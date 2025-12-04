Ціни на SSD злетять найближчим часом: причина

Тайванська компанія-виробник накопичувачів і пам’яті Transcend підтвердила проблеми з постачанням NAND Flash і попередила про дефіцит готової продукції на ринку

Компанія розіслала внутрішнє повідомлення, у якому зазначила: від жовтня вона не отримувала жодної поставки NAND Flash, а її ключові постачальники Samsung та SanDisk повідомили про перенесення відвантажень. Це напряму вдарило по наявності накопичувачів і модулів, які Transcend постачає партнерам.

Чому це важливо для цін на SSD

У листі компанія пояснює, що ситуація різко погіршилася у IV кварталі через зростання попиту з боку великих дата-центрів і гіперскейлерів на тлі планів розширення найбільших провайдерів хмарних сервісів. За словами Transcend, виробники чипів віддають пріоритет саме цим клієнтам, через що доступність NAND стала «вкрай обмеженою», а ціни — пішли вгору аномально швидко.

«Ситуація погіршилася у IV кварталі через зростання попиту з боку великих дата-центрів і гіперскейлерів, зумовлене планами розширення найбільших провайдерів хмарних сервісів. Усі провідні виробники чипів надають пріоритет постачанню для цих клієнтів, і це призвело до підвищення цін та вкрай обмеженої доступності. Лише за минулий тиждень нам повідомили, що витрати зросли на 50–100%. Тренд на підвищення цін триває дуже швидкими темпами та має аномальний характер», — заявили в компанії.

Коли чекати піку дефіциту

Transcend прогнозує, що проблема не зникне швидко: за оцінкою компанії, напруга на ринку збережеться ще три–п’ять місяців, перш ніж з’являться ознаки поліпшення. Водночас для покупців це означає обмежену доступність у IV кварталі 2025 року та I кварталі 2026 року — саме тоді, як очікується, дефіцит досягне піка.

Постачання вже зупиняють

Окремо в повідомленні йдеться, що в листопаді SanDisk підвищила контрактні ціни на NAND Flash на 50% — щоб узгодити ціни з поточним балансом попиту та пропозиції. Після цього частина виробників модулів призупинила відвантаження, переглядаючи прайси й зобов’язання перед клієнтами. Серед компаній, які тимчасово зупинили поставки, називають Transcend, Innodisk та Apacer Technology.

Transcend також уточнила, що з 7 листопада призупинила нові комерційні пропозиції та вихідні відвантаження, поки визначається з подальшими кроками. Для ринку це прямий сигнал: найближчим часом SSD та інші пристрої на NAND можуть подорожчати, а наявність популярних моделей — погіршитися.

