НБУ оштрафував сервіс «Є Гроші» майже на 3 млн

Національний банк України (НБУ) виявив порушення вимог законодавства у сфері споживчого кредитування з боку ТОВ «ФК «Є Гроші» (ЄДРПОУ 43509084)

Порушення були виявлені за результатами безвиїзного нагляду за додержанням вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг. Йдеться про порушення вимоги, встановленої частиною п’ятою статті 8 Закону України «Про споживче кредитування», згідно з якою максимальний розмір денної процентної ставки не може перевищувати 1%.

У ТОВ «ФК «Є Гроші» відповідно до реальних умов продуктів споживчого кредитування денна процентна ставка перевищувала максимальний розмір в 1%, визначений зазначеним законом.

Цікаве по темі: Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

Крім встановленого перевищення розміру максимальної денної процентної ставки, також виявлено низку порушень законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

встановлення вимоги сплати споживачами платежів, не врахованих у розрахунку денної процентної ставки, що зазначена в договорі про споживчий кредит;

надання інформації про фінансову послугу не в повному обсязі, передбаченому законодавством для прийняття споживачем обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору;

застосування штрафу та пені за одне й те саме порушення споживачем зобов’язання за договором про споживчий кредит;

укладання договорів споживчого кредиту з порушенням встановлених законодавством вимог до договору;

укладання договорів з порушенням вимог щодо форми надання споживачу детального переліку складових загальної вартості споживчого кредиту.

У зв’язку з цим Національний банк прийняв рішення застосувати до ТОВ «ФК «Є Гроші» заходи впливу у вигляді:

накладення штрафів на загальну суму 2 844 586,00 грн;

письмового застереження з вимогою про усунення виявленого порушення та вжиття заходів для недопущення такого порушення в подальшій діяльності.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 1 грудня 2025 року.

Джерело: НБУ.