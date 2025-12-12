close-btn
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування

12.12.2025 15:30
Микола Деркач
Перший етап  Премії PSM Awards 2025 успішно завершено! Тепер стартував другий — відкрите онлайн-голосування. Долучайтеся, обирайте улюблені компанії та авторитетних експертів, і нехай перемогу здобудуть найкращі!

Цього року PSM Awards охоплює 24 номінації, які відображають ключові напрями розвитку індустрії. Щоб взяти участь у голосуванні, необхідно:

  • перейти на офіційну сторінку PSM Awards 2025;
  • авторизуватися або зареєструватися;
  • віддати свій голос (підтримати можна лише одного номінанта у кожній категорії).

Нагадаємо, що цьогорічна Премія — ювілейна. Вже десять років ми висвітлюємо розвиток українського фінтеху і e-commerce, розповідаємо історії компаній, стартапів та експертів, які формують обличчя галузі, та відзначаємо найкращих.

За цей час ринок еволюціонував, здолав безліч викликів і кризових моментів, зріс, став зрілою спільнотою професіоналів і задав власні стандарти якості та лідерства. Саме тому десята церемонія — це не просто нагорода, а символ сталості, досвіду та сили українського фінтеху.

Номінації PSM Awards 2025

  • FinTech Х: Легенди індустрії
  • Найкраще рішення для прийому платежів офлайн
  • Найкраще Fintech-рішення для благодійності
  • Найкращий банк для ФОП
  • Найкраща програма лояльності
  • Найкращий маркетплейс
  • Найкращий оператор у сфері міжнародних платежів
  • Експерт року у FinTech
  • Найкращий кредитний продукт для бізнесу
  • Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб
  • Найкращий FinTech стартап
  • Найкращий TechFin-проєкт
  • Найкращий банк-еквайр
  • Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів
  • Найкращий процесинг
  • Найкращий сервіс для онлайн-платежів
  • Найкращий сервіс для мікрокредитування
  • Найкращий цифровий банк
  • Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках
  • Найкраще SaaS-рішення у Fintech
  • Найкращий КСВ-проєкт
  • Найкращий інфраструктурний провайдер
  • Найкращий проєкт з кібербезпеки у Fintech
  • Найкраща колаборація у FinTech

PSM Awards 2025 — це платформа для діалогу між бізнесом, державою, технологічними командами та користувачами. Приєднуйтесь до історії PSM Awards 2025 — долучайтесь до спільноти, що визначає майбутнє фінтеху в Україні.

Хочете бачити себе в списку партнерів PSM Awards або маєте пропозиції по співпраці? Звертайтеся на пошту [email protected]

Нагадаємо, що на минулорічній Премії PSM Awards 2024 було визначено 72 переможця у 24 номінаціях. Як відбувалося нагородження можна переглянути за посиланням.

Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїБізнес
