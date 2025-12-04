close-btn
PaySpaceMagazine

Ціни на SSD злетять найближчим часом: причина

04.12.2025 20:40
Ольга Деркач

Тайванська компанія-виробник накопичувачів і пам’яті Transcend підтвердила проблеми з постачанням NAND Flash і попередила про дефіцит готової продукції на ринку

Ціни на SSD злетять найближчим часом: причина

Фото: freepik.com

Компанія розіслала внутрішнє повідомлення, у якому зазначила: від жовтня вона не отримувала жодної поставки NAND Flash, а її ключові постачальники Samsung та SanDisk повідомили про перенесення відвантажень. Це напряму вдарило по наявності накопичувачів і модулів, які Transcend постачає партнерам.

Чому це важливо для цін на SSD

У листі компанія пояснює, що ситуація різко погіршилася у IV кварталі через зростання попиту з боку великих дата-центрів і гіперскейлерів на тлі планів розширення найбільших провайдерів хмарних сервісів. За словами Transcend, виробники чипів віддають пріоритет саме цим клієнтам, через що доступність NAND стала «вкрай обмеженою», а ціни — пішли вгору аномально швидко.

«Ситуація погіршилася у IV кварталі через зростання попиту з боку великих дата-центрів і гіперскейлерів, зумовлене планами розширення найбільших провайдерів хмарних сервісів. Усі провідні виробники чипів надають пріоритет постачанню для цих клієнтів, і це призвело до підвищення цін та вкрай обмеженої доступності. Лише за минулий тиждень нам повідомили, що витрати зросли на 50–100%. Тренд на підвищення цін триває дуже швидкими темпами та має аномальний характер», — заявили в компанії.

Також читайте: У Європі змінять норми директиви про платіжні послуги PSD2

Коли чекати піку дефіциту

Transcend прогнозує, що проблема не зникне швидко: за оцінкою компанії, напруга на ринку збережеться ще три–п’ять місяців, перш ніж з’являться ознаки поліпшення. Водночас для покупців це означає обмежену доступність у IV кварталі 2025 року та I кварталі 2026 року — саме тоді, як очікується, дефіцит досягне піка.

Постачання вже зупиняють

Окремо в повідомленні йдеться, що в листопаді SanDisk підвищила контрактні ціни на NAND Flash на 50% — щоб узгодити ціни з поточним балансом попиту та пропозиції. Після цього частина виробників модулів призупинила відвантаження, переглядаючи прайси й зобов’язання перед клієнтами. Серед компаній, які тимчасово зупинили поставки, називають Transcend, Innodisk та Apacer Technology.

Transcend також уточнила, що з 7 листопада призупинила нові комерційні пропозиції та вихідні відвантаження, поки визначається з подальшими кроками. Для ринку це прямий сигнал: найближчим часом SSD та інші пристрої на NAND можуть подорожчати, а наявність популярних моделей — погіршитися.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі спрогнозував ціни на 2026 рік для Біткоїна та ще трьох активів

Скільки мікрокредитів взяли українці за 3 місяці — Опендатабот

2 дешеві акції, на які варто звернути увагу

Джерело: TechPowerUp.

Рубрики: СвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Названо найпопулярніші пошукові запити в Google у 2025 04.12.2025

Названо найпопулярніші пошукові запити в Google у 2025
Готовність до кіберзагроз: як IBM Power і FlashSystem підвищують кіберстійкість інфраструктури 04.12.2025

Готовність до кіберзагроз: як IBM Power і FlashSystem підвищують кіберстійкість інфраструктури
Коли в Україні запустять систему еАкциз — Федоров 03.12.2025

Коли в Україні запустять систему еАкциз — Федоров
У Дії з’явилася нова функція 03.12.2025

У Дії з’явилася нова функція
Amazon анонсувала запуск трьох ШІ-агентів 03.12.2025

Amazon анонсувала запуск трьох ШІ-агентів
Україна увійшла до списку лідерів з розвитку ШІ 03.12.2025

Україна увійшла до списку лідерів з розвитку ШІ
Вибір редакції
Всі
Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:40

Ціни на SSD злетять найближчим часом: причина

 Сьогодні  19:30

Як змінилися міжнародні резерви України у листопаді — НБУ

 Сьогодні  18:20

Названо найпопулярніші пошукові запити в Google у 2025

 Сьогодні  17:10

Revolut додав підтримку Solana

 Сьогодні  16:00

Київстар продовжить поетапно підвищувати тарифи

 Сьогодні  13:40

Магнітні бурі стають сильнішими: спостерігаються потужні спалахи на Сонці

 Сьогодні  12:30

Скільки мікрокредитів взяли українці за 3 місяці — Опендатабот

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.