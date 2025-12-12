Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування

Перший етап Премії PSM Awards 2025 успішно завершено! Тепер стартував другий — відкрите онлайн-голосування. Долучайтеся, обирайте улюблені компанії та авторитетних експертів, і нехай перемогу здобудуть найкращі!
Цього року PSM Awards охоплює 24 номінації, які відображають ключові напрями розвитку індустрії. Щоб взяти участь у голосуванні, необхідно:
- перейти на офіційну сторінку PSM Awards 2025;
- авторизуватися або зареєструватися;
- віддати свій голос (підтримати можна лише одного номінанта у кожній категорії).
Нагадаємо, що цьогорічна Премія — ювілейна. Вже десять років ми висвітлюємо розвиток українського фінтеху і e-commerce, розповідаємо історії компаній, стартапів та експертів, які формують обличчя галузі, та відзначаємо найкращих.
За цей час ринок еволюціонував, здолав безліч викликів і кризових моментів, зріс, став зрілою спільнотою професіоналів і задав власні стандарти якості та лідерства. Саме тому десята церемонія — це не просто нагорода, а символ сталості, досвіду та сили українського фінтеху.
Номінації PSM Awards 2025
- FinTech Х: Легенди індустрії
- Найкраще рішення для прийому платежів офлайн
- Найкраще Fintech-рішення для благодійності
- Найкращий банк для ФОП
- Найкраща програма лояльності
- Найкращий маркетплейс
- Найкращий оператор у сфері міжнародних платежів
- Експерт року у FinTech
- Найкращий кредитний продукт для бізнесу
- Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб
- Найкращий FinTech стартап
- Найкращий TechFin-проєкт
- Найкращий банк-еквайр
- Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів
- Найкращий процесинг
- Найкращий сервіс для онлайн-платежів
- Найкращий сервіс для мікрокредитування
- Найкращий цифровий банк
- Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках
- Найкраще SaaS-рішення у Fintech
- Найкращий КСВ-проєкт
- Найкращий інфраструктурний провайдер
- Найкращий проєкт з кібербезпеки у Fintech
- Найкраща колаборація у FinTech
PSM Awards 2025 — це платформа для діалогу між бізнесом, державою, технологічними командами та користувачами. Приєднуйтесь до історії PSM Awards 2025 — долучайтесь до спільноти, що визначає майбутнє фінтеху в Україні.
Хочете бачити себе в списку партнерів PSM Awards або маєте пропозиції по співпраці? Звертайтеся на пошту [email protected]
Нагадаємо, що на минулорічній Премії PSM Awards 2024 було визначено 72 переможця у 24 номінаціях. Як відбувалося нагородження можна переглянути за посиланням.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Рада розгляне зміни до регулювання банківської системи — Гетманцев
Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів
Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