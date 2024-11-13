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Цифрова трансформація, виклики та майбутнє ритейлу в Україні: репортаж з Digital Retail Forum 2024

13.11.2024 16:55
Дарія Шуть
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12 листопада у Києві відбувся другий щорічний Digital Retail Forum 2024, присвячений цифровій трансформації роздрібної торгівлі. Форум зібрав провідних представників галузі, щоб обговорити сучасні зміни, тенденції, інновації та цифрові рішення

Digital Retail Forum 2024

Digital Retail Forum 2024. Фото: PaySpace Magazine

Сьогодні в Україні активно розвиваються технології доповненої реальності, безконтактні способи оплати, віртуальні платформи для навчання персоналу, інструменти для керування віддаленими командами та магазинами, методи автоматизації збору й аналізу клієнтського досвіду, а також технології для вивчення офлайн-аудиторії.

Серед спікерів форуму були Андрій Мокряков, старший консультант компанії Pro-Consulting, Ірина Заболотна, керівниця команди впровадження Дії в Міністерстві цифрової трансформації України, Олексій Миропольський, комерційний директор RozetkaPay, Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop-Express та багато інших.

Експерти познайомили учасників з найновішими світовими технологічними рішеннями, розповіли про досвід українських ритейлерів та впровадження різних ІТ-продуктів у цій сфері. Захід відвідали й журналісти PaySpace Magazine, про найцікавіші підсумки нижче у нашому репортажі.

Основні виклики та тенденції у ритейлі

Серед головних проблем, з якими стикається український ритейл у 2024 році, є нестача персоналу, зниження середньої зарплати на 5% порівняно з довоєнним рівнем (у доларовому еквіваленті), зменшення чисельності населення на 19%, а також зростання цін на 40% через інфляцію. Такі пункти виділив Андрій Мокряков, старший консультант компанії Pro-Consulting.

«Ми розуміємо, що ритейл настільки важливий для української економіки, що там залишається приблизно більш ніж половина доходів населення. Це впливає на добробут, з одного боку, а з іншого — на рівень конкурентоспроможності, який є на сьогодні в галузі», — зазначає Мокряков.

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Що стосується тенденцій на ринку ритейлу цього року, можна виділити зростання ступені консолідації ринку, посилення присутності ритейлу в онлайн, автоматизацію, культ акцій та зростання некласичного ритейлу. При цьому український ритейл майже повернувся на довоєнний рівень у доларовому еквіваленті — роздрібний товарообіг у 2024 році склав $50,1 млрд (2 млрд грн) проти $52,5 млрд (1,4 млрд грн) у 2021-му.

Андрій Мокряков, старший консультант компанії Pro-Consulting

Андрій Мокряков, старший консультант компанії Pro-Consulting. Фото: PaySpace Magazine

Водночас Андрій Понич, Business Analyst компанії Медіа Сервіс, член Всеукраїнської Спілки Автоматизаторів Бізнесу, назвав серед головних викликів ритейлу: брак кваліфікованого персоналу, прозорість та відповідність законодавству, гнучкість та багатоканальність інтеграції з додатковими сервісами, а також безперебійна робота в умовах блекауту.

Серед прогнозів у сфері ритейлу на 2025 рік експерти виділили:

  • зростання товарообігу на 5-7% за базовим сценарієм;
  • зростання частки онлайн до 15%;
  • продовження концентрації ритейлерів в Україні;
  • пошук інноваційних рішень, що передбачає інтенсивне зростання галузі;
  • збільшення програм лояльності.

Стан e-commerce в Україні та співпраця ритейлу з державою

У наш час цифровізація є невіддільною частиною торгового бізнесу для його сталого розвитку та покращення клієнтських сервісів. І в Україні це можна робити не лише через стандартні інструменти, а й завдяки співпраці з державою, зокрема через застосунок Дія.

За словами Ірини Заболотної, керівниці команди впровадження Дії в Мінцифри, застосунок має три основні сценарії, які може використовувати ритейл. Це зокрема валідація особи, знижки для пільгових категорій та швидкий процес повернення товару. Співпраця бізнесів з Дією вже показала результати, і одним з таких кейсів є колаборація державного застосунку з ювелірною компанією SOVA. Вона полягала в тому, що 100 пар, де є принаймні один військовий, можуть отримати каблучки після одруження через Дію.

