Інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ запровадить верифікацію через BankID

Нацбанк України з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через власний інтернет-магазин з 3 лютого 2025 року запроваджує верифікацію облікових записів користувачів з використанням Системи BankID НБУ

Про це йдеться у матеріалі на офіційному сайті регулятора.

Зазначається, що зареєстровані користувачі, які вже мають обліковий запис (акаунт) на сайті інтернет-магазину, отримають відповідне повідомлення на електронну адресу, зазначену ними під час реєстрації. Після цього їм буде доступна процедура верифікації.

Нові користувачі, які реєструватимуться на сайті інтернет-магазину з 3 лютого 2025 року, матимуть можливість пройти ідентифікацію та верифікацію особи з використанням Системи BankID НБУ одразу під час реєстрації.

«Інструменти віддаленої ідентифікації та верифікації – вже звична частина сервісів, для яких важлива прозорість і довіра. Використання Системи BankID НБУ дасть змогу підвищити доступність нумізматичної продукції ширшому колу покупців. Тепер на технологічному рівні блокуватиметься можливість створення для однієї й тієї ж особи більше одного облікового запису в інтернет-магазині. Відповідно ще більше клієнтів матимуть змогу комфортніше та простіше придбати нумізматичну продукцію НБУ, яка має обмежені тиражі», — зазначив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

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Як пройти верифікацію через Систему BankID НБУ?

Для успішної верифікації користувача через Систему BankID НБУ потрібно здійснити такі кроки:

натиснути на позначку з логотипом «BankID НБУ», відображену на екрані користувача під час входу в особистий кабінет інтернет-магазину;

після переспрямування на сторінку Системи BankID НБУ обрати зі списку один із банків України, де користувач вже має відкритий рахунок;

пройти багатофакторну автентифікацію на стороні обраного банку;

надати банку згоду на передачу персональних даних.

Після проходження процедури верифікації користувач буде проінформований про її результат в особистому кабінеті.

Ознайомитися з деталями можна у матеріалі Нацбанку.

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