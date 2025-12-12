Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування

Перший етап Премії PSM Awards 2025 успішно завершено! Тепер стартував другий — відкрите онлайн-голосування. Долучайтеся, обирайте улюблені компанії та авторитетних експертів, і нехай перемогу здобудуть найкращі!

Цього року PSM Awards охоплює 24 номінації, які відображають ключові напрями розвитку індустрії. Щоб взяти участь у голосуванні, необхідно:

перейти на офіційну сторінку PSM Awards 2025

авторизуватися або зареєструватися;

віддати свій голос (підтримати можна лише одного номінанта у кожній категорії).

Нагадаємо, що цьогорічна Премія — ювілейна. Вже десять років ми висвітлюємо розвиток українського фінтеху і e-commerce, розповідаємо історії компаній, стартапів та експертів, які формують обличчя галузі, та відзначаємо найкращих.

За цей час ринок еволюціонував, здолав безліч викликів і кризових моментів, зріс, став зрілою спільнотою професіоналів і задав власні стандарти якості та лідерства. Саме тому десята церемонія — це не просто нагорода, а символ сталості, досвіду та сили українського фінтеху.

Номінації PSM Awards 2025

FinTech Х: Легенди індустрії

Найкраще рішення для прийому платежів офлайн

Найкраще Fintech-рішення для благодійності

Найкращий банк для ФОП

Найкраща програма лояльності

Найкращий маркетплейс

Найкращий оператор у сфері міжнародних платежів

Експерт року у FinTech

Найкращий кредитний продукт для бізнесу

Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб

Найкращий FinTech стартап

Найкращий TechFin-проєкт

Найкращий банк-еквайр

Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів

Найкращий процесинг

Найкращий сервіс для онлайн-платежів

Найкращий сервіс для мікрокредитування

Найкращий цифровий банк

Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках

Найкраще SaaS-рішення у Fintech

Найкращий КСВ-проєкт

Найкращий інфраструктурний провайдер

Найкращий проєкт з кібербезпеки у Fintech

Найкраща колаборація у FinTech

PSM Awards 2025 — це платформа для діалогу між бізнесом, державою, технологічними командами та користувачами. Приєднуйтесь до історії PSM Awards 2025 — долучайтесь до спільноти, що визначає майбутнє фінтеху в Україні.

Хочете бачити себе в списку партнерів PSM Awards або маєте пропозиції по співпраці? Звертайтеся на пошту [email protected]

Нагадаємо, що на минулорічній Премії PSM Awards 2024 було визначено 72 переможця у 24 номінаціях. Як відбувалося нагородження можна переглянути за посиланням.

