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Україна готується до входження в SEPA: Мінфін представив план дій

30.04.2025 17:00
Ольга Деркач
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Уряд України затвердив пакет законопроєктів, необхідних для офіційного приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Це дозволить здійснювати перекази з країнами Європи так само швидко та зручно, як усередині України

Україна готується до входження в SEPA: Мінфін представив план

Україна готується до входження в SEPA: Мінфін представив план дій Фото: freepik.com

Міністерство фінансів окреслило основні переваги вступу України до SEPA, а також пояснило ключові положення пакета законопроєктів.

Що таке SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) — це система однакових стандартів для банківських переказів між 36 країнами, включаючи всі держави ЄС, Велику Британію, Швейцарію, Ліхтенштейн, Молдову та ін. Вона забезпечує миттєві перекази до 10 секунд, низькі або нульові комісії та прозорі умови транзакцій.

Що отримає Україна після приєднання:

  • швидкі, дешеві й зручні грошові перекази між Україною та Європою;
  • зростання довіри іноземних інвесторів і спрощення експорту;
  • сучасні цифрові платіжні інструменти та інтеграція з європейською фінансовою інфраструктурою.

Україна готується до входження в SEPA: Мінфін представив план дій

Уряд вже схвалив пакет законопроєктів, які гармонізують українське законодавство з нормами ЄС у сферах фінмоніторингу, боротьби з відмиванням коштів та захисту даних.

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Ключові кроки у законопроєктах:

  • створення Реєстру рахунків фізосіб;
  • реєстр бенефіціарних власників трастів;
  • посилення відповідальності за неправдиві дані;
  • санкції за порушення фінмоніторингу;
  • захист викривачів;
  • звітність для нових категорій осіб (наприклад, торговців культурними цінностями);
  • недопущення злочинців до управління фінансовими установами.

Нагадаємо, що НБУ оновив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні. Національний банк у межах реалізації функції оверсайта за результатами моніторингу діяльності у 2024 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.

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Джерело: Міністерство фінансів України.

Рубрики: Грошові переказиЄвропаСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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