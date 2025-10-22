close-btn
ChatGPT отримає фінансові моделі: OpenAI наймає банкірів

22.10.2025 16:30
Микола Деркач

OpenAI, компанія-розробник ChatGPT, залучила понад сотню колишніх інвестиційних банкірів із провідних установ Волл-стріт — зокрема JPMorgan і Goldman Sachs — для участі у своєму проєкті Mercury, в рамках якого планується навчити штучний інтелект будувати фінансові моделі

Фото: chatgpt.com

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

За даними видання, ці фахівці отримують по $150 за годину роботи. Їхнє завдання — допомагати навчанню моделей штучного інтелекту, створюючи фінансові моделі для угод із реструктуризації, первинних публічних розміщень акцій (IPO) та різних інвестиційних операцій.

Перед тим як отримати контракт, кандидати проходять співбесіду з чатботом на базі ШІ, а також тестування зі знання фінансової звітності та практичний іспит зі створення моделей у Excel. Після відбору учасники мусять дотримуватися загальноприйнятих стандартів форматування та побудови фінансових моделей, що використовуються у великих банках.

«Проєкт Mercury має на меті навчити ШІ професійним принципам моделювання у сфері інвестиційного банкінгу. Таким чином OpenAI прагне створити системи, які зможуть самостійно виконувати рутинні, але трудомісткі завдання фінансових аналітиків — від аналізу угод до підготовки документації», — йдеться у матеріалі.

Фінансовий сектор традиційно покладається на молодших аналітиків, які витрачають десятки годин на складання моделей і перевірку даних. Тому OpenAI позиціонує свої розробки як спосіб радикально скоротити цей обсяг ручної роботи. У перспективі такі інструменти можуть стати новим стандартом для аналітичних відділів банків та інвестиційних компаній.

Залучені банкіри не просто створюють фінансові моделі, а допомагають OpenAI навчити ШІ мислити як інвестиційний аналітик — коментують процеси, формулюють промпти, оцінюють реакції системи на реальні сценарії IPO, злиттів чи реструктуризацій. Це дозволяє моделі засвоювати не лише технічну логіку, а й контекст прийняття рішень у корпоративних фінансах.

Проєкт Mercury є частиною стратегії OpenAI зі створення агентних систем, здатних виконувати цілі бізнес-процеси без участі людини. За даними Bloomberg, компанія тестує можливість інтеграції таких ШІ-інструментів у корпоративні середовища банків і консалтингових фірм — від побудови моделей до підготовки клієнтських звітів і презентацій.

Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїШтучний інтелект
