НБУ оштрафував сервіс «Є Гроші» майже на 3 млн

01.12.2025 20:00
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) виявив порушення вимог законодавства у сфері споживчого кредитування з боку ТОВ «ФК «Є Гроші» (ЄДРПОУ 43509084)

Фото: bank.gov.ua

Порушення були виявлені за результатами безвиїзного нагляду за додержанням вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг. Йдеться про порушення вимоги, встановленої частиною п’ятою статті 8 Закону України «Про споживче кредитування», згідно з якою максимальний розмір денної процентної ставки не може перевищувати 1%.

У ТОВ «ФК «Є Гроші» відповідно до реальних умов продуктів споживчого кредитування денна процентна ставка перевищувала максимальний розмір в 1%, визначений зазначеним законом.

Цікаве по темі: Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

Крім встановленого перевищення розміру максимальної денної процентної ставки, також виявлено низку порушень законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

  • встановлення вимоги сплати споживачами платежів, не врахованих у розрахунку денної процентної ставки, що зазначена в договорі про споживчий кредит;
  • надання інформації про фінансову послугу не в повному обсязі, передбаченому законодавством для прийняття споживачем обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору;
  • застосування штрафу та пені за одне й те саме порушення споживачем зобов’язання за договором про споживчий кредит;
  • укладання договорів споживчого кредиту з порушенням встановлених законодавством вимог до договору;
  • укладання договорів з порушенням вимог щодо форми надання споживачу детального переліку складових загальної вартості споживчого кредиту.

У зв’язку з цим Національний банк прийняв рішення застосувати до ТОВ «ФК «Є Гроші» заходи впливу у вигляді:

  • накладення штрафів на загальну суму 2 844 586,00 грн;
  • письмового застереження з вимогою про усунення виявленого порушення та вжиття заходів для недопущення такого порушення в подальшій діяльності.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 1 грудня 2025 року.

Джерело: НБУ.