«Це дуже крутий приклад співпраці держави з ритейлом тим, що нам ритейл допомагає популяризувати послуги, і ми також підтримуємо ритейл в тому, що в нас такий свідомий бізнес, який показує людям нові можливості взаємодії з державою», — зазначає Ірина Заболотна.

Ірина Заболотна, керівниця команди впровадження Дії в Мінцифри

Ірина Заболотна, керівниця команди впровадження Дії в Мінцифри. Фото: PaySpace Magazine

Як вже було зазначено, велику роль у сфері ритейлу в Україні наразі відіграє електронна торгівля. Сума інтернет-замовлень в онлайн-магазинах стрімко зростає і станом на кінець 2024 року становить близько 30 млн грн щомісяця. Поступовий розвиток цього напрямку почався вже після початку повномасштабної війни.

Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop-Express, розповіла, що на сьогодні середній чек українців в онлайн-магазинах становить близько 2000 грн. При цьому серед головних критеріїв вибору українських інтернет-магазинів покупцями є безплатна або недорога доставка, гарний рівень цін, а також знижки та акції.

Експертка виділила 10 інсайтів та запитів в e-commerce на сьогодні, серед них:

  1. Розвиток власного бренду продавця.
  2. Омніканальні продажі в усіх каналах, інтеграції.
  3. Ріст прямих продажів онлайн B2B та B2C.
  4. Повторні продажі та утримання клієнтів.
  5. Вихід на експорт одразу, немає кордонів.
  6. Соціальна комерція, воронка з TikTok.
  7. Перехід Insta-продавців на новий рівень.
  8. Унікальний клієнтський досвід, персоніфікація.
  9. Запит на безплатну доставку та повернення.
  10. Вплив міжнародних гравців, таких як Temu та AliExpress.

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Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop-Express

Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop-Express. Фото: PaySpace Magazine

Водночас Анатолій Кулик, Key Account Manager Listex, зазначає, що ключем до успіху ритейлерів в e-commerce наразі є оцифрування товарів. Серед технологій, які змінюють сферу e-commerce, — 3D-зображення, lifestyle зображення та Hero Image. За його словами, якісні зображення та детальні описи підвищують шанси на покупку на 20-30%.

«Оцифрування — це не просто тренд. Це процес, котрий необхідний для сучасного ритейлу, і впроваджуючи ці цифрові рішення без перешкод можна підготуватися до майбутнього, бути впевненим, що всі постачальники та онлайн-покупці будуть з вами. І це є підґрунтям для сталого розвитку бізнесу у сфері e-commerce», — додає Анатолій Кулик.

Анатолій Кулик, Key Account Manager Listex

Анатолій Кулик, Key Account Manager Listex. Фото: PaySpace Magazine

Екосистема оплат та важливість маркетингу в ритейлі

Олексій Миропольський, комерційний директор RozetkaPay, поділився досвідом своєї компанії щодо важливих рішень, які полегшують роботу ритейлу в контексті платежів. Зокрема RozetkaPay пропонує низку вартість платіжних послуг, передплату/післяплату, відстеження оплат та повернення коштів. Миропольський пояснив, в чому перевага загальної платіжної екосистеми для ритейлу:

«Ми кажемо про операційні витрати, витрати на IT та комісії. Це все (платіжна екосистема – ред.) дозволить зменшити ці витрати. Насправді немає потреби ходити в окремий банк та домовлятись про тарифи, ми це вже зробили за них. […] Ми хочемо нашим бізнесам допомагати розвиватись та збільшувати свої продажі. І фокусуватись саме на продажах, а не заморочуватись над тим, як правильно і швидше прийняти платіж».

Олексій Миропольський, комерційний директор RozetkaPay

Олексій Миропольський, комерційний директор RozetkaPay. Фото: PaySpace Magazine

Ще одним важливим напрямком для сталого розвитку ритейлу, зокрема в e-commerce, є правильна стратегія маркетингу. Анна Щур, Head of Operation Marketing Prom, назвала два напрямки для ефективного просування ритейлерів, це зокрема операційний та продуктовий маркетинг.

