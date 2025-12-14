close-btn
OpenAI представила нову модель ChatGPT

14.12.2025 11:30
Ольга Деркач

Компанія OpenAI оголосила про запуск своєї найпросунутішої моделі штучного інтелекту (ШІ) GPT-5.2 і заявила, що це найкраща пропозиція компанії на сьогодні для повсякденного професійного використання

OpenAI представила нову модель ChatGPT

Фото: pexels.com

За словами OpenAI, модель краща за попередні версії у створенні електронних таблиць, підготовці презентацій, розпізнаванні зображень, написанні коду та розумінні довгого контексту.

Конкуренція та режим code red

Нова модель вийшла лише через кілька тижнів після запуску GPT-5.1. Минулого місяця конкуренти Anthropic і Google також представили нові моделі, що спонукало OpenAI оголосити режим code red, аби покращити ChatGPT і відкласти інші проєкти.

Це частина високоризикового протистояння між провідними техкомпаніями за те, чия модель стане наймасовішою, адже споживачі та бізнес дедалі активніше додають ШІ у щоденне життя й робочі процеси.

«Ми оголосили цей code red, щоб справді дати компанії сигнал: ми хочемо мобілізувати ресурси в одній конкретній сфері, і це спосіб чітко визначити пріоритети та те, що можна відкласти на потім, — сказала Фіджі Сімо, CEO напряму застосунків в OpenAI. — Ми збільшили ресурси, сфокусовані загалом на ChatGPT, і я б сказала, що це допомагає з релізом цієї моделі, але це не причина, чому вона виходить саме цього тижня».

CEO OpenAI Сем Альтман сказав, що реліз Gemini 3 від Google вплинув на метрики компанії менше, ніж вона спочатку побоювалася. Він додав, що очікує завершення режиму code red до січня.

Цікаве по темі: OpenAI може додати рекламу в ChatGPT

«Я вважаю, що коли з’являється конкурентна загроза, треба зосередитися на ній і швидко з нею впоратися», — сказав Альтман.

Версії моделі та результати бенчмарків

В OpenAI повідомили, що GPT-5.2 буде доступна у версіях Instant, Thinking та Pro. Instant швидше пише тексти й знаходить інформацію, Thinking краще підходить для структурованих завдань на кшталт програмування та планування, а Pro має давати найточніші відповіді на складні запитання.

Також OpenAI зазначила, що модель очолює галузеві бенчмарки, зокрема SWE-Bench Pro (оцінює agentic-кодування) та GPQA Diamond (бенчмарк наукового мислення рівня магістратури). На GDPval — оцінюванні, яке OpenAI представила раніше цього року, — GPT-5.2 перевершила або зрівнялася з провідними фахівцями індустрії у 70,9% чітко сформульованих завдань, повідомили в компанії.

«Це готувалося багато-багато місяців, — сказала Сімо. — Хоч ми й пишаємося тим, що можемо часто випускати моделі, саме ця інтеграція розроблялася вже певний час».

Джерело: CNBC.

