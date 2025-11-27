НБУ виставив на продаж земельні ділянки

Національний банк України виставив на повторні відкриті торги в електронній системі Прозорро.Продажі 129 земельних ділянок

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Йдеться про активи, набуті НБУ у власність у рахунок погашення заборгованості за кредитами рефінансування, наданими банкам України, а саме 129 одиниць земельних