Основна задача продуктового маркетингу — швидко реагувати. Його головним інструментом є дослідження, яке допоможе правильно «упакувати» продукт та зробити його зрозумілим клієнту. Водночас операційний маркетинг передбачає прямі комунікації, performance (тобто представлення або презентацію), а також роботу в соцмережах та брендову рекламу.

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Анна Щур, Head of Operation Marketing Prom

Анна Щур, Head of Operation Marketing Prom. Фото: PaySpace Magazine

Цифрова трансформація українського ритейлу

На Digital Retail Forum 2024 також відбулась панельна дискусія, в якій взяли участь Іван Чивкін, директор з операцій та розвитку «Антошка», Костянтин Досвід, комерційний директор MebelOK.ua, Наталія Хомік, директор з маркетингу Територія мінімальних цін, Олексій Петров, HRD АГРОМАТ, та Володимир Григоренко, начальник відділу аналітики та прогнозування Фокстрот.

Учасники обговорили головні виклики ритейлу під час війни, важливість цифровізації бізнес-процесів, запровадження новітніх інструментів, таких як ШІ, та актуальні потреби клієнтів.

Так, Олексій Петров зазначив, що для АГРОМАТу діджиталізація — це питання виживання компанії:

«Людей не стає більше, і більше їх не буде. Весь діджитал на сьогодні має або вести до зростання прибутку, або до оптимізації персоналу. Оце той випадок, коли це не просто іграшка і забавка, а навпаки спосіб мислення та виживання як такого».

Водночас Іван Чивкін висловив протилежну позицію — для «Антошки» діджиталізація важлива, але не за будь-яку ціну. Тому якщо її не буде, компанія все одно житиме. При цьому він зазначив, що діджитал допомагає розвивати бізнес, тому потрібно рухатись в цьому напрямку.

Костянтин Досвід розповів, що шлях діджиталізації в компанії почався з автоматизації ще до епідемії COVID-19. Завдяки цьому MebelOK.ua змогла на сьогодні адаптувати свої процеси під зміни, які розгортались в останні роки.

Володимир Григоренко, начальник відділу аналітики та прогнозування Фокстрот, Наталія Хомік, директор з маркетингу Територія мінімальних цін, Іван Чивкін, директор з операцій та розвитку «Антошка», Костянтин Досвід, комерційний директор MebelOK.ua, Олексій Петров, HRD АГРОМАТ (справа наліво)

Володимир Григоренко, начальник відділу аналітики та прогнозування Фокстрот, Наталія Хомік, директор з маркетингу Територія мінімальних цін, Іван Чивкін, директор з операцій та розвитку «Антошка», Костянтин Досвід, комерційний директор MebelOK.ua, Олексій Петров, HRD АГРОМАТ (справа наліво). Фото: PaySpace Magazine

А от Наталія Хомік поділилась, що для її компанії діджиталізація не питання виживання, а лише спосіб для оптимізації та нарощування прибутку. Оскільки специфіка Території мінімальних цін зосереджена більше в офлайні, діджитал процеси не є конче необхідними.

Володимир Григоренко зазначив, що діджиталізація прописана в стратегії компанії Фокстрот.

«Наразі всі процеси сформовані так, що вони йдуть на покращення, впровадження чогось нового абсолютно по всіх напрямках. […] Поточний стан цієї сфери — це можливість, її не потрібно втрачати, потрібно рухатись далі», — пояснює начальник відділу аналітики та прогнозування Фокстрот.

Таким чином, ставлення ритейлерів до діджиталізації та способи її запровадження залежить від специфіки бізнесу та його конкретних потреб, що звичайно ж є різними для окремих компаній.

Крім того, Наталія Хомік зазначила, що ритейл наразі знаходиться в складній ситуації. Оскільки з одного боку є стан війни, а з іншого — вибагливий клієнт. Серед основних потреб споживачів вона виділила: низькі ціни, акції та бонуси, цікавість бренду та комунікації, попит на українське, ідеальний сервіс, світла під час блекаутів, а також швидку доставку.

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Рубрики: E-commerceКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніРепортажіТехнологіїБізнесШтучний інтелект
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