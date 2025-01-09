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Як змінився ринок небанківських фінансових послуг у грудні 2024 — НБУ

09.01.2025 13:00
Ольга Деркач
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Кількість учасників небанківського фінансового ринку в грудні зменшилася з 892 (станом на 1 грудня 2024 року) до 876 (станом на 1 січня 2025 року). Кількість банків залишилася незмінною — 62

Як змінився ринок небанківських фінансових послуг у грудні 2024 — НБУ

Як змінився ринок небанківських фінансових послуг у грудні 2024 — НБУ Фото: freepik.com

Із реєстрів за ініціативою заявника виключено одного ризикового страховика та одного life-страховика, три кредитні спілки та одного страхового брокера. Примусово виключено 11 фінансових компаній, одного ризикового страховика, два ломбарди, одну кредитну спілку.

Водночас до реєстрів включено одну фінансову компанію, два страхових брокери та дві колекторських компанії.

У грудні 8 фінансовим компаніям, 1 ризиковому страховику, 1 life-страховику, 1 ломбарду та 3 кредитним спілкам анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв). Водночас примусово анульовані ліцензії 4 фінансовим компаніям, 1 non-life страховику, 1 ломбарду та 1 кредитній спілці. Також Національний банк України погодив звуження обсягу ліцензії 15 фінансовим компаніям та розширення обсягу ліцензії одній фінансовій компанії.

14 фінансовим компаніям було здійснено примусове виключення окремого виду фінансових послуг з ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Станом на 1 січня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 479 фінансових компаній (було 489), 55 страховиків non-life (було 57), 10 life-страховиків (було 11), один страховик зі спеціальним статусом, 109 ломбардів (було 111), 104 кредитних спілки (було 108), 1 лізингодавець (кількість не змінилася), 44 страхових брокери (було 43) та 73 колекторських компанії (було 71).

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Крім того, кількість банківських груп на ринку скоротилася з 16 до 15, водночас кількість небанківських фінансових груп на ринку збільшилася з 31 до 40. На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (було 16), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Як змінився ринок небанківських фінансових послуг у грудні 2024 — НБУ

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів (було 50) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).

У грудні до Національного банку надійшов 281 запит від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 183, страховиків — 53, кредитних спілок і колекторських компаній — 17, банків — 25, операторів платіжних послуг — 3.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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Як змінився ринок небанківських фінансових послуг у грудні 2024 — НБУ

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