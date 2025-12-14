OpenAI представила нову модель ChatGPT

Компанія OpenAI оголосила про запуск своєї найпросунутішої моделі штучного інтелекту (ШІ) GPT-5.2 і заявила, що це найкраща пропозиція компанії на сьогодні для повсякденного професійного використання

За словами OpenAI, модель краща за попередні версії у створенні електронних таблиць, підготовці презентацій, розпізнаванні зображень, написанні коду та розумінні довгого контексту.

Конкуренція та режим code red

Нова модель вийшла лише через кілька тижнів після запуску GPT-5.1. Минулого місяця конкуренти Anthropic і Google також представили нові моделі, що спонукало OpenAI оголосити режим code red, аби покращити ChatGPT і відкласти інші проєкти.

Це частина високоризикового протистояння між провідними техкомпаніями за те, чия модель стане наймасовішою, адже споживачі та бізнес дедалі активніше додають ШІ у щоденне життя й робочі процеси.

«Ми оголосили цей code red, щоб справді дати компанії сигнал: ми хочемо мобілізувати ресурси в одній конкретній сфері, і це спосіб чітко визначити пріоритети та те, що можна відкласти на потім, — сказала Фіджі Сімо, CEO напряму застосунків в OpenAI. — Ми збільшили ресурси, сфокусовані загалом на ChatGPT, і я б сказала, що це допомагає з релізом цієї моделі, але це не причина, чому вона виходить саме цього тижня».

CEO OpenAI Сем Альтман сказав, що реліз Gemini 3 від Google вплинув на метрики компанії менше, ніж вона спочатку побоювалася. Він додав, що очікує завершення режиму code red до січня.

«Я вважаю, що коли з’являється конкурентна загроза, треба зосередитися на ній і швидко з нею впоратися», — сказав Альтман.

Версії моделі та результати бенчмарків

В OpenAI повідомили, що GPT-5.2 буде доступна у версіях Instant, Thinking та Pro. Instant швидше пише тексти й знаходить інформацію, Thinking краще підходить для структурованих завдань на кшталт програмування та планування, а Pro має давати найточніші відповіді на складні запитання.

Також OpenAI зазначила, що модель очолює галузеві бенчмарки, зокрема SWE-Bench Pro (оцінює agentic-кодування) та GPQA Diamond (бенчмарк наукового мислення рівня магістратури). На GDPval — оцінюванні, яке OpenAI представила раніше цього року, — GPT-5.2 перевершила або зрівнялася з провідними фахівцями індустрії у 70,9% чітко сформульованих завдань, повідомили в компанії.

«Це готувалося багато-багато місяців, — сказала Сімо. — Хоч ми й пишаємося тим, що можемо часто випускати моделі, саме ця інтеграція розроблялася вже певний час».

Джерело: CNBC.