Цифрова трансформація, виклики та майбутнє ритейлу в Україні: репортаж з Digital Retail Forum 2024

12 листопада у Києві відбувся другий щорічний Digital Retail Forum 2024, присвячений цифровій трансформації роздрібної торгівлі. Форум зібрав провідних представників галузі, щоб обговорити сучасні зміни, тенденції, інновації та цифрові рішення

Сьогодні в Україні активно розвиваються технології доповненої реальності, безконтактні способи оплати, віртуальні платформи для навчання персоналу, інструменти для керування віддаленими командами та магазинами, методи автоматизації збору й аналізу клієнтського досвіду, а також технології для вивчення офлайн-аудиторії.

Серед спікерів форуму були Андрій Мокряков, старший консультант компанії Pro-Consulting, Ірина Заболотна, керівниця команди впровадження Дії в Міністерстві цифрової трансформації України, Олексій Миропольський, комерційний директор RozetkaPay, Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop-Express та багато інших.

Експерти познайомили учасників з найновішими світовими технологічними рішеннями, розповіли про досвід українських ритейлерів та впровадження різних ІТ-продуктів у цій сфері. Захід відвідали й журналісти PaySpace Magazine, про найцікавіші підсумки нижче у нашому репортажі.

Основні виклики та тенденції у ритейлі

Серед головних проблем, з якими стикається український ритейл у 2024 році, є нестача персоналу, зниження середньої зарплати на 5% порівняно з довоєнним рівнем (у доларовому еквіваленті), зменшення чисельності населення на 19%, а також зростання цін на 40% через інфляцію. Такі пункти виділив Андрій Мокряков, старший консультант компанії Pro-Consulting.

«Ми розуміємо, що ритейл настільки важливий для української економіки, що там залишається приблизно більш ніж половина доходів населення. Це впливає на добробут, з одного боку, а з іншого — на рівень конкурентоспроможності, який є на сьогодні в галузі», — зазначає Мокряков.

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Що стосується тенденцій на ринку ритейлу цього року, можна виділити зростання ступені консолідації ринку, посилення присутності ритейлу в онлайн, автоматизацію, культ акцій та зростання некласичного ритейлу. При цьому український ритейл майже повернувся на довоєнний рівень у доларовому еквіваленті — роздрібний товарообіг у 2024 році склав $50,1 млрд (2 млрд грн) проти $52,5 млрд (1,4 млрд грн) у 2021-му.

Водночас Андрій Понич, Business Analyst компанії Медіа Сервіс, член Всеукраїнської Спілки Автоматизаторів Бізнесу, назвав серед головних викликів ритейлу: брак кваліфікованого персоналу, прозорість та відповідність законодавству, гнучкість та багатоканальність інтеграції з додатковими сервісами, а також безперебійна робота в умовах блекауту.

Серед прогнозів у сфері ритейлу на 2025 рік експерти виділили:

зростання товарообігу на 5-7% за базовим сценарієм;

зростання частки онлайн до 15%;

продовження концентрації ритейлерів в Україні;

пошук інноваційних рішень, що передбачає інтенсивне зростання галузі;

збільшення програм лояльності.

Стан e-commerce в Україні та співпраця ритейлу з державою

У наш час цифровізація є невіддільною частиною торгового бізнесу для його сталого розвитку та покращення клієнтських сервісів. І в Україні це можна робити не лише через стандартні інструменти, а й завдяки співпраці з державою, зокрема через застосунок Дія.

За словами Ірини Заболотної, керівниці команди впровадження Дії в Мінцифри, застосунок має три основні сценарії, які може використовувати ритейл. Це зокрема валідація особи, знижки для пільгових категорій та швидкий процес повернення товару. Співпраця бізнесів з Дією вже показала результати, і одним з таких кейсів є колаборація державного застосунку з ювелірною компанією SOVA. Вона полягала в тому, що 100 пар, де є принаймні один військовий, можуть отримати каблучки після одруження через Дію.

«Це дуже крутий приклад співпраці держави з ритейлом тим, що нам ритейл допомагає популяризувати послуги, і ми також підтримуємо ритейл в тому, що в нас такий свідомий бізнес, який показує людям нові можливості взаємодії з державою», — зазначає Ірина Заболотна.

Як вже було зазначено, велику роль у сфері ритейлу в Україні наразі відіграє електронна торгівля. Сума інтернет-замовлень в онлайн-магазинах стрімко зростає і станом на кінець 2024 року становить близько 30 млн грн щомісяця. Поступовий розвиток цього напрямку почався вже після початку повномасштабної війни.

Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop-Express, розповіла, що на сьогодні середній чек українців в онлайн-магазинах становить близько 2000 грн. При цьому серед головних критеріїв вибору українських інтернет-магазинів покупцями є безплатна або недорога доставка, гарний рівень цін, а також знижки та акції.

Експертка виділила 10 інсайтів та запитів в e-commerce на сьогодні, серед них:

Розвиток власного бренду продавця. Омніканальні продажі в усіх каналах, інтеграції. Ріст прямих продажів онлайн B2B та B2C. Повторні продажі та утримання клієнтів. Вихід на експорт одразу, немає кордонів. Соціальна комерція, воронка з TikTok. Перехід Insta-продавців на новий рівень. Унікальний клієнтський досвід, персоніфікація. Запит на безплатну доставку та повернення. Вплив міжнародних гравців, таких як Temu та AliExpress.

