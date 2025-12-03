Україна увійшла до списку лідерів з розвитку ШІ

Міжнародна асоціація AI Ethics and Integrity International Association (AIEI) відзначила внесок України у прозорий, відповідальний та безпечний розвиток штучного інтелекту

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Нагороду отримали на конференції AI Horizon 2025, де світові лідери індустрії обговорювали майбутнє технологій. Експерти високо оцінили український проєкт — Sandbox для ШІ та блокчейн-стартапів.

Sandbox — це державна «пісочниця», в якій зароджуються українські технології. У ній компанії можуть тестувати свої продукти, навіть якщо для них ще немає чітких законів. Це дозволяє бізнесу розвиватися, а державі — контролювати, щоб нові технології були безпечними.

AIEI — організація, яка об’єднує глобальну спільноту експертів для просування стандартів етичного штучного інтелекту. Вона займається формуванням відповідальної політики у сфері ШІ, обміном знаннями між різними індустріями та підтримкою інновацій, що базуються на принципах чесності й безпеки.

Читайте також: Nvidia представила нові відкриті моделі ШІ та набір інструментів Cosmos

«Ця нагорода — доказ того, що Україна серед технологічних лідерів світу. Ми активно співпрацюємо з AI Alliance та впроваджуємо найкращий міжнародний досвід. Головна мета — щоб штучний інтелект в Україні розвивався швидко, але при цьому залишався безпечним і працював на користь людей, — зазначають у Мінцифри. — Будуємо цифрову державу, де штучний інтелект — це надійний помічник, а не загроза».

Раніше ми писали, що за підтримки NVIDIA, світового лідера у сфері обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту, в Україні стартує спільна ініціатива у галузі ШІ. Її мета — сформувати суверенну AI-екосистему з повною інфраструктурою та сильним кадровим потенціалом. Експертиза компанії має сприяти запуску інноваційних і безпечних сервісів ШІ для державного та оборонного секторів.

