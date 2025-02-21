НБУ змінив правила звітності для небанків

Національний банк України (НБУ) вніс зміни до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року №123

Змінами до Правил передбачено зміну з щоквартальної на щомісячну періодичність подання 12 звітних файлів фінансових компаній та ломбардів, а саме:

з 1 квітня 2025 року (перше подання щомісячної звітності станом на 1 травня 2025 року) — для файлів LRF04 «Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість», LRF05 «Дані про грошові кошти та їх еквіваленти», LRF06 «Дані про субординований борг», LRF07 «Дані про залучені кошти», LRF08 «Дані про структуру інвестицій»;

з 1 липня 2025 року (перше подання щомісячної звітності станом на 1 серпня 2025 року) — для файлів LRG01 «Дані про договори та операції за гарантіями», LRG02 «Дані про портфель за зобов’язаннями за наданими гарантіями», LRI01 «Дані про договори та операції факторингу», LRL01 «Дані про договори та операції фінансового лізингу», LRN01 «Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями», LRN02 «Дані про компенсації та дорогоцінні метали», LRR01 «Дані про договори та операції за наданими кредитами».

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Строк подання зазначених файлів — не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Для файлів LRF01 «Дані регуляторного балансу», LRF02 «Дані позабалансового обліку» встановлено такий самий строк щомісячного подання до Національного банку.

Зміни до Правил затверджені постановою Правління Національного банку України від 20 лютого 2025 року № 21 «Про затвердження Змін до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

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Джерело: НБУ.