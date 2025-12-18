Навіщо Україні приєднуватись до SEPA та що дасть фінансовий безвіз

Уряд схвалив законопроєкти, необхідні для приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Це означає, що Україна стане ближчою до європейського фінансового простору, де вже понад 500 мільйонів людей, а також компанії, користуються простими і зрозумілими правилами переказу коштів

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Що це означає для кожного?

Міжнародні перекази в євро стануть швидшими та дешевшими – жодних зайвих комісій чи складнощів.

Як держава дбатиме про вашу приватність та захист?

Створюється реєстр рахунків і сейфів, але у ньому збиратимуться тільки IBAN, ваше ім’я та банк, без деталей про суми чи рух коштів. Банківська таємниця буде під надійним захистом.

Навіщо це бізнесу та країні?

Україна щороку зможе економити до 100 млн євро на переказах. Для малого та середнього бізнесу – це близько 4 тис. євро на одну компанію на рік. Експортери, особливо IT-галузь, отримають додаткові можливості – знижується вартість операцій, зростає конкурентоспроможність.

Читайте також: Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

Раніше ми також писали, що Уряд України затвердив пакет законопроєктів, необхідних для офіційного приєднання до Єдиної зони платежів у євро.

Що таке SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) — це система однакових стандартів для банківських переказів між 36 країнами, включаючи всі держави ЄС, Велику Британію, Швейцарію, Ліхтенштейн, Молдову та ін. Вона забезпечує миттєві перекази до 10 секунд, низькі або нульові комісії та прозорі умови транзакцій.

Отже, що отримає Україна після приєднання:

швидкі, дешеві й зручні грошові перекази між Україною та Європою;

зростання довіри іноземних інвесторів і спрощення експорту;

сучасні цифрові платіжні інструменти та інтеграція з європейською фінансовою інфраструктурою.

Ключові кроки у законопроєктах:

створення Реєстру рахунків фізосіб;

реєстр бенефіціарних власників трастів;

посилення відповідальності за неправдиві дані;

санкції за порушення фінмоніторингу;

захист викривачів;

звітність для нових категорій осіб (наприклад, торговців культурними цінностями);

недопущення злочинців до управління фінансовими установами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки заробили банки в Україні за 10 місяців 2025

ПриватБанк надав Нафтогазу ₴5 млрд кредиту

Рада розгляне зміни до регулювання банківської системи — Гетманцев