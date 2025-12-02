Національний банк випустив нову пам’ятну монету

Нацбанк України започаткував нову тематичну серію обігових пам’ятних монет, присвячену єдності України, її неподільності та адміністративно-територіальному устрою

Про це повідомила пресслужба регулятора.

З 1 грудня 2025 року в обіг уведено перші три обігові пам’ятні монети з нової серії, присвячені тим регіонам, що першими опинилися в епіцентрі російської агресії:

«Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим»;

«Ми сильні. Ми разом. Донецька область»;

«Ми сильні. Ми разом. Луганська область».

Монети мають номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс усіх трьох нових обігових пам’ятних монет – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний герб України.

Головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіону, якому присвячена монета. Зокрема:

на монеті «Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим» виокремлено Автономну Республіку Крим;

на монеті «Ми сильні. Ми разом. Донецька область» – Донецьку область;

на монеті «Ми сильні. Ми разом. Луганська область» – Луганську область.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

Дизайн реверсу монет – Олександра Кучинська, художник аверсу – Володимир Дем’яненко. Скульптор – Володимир Дем’яненко.

Про обіг та реалізацію нових монет

Обігові пам’ятні монети «Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим», «Ми сильні. Ми разом. Донецька область» та «Ми сильні. Ми разом. Луганська область» є законним платіжним засобом на території України, приймаються всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.

Національний банк поступово підкріплюватиме такими обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться вони від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

Поступово в готівковий обіг буде введено по два млн штук кожної з таких обігових пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики. Кожен ролик міститиме 25 обігових пам’ятних монет, тираж кожного – 15 тис. шт.

Придбати перший ролик із 25 обігових пам’ятних монет «Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим» можна буде з 3 грудня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ .

Ролики обігових пам’ятних монет, присвячених Донецькій та Луганській областям, реалізовуватимуться в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку пізніше, в міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Детальнішу інформацію про початок реалізації цих роликів обігових пам’ятних монет банками-дистриб’юторами можна буде дізнатися на їхніх офіційних сайтах.

Нещодавно ми також писали, що НБУ виявив порушення вимог законодавства у сфері споживчого кредитування з боку ТОВ «ФК «Є Гроші» і оштрафував компанію на загальну суму 2 844 586 грн, також до фінустанови застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

НБУ виставив на продаж земельні ділянки

НБУ заборонив декільком небанкам надавати фінансові послуги