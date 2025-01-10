НБУ пропонує нові вимоги до виконання миттєвих кредитових переказів

Національний банк України пропонує визначити особливості виконання надавачами платіжних послуг миттєвих кредитових переказів

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Така платіжна операція передбачена змінами до Закону України «Про платіжні послуги», що набрали чинності 8 листопада 2024 року.

«Під час цієї платіжної операції відбувається миттєве зарахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача. Граничний час виконання миттєвого кредитового переказу вимірюється в секундах (не більше 10 секунд). Надавач платіжних послуг зобов’язаний невідкладно та безкоштовно повідомити отримувача про зарахування коштів через миттєвий кредитовий переказ, а платника — про виконання такої операції», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надавач платіжних послуг повинен забезпечувати можливість здійснення миттєвих кредитових переказів щодня та 24 години на добу.

Відповідні особливості виконання миттєвих кредитових переказів надавачами платіжних послуг пропонується визначити в Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163 (зі змінами).

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У зв’язку з цим регулятор пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Правління НБУ «Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг».

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 19 січня 2025 року включно.

Нагадаємо, що кількість учасників небанківського фінансового ринку в грудні зменшилася з 892 (станом на 1 грудня 2024 року) до 876 (станом на 1 січня 2025 року). Кількість банків залишилася незмінною — 62.

Також нещодавно Нацбанк запропонував до громадського обговорення зміни до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг. Змінами до Правил впроваджується заміна щоквартальної періодичності подання звітності на щомісячну для 12 файлів, що подаються фінансовими компаніями та ломбардами.

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