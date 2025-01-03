Заміна копійок на шаги: у скільки обійдеться ініціатива НБУ

У жовтні 2024 року Національний банк України (НБУ) запропонував замінити назву копійок на шаги, фактично перейменувавши розмінні монети країни

Голова НБУ Андрій Пишний висловив сподівання, що парламент підтримає цю ініціативу. У своєму коментарі в ефірі «Ми – Україна», на який посилається 24 Канал, він наголосив, що таке рішення сприятиме відновленню історичної справедливості.

«Шаг» є традиційною українською назвою монети, і повернення до цієї термінології, на думку Пишного, має символічне та культурне значення для України.

«УНР в 1917 році навіть ухвалила відповідні законодавчі акти, які визначили що відповідною розмінною частиною монети української гривні, яка є національною валютою, є шаг. За часів Гетьманщини шаг активно використовувався в грошовій лічбі та відповідним чином мав величезне розповсюдження», — сказав Пишний.

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Він зазначив, що за підтримки парламенту перша партія шагів може бути викарбувана вже у 2025 році. Він також рішуче відповів на закиди щодо можливих витрат України на цей перехід.

«Важливим моментом є те, що я що навколо цього багато спекуляцій відбувається. Це не коштуватиме жодного шагу, жодної гривні з українського бюджету, ця заміна. Національний банк знає, як це зробити, і ми забезпечимо дуже ощадливу реалізацію цієї ініціативи», — підкреслив голова НБУ.

Цікаво, що, за словами Андрія Пишного, першу пробну партію шагів було виготовлено ще у 1992 році на Луганському верстатобудівному заводі.

Нагадаємо, що НБУ проведе стрес-тест 21 банку наступного року. Стрес-тестування у 2025 році проходитиме 21 банківська установа, на які припадає понад 90% активів банківської системи. Банки відібрано за трьома критеріями: розмір зважених на ризик активів, обсяг залучених від домогосподарств депозитів та обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів.

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