OpenAI обмежила ChatGPT: кінець медичним і юридичним порадам

02.11.2025 10:00
Микола Деркач

OpenAI оновила правила використання ChatGPT, заборонивши чат-боту відповідати як лікар або юрист. Тепер він не аналізує медичні знімки чи фото тіла та не дає персональних порад, пов’язаних зі здоров’ям або законом

Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Про це йдеться у матеріалі УНІАН.

Користувачі Reddit повідомляють, що у відповідь на такі запити ChatGPT тепер пропонує лише довідкову інформацію з інтернету та радить звертатися до кваліфікованого фахівця. Обійти ці обмеження через «гіпотетичні» сценарії теж не вдається — система видає загальні пояснення та рекомендує консультацію в ліцензованого експерта.

Деякі користувачі зазначають, що чат-бот навіть припинив продовжувати попередні діалоги, які стосувалися медичних або юридичних тем. OpenAI офіційно не прокоментувала зміни, але ймовірно, вони запроваджені для зниження правових ризиків.

Зростає кількість випадків, коли ChatGPT використовують для отримання медичної чи правової допомоги, а іноді — навіть у судових процесах. Однак такі консультації не захищені законами про лікарську або адвокатську таємницю.

Читайте також: PayPal інтегрував свій цифровий гаманець у ChatGPT

Раніше Сем Альтман попереджав, що розмови з ChatGPT можуть бути використані в суді, адже чинне законодавство не надає штучному інтелекту статусу конфіденційності, подібного до спілкування з реальним спеціалістом.

Нагадаємо, що минулого місяця OpenAI інтегрувала в ChatGPT популярні сервіси, що дозволяють бронювати готелі, викликати таксі та створювати музичні плейлисти просто у вікні чату. Тим часом дослідження показують, що сучасні нейромережі, включно з ChatGPT, стали вдвічі частіше вигадувати відповіді, коли не мають потрібних даних.

Також раніше ми писали, що OpenAI, компанія-розробник ChatGPT, залучила понад сотню колишніх інвестиційних банкірів із провідних установ Волл-стріт — зокрема JPMorgan і Goldman Sachs — для участі у своєму проєкті Mercury, в рамках якого планується навчити штучний інтелект будувати фінансові моделі.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
