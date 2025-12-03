close-btn
PaySpaceMagazine

Україна увійшла до списку лідерів з розвитку ШІ

03.12.2025 13:10
Микола Деркач

Міжнародна асоціація AI Ethics and Integrity International Association (AIEI) відзначила внесок України у прозорий, відповідальний та безпечний розвиток штучного інтелекту

Україна увійшла до списку лідерів з розвитку ШІ

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Нагороду отримали на конференції AI Horizon 2025, де світові лідери індустрії обговорювали майбутнє технологій. Експерти високо оцінили український проєкт — Sandbox для ШІ та блокчейн-стартапів.

Sandbox — це державна «пісочниця», в якій зароджуються українські технології. У ній компанії можуть тестувати свої продукти, навіть якщо для них ще немає чітких законів. Це дозволяє бізнесу розвиватися, а державі — контролювати, щоб нові технології були безпечними.

AIEI — організація, яка об’єднує глобальну спільноту експертів для просування стандартів етичного штучного інтелекту. Вона займається формуванням відповідальної політики у сфері ШІ, обміном знаннями між різними індустріями та підтримкою інновацій, що базуються на принципах чесності й безпеки.

Читайте також: Nvidia представила нові відкриті моделі ШІ та набір інструментів Cosmos

«Ця нагорода — доказ того, що Україна серед технологічних лідерів світу. Ми активно співпрацюємо з AI Alliance та впроваджуємо найкращий міжнародний досвід. Головна мета — щоб штучний інтелект в Україні розвивався швидко, але при цьому залишався безпечним і працював на користь людей, — зазначають у Мінцифри. — Будуємо цифрову державу, де штучний інтелект — це надійний помічник, а не загроза».

Раніше ми писали, що за підтримки NVIDIA, світового лідера у сфері обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту, в Україні стартує спільна ініціатива у галузі ШІ. Її мета — сформувати суверенну AI-екосистему з повною інфраструктурою та сильним кадровим потенціалом. Експертиза компанії має сприяти запуску інноваційних і безпечних сервісів ШІ для державного та оборонного секторів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі попереджає про обвал двох секторів через ШІ

Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію

Дія потрапила до Книги світових рекордів

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Ілон Маск окреслив три принципи безпечного розвитку ШІ 03.12.2025

Ілон Маск окреслив три принципи безпечного розвитку ШІ
Amazon анонсувала запуск трьох ШІ-агентів 03.12.2025

Amazon анонсувала запуск трьох ШІ-агентів
Nvidia представила нові відкриті моделі ШІ та набір інструментів Cosmos 02.12.2025

Nvidia представила нові відкриті моделі ШІ та набір інструментів Cosmos
Українську LLM тренуватимуть на моделі Gemma від Google 01.12.2025

Українську LLM тренуватимуть на моделі Gemma від Google
OpenAI може додати рекламу в ChatGPT 01.12.2025

OpenAI може додати рекламу в ChatGPT
Нова пошта доручила перевірку відділень штучному інтелекту 30.11.2025

Нова пошта доручила перевірку відділень штучному інтелекту
Вибір редакції
Всі
Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  19:40

Ілон Маск окреслив три принципи безпечного розвитку ШІ

 Сьогодні  18:50

XRP може різко впасти — Алі Мартінес

 Сьогодні  18:00

Компенсації для бізнесу: стартує новий механізм страхування від воєнних ризиків

 Сьогодні  17:10

Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

 Сьогодні  16:20

Amazon анонсувала запуск трьох ШІ-агентів

 Сьогодні  15:30

Кійосакі спрогнозував ціни на 2026 рік для Біткоїна та ще трьох активів

 Сьогодні  14:40

Де в Україні найвища зарплата

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.