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Водночас Анатолій Кулик, Key Account Manager Listex, зазначає, що ключем до успіху ритейлерів в e-commerce наразі є оцифрування товарів. Серед технологій, які змінюють сферу e-commerce, — 3D-зображення, lifestyle зображення та Hero Image. За його словами, якісні зображення та детальні описи підвищують шанси на покупку на 20-30%.

«Оцифрування — це не просто тренд. Це процес, котрий необхідний для сучасного ритейлу, і впроваджуючи ці цифрові рішення без перешкод можна підготуватися до майбутнього, бути впевненим, що всі постачальники та онлайн-покупці будуть з вами. І це є підґрунтям для сталого розвитку бізнесу у сфері e-commerce», — додає Анатолій Кулик.

Екосистема оплат та важливість маркетингу в ритейлі

Олексій Миропольський, комерційний директор RozetkaPay, поділився досвідом своєї компанії щодо важливих рішень, які полегшують роботу ритейлу в контексті платежів. Зокрема RozetkaPay пропонує низку вартість платіжних послуг, передплату/післяплату, відстеження оплат та повернення коштів. Миропольський пояснив, в чому перевага загальної платіжної екосистеми для ритейлу:

«Ми кажемо про операційні витрати, витрати на IT та комісії. Це все (платіжна екосистема – ред.) дозволить зменшити ці витрати. Насправді немає потреби ходити в окремий банк та домовлятись про тарифи, ми це вже зробили за них. […] Ми хочемо нашим бізнесам допомагати розвиватись та збільшувати свої продажі. І фокусуватись саме на продажах, а не заморочуватись над тим, як правильно і швидше прийняти платіж».

Ще одним важливим напрямком для сталого розвитку ритейлу, зокрема в e-commerce, є правильна стратегія маркетингу. Анна Щур, Head of Operation Marketing Prom, назвала два напрямки для ефективного просування ритейлерів, це зокрема операційний та продуктовий маркетинг.

Основна задача продуктового маркетингу — швидко реагувати. Його головним інструментом є дослідження, яке допоможе правильно «упакувати» продукт та зробити його зрозумілим клієнту. Водночас операційний маркетинг передбачає прямі комунікації, performance (тобто представлення або презентацію), а також роботу в соцмережах та брендову рекламу.

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Цифрова трансформація українського ритейлу

На Digital Retail Forum 2024 також відбулась панельна дискусія, в якій взяли участь Іван Чивкін, директор з операцій та розвитку «Антошка», Костянтин Досвід, комерційний директор MebelOK.ua, Наталія Хомік, директор з маркетингу Територія мінімальних цін, Олексій Петров, HRD АГРОМАТ, та Володимир Григоренко, начальник відділу аналітики та прогнозування Фокстрот.

Учасники обговорили головні виклики ритейлу під час війни, важливість цифровізації бізнес-процесів, запровадження новітніх інструментів, таких як ШІ, та актуальні потреби клієнтів.

Так, Олексій Петров зазначив, що для АГРОМАТу діджиталізація — це питання виживання компанії:

«Людей не стає більше, і більше їх не буде. Весь діджитал на сьогодні має або вести до зростання прибутку, або до оптимізації персоналу. Оце той випадок, коли це не просто іграшка і забавка, а навпаки спосіб мислення та виживання як такого».

Водночас Іван Чивкін висловив протилежну позицію — для «Антошки» діджиталізація важлива, але не за будь-яку ціну. Тому якщо її не буде, компанія все одно житиме. При цьому він зазначив, що діджитал допомагає розвивати бізнес, тому потрібно рухатись в цьому напрямку.

Костянтин Досвід розповів, що шлях діджиталізації в компанії почався з автоматизації ще до епідемії COVID-19. Завдяки цьому MebelOK.ua змогла на сьогодні адаптувати свої процеси під зміни, які розгортались в останні роки.

А от Наталія Хомік поділилась, що для її компанії діджиталізація не питання виживання, а лише спосіб для оптимізації та нарощування прибутку. Оскільки специфіка Території мінімальних цін зосереджена більше в офлайні, діджитал процеси не є конче необхідними.

Володимир Григоренко зазначив, що діджиталізація прописана в стратегії компанії Фокстрот.

«Наразі всі процеси сформовані так, що вони йдуть на покращення, впровадження чогось нового абсолютно по всіх напрямках. […] Поточний стан цієї сфери — це можливість, її не потрібно втрачати, потрібно рухатись далі», — пояснює начальник відділу аналітики та прогнозування Фокстрот.

Таким чином, ставлення ритейлерів до діджиталізації та способи її запровадження залежить від специфіки бізнесу та його конкретних потреб, що звичайно ж є різними для окремих компаній.

Крім того, Наталія Хомік зазначила, що ритейл наразі знаходиться в складній ситуації. Оскільки з одного боку є стан війни, а з іншого — вибагливий клієнт. Серед основних потреб споживачів вона виділила: низькі ціни, акції та бонуси, цікавість бренду та комунікації, попит на українське, ідеальний сервіс, світла під час блекаутів, а також швидку доставку.

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