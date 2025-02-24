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НБУ оновив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні

24.02.2025 18:00
Микола Деркач
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Національний банк у межах реалізації функції оверсайта за результатами моніторингу діяльності у 2024 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні

НБУ оновив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні

НБУ оновив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

До категорії важливих платіжних систем віднесено п’ять платіжних систем, а саме:

  • «MasterCard», MasterCard International Incorporated, США;
  • «Visa», Visa International Service Association, США;
  • «PrivatMoney», АТ КБ «ПриватБанк», Україна;
  • «NovaPay», ТОВ «НоваПей», Україна;
  • «Фінансовий світ», ТОВ «Українська платіжна система», Україна.

Також за результатами 2024 року визначені три важливі технологічні оператори платіжних послуг: ТОВ «ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ», ПрАТ «Український процесінговий центр» та ТОВ «ТАС ЛІНК».

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«Розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється регулятором згідно з міжнародною практикою для підвищення їх надійності й ефективності, а також приведення їх діяльності у відповідність до міжнародних стандартів оверсайта», — йдеться у повідомленні пресслужби.

До важливих об’єктів оверсайта установлені підвищені вимоги щодо безперервності діяльності, управління та організації діяльності, системи управління ризиками тощо.

Нагадаємо, що регулятор вніс зміни до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до НБУ, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року №123.

Також раніше ми писали, що НБУ розширив можливості депозитарію для учасників ринку держоблігацій.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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