Кого та на скільки оштрафував НБУ у грудні 2024

Нацбанк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства у грудні 2024 року застосував до трьох банків та двадцяти п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Заходи впливу застосовано до наступних банків:

1. АТ «РВС Банк» — штраф у розмірі 135 150 000 грн за порушення вимог п. 2 ч. другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі — Закон про ПВК/ФТ) у частині невиконання банком обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Також штраф у розмірі 50 000 грн за порушення вимог п. 130 розділу Х Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року № 5 (зі змінами), в частині недотримання встановленого Нацбанком порядку проведення розрахунків за валютними операціями.

Банк отримав і письмове застереження за порушення деяких вимог регулятора.

2. АТ «АБ «Радабанк» — штраф у розмірі 2 000 000 грн за порушення вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку банку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

3. ПАТ «МТБ Банк» — штраф у розмірі 651 000 грн за порушення вимог декількох вимог, зокрема, підпункту 2 пункту 2 постанови Правління НБУ від 19 травня 2020 року № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», частини тринадцятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ, а також ч. 1 та 2 статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку банку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

Також штраф у розмірі 200 000 грн за ряд порушень, зокрема, вимог ч. 7 статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції».

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Заходи впливу, застосовані у грудні 2024 року до небанківських фінансових установ:

ТОВ «ІЛК «Веріда Україна»: анульовано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансової послуги — фінансовий лізинг за систематичне порушення установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ. Штраф у розмірі 51 тис. грн. ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекспрес» — штраф у розмірі 12 298 100 грн. ТОВ «ФК «Центрофінанс» — два штрафи у розмірі 3 400 000 грн та 799 тис. грн. ТДВ «СК «Гардіан» — штраф у розмірі 799 тис. грн. ТОВ «Ліард Фінанс» — штраф 731 тис. грн. ТОВ «Слон Кредит» — штраф 644 162 грн. ТОВ «ФК «Нові Кредити» — штраф 595 тис. грн. ТОВ «МФК «Аверс» — штраф 500 тис. грн. ТОВ «ФК «Фінофіс» — штраф 400 тис. грн. ТОВ «ФК «Вестмінстер» — штраф 391 тис. грн. ТОВ «ФК «Капітал-Дніпро» — штраф 340 тис. грн. ТОВ «Консалт Солюшенс» — штраф 51 тис. грн. ТОВ «ФК «Октава Фінанс» — штраф 50 тис. грн.

Детальніше про порушення, здійснені вищезазначеними компаніями читайте у звіті НБУ.

Також Національний банк України направив письмові застереження за порушення вимог п. 5 розділу ІІ Правил № 140, пунктів 14 та/або 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до НБУ звітності з питань ПВК/ФТ у строки, визначені Правилами № 140, наступним компаніям: КС «Вінничанка», КС «Юніон Вінниччина», КСП МВС України, ТОВ «Експо Проперті Груп», ТОВ «СБ-Консорис», ТОВ «ФК «АСАП», ТОВ «ФК «Н.А.Груп», ТОВ ФК «Український Платіжний Центр», ТОВ «ФЧГКСГ».

АТ «СК «ТАС» (Приватне), ПрАТ «Граве Україна Страхування життя», ПрАТ «Метлайф» — письмові застереження кожній установі за порушення вимог пункту 6 розділу ІІ Правил № 140 у частині подання статистичної звітності з питань ПВК/ФТ з порушенням порядку формування показників.

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