокодом «Партнер» передбачена знижка 10%.
Учасники Baltic Payment Forum зможуть отримати цінну можливість слухати, вчитися та спілкуватися безпосередньо з міжнародними професіоналами галузі, які поділяться своїми ідеями та досвідом. Відео основних моментів з Baltic Payment Forum 2024 тут.
Нагадаємо, бажаючі подати заявку на участь у найбільшій щорічній FinTech-премії України — PaySpace Magazine Awards 2024 — можуть зробити це до 26 листопада, тож поспішайте!
У рамках PaySpace Magazine Awards визначаються лідери FinTech-галузі України у різних категоріях. Минулоріч на відкритому голосуванні було обрано 69 переможців у 23 номінаціях. Цього ж року Премією передбачено 24 номінації:
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