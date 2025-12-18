close-btn
Навіщо Україні приєднуватись до SEPA та що дасть фінансовий безвіз

18.12.2025 14:40
Микола Деркач

Уряд схвалив законопроєкти, необхідні для приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Це означає, що Україна стане ближчою до європейського фінансового простору, де вже понад 500 мільйонів людей, а також компанії, користуються простими і зрозумілими правилами переказу коштів

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Що це означає для кожного?

Міжнародні перекази в євро стануть швидшими та дешевшими – жодних зайвих комісій чи складнощів.

Як держава дбатиме про вашу приватність та захист?

Створюється реєстр рахунків і сейфів, але у ньому збиратимуться тільки IBAN, ваше ім’я та банк, без деталей про суми чи рух коштів. Банківська таємниця буде під надійним захистом.

Фото: Мінфін

Навіщо це бізнесу та країні?

Україна щороку зможе економити до 100 млн євро на переказах. Для малого та середнього бізнесу – це близько 4 тис. євро на одну компанію на рік. Експортери, особливо IT-галузь, отримають додаткові можливості – знижується вартість операцій, зростає конкурентоспроможність.

Що таке SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) — це система однакових стандартів для банківських переказів між 36 країнами, включаючи всі держави ЄС, Велику Британію, Швейцарію, Ліхтенштейн, Молдову та ін. Вона забезпечує миттєві перекази до 10 секунд, низькі або нульові комісії та прозорі умови транзакцій.

Отже, що отримає Україна після приєднання:

  • швидкі, дешеві й зручні грошові перекази між Україною та Європою;
  • зростання довіри іноземних інвесторів і спрощення експорту;
  • сучасні цифрові платіжні інструменти та інтеграція з європейською фінансовою інфраструктурою.
Фото: Мінфін

Ключові кроки у законопроєктах:

  • створення Реєстру рахунків фізосіб;
  • реєстр бенефіціарних власників трастів;
  • посилення відповідальності за неправдиві дані;
  • санкції за порушення фінмоніторингу;
  • захист викривачів;
  • звітність для нових категорій осіб (наприклад, торговців культурними цінностями);
  • недопущення злочинців до управління фінансовими установами.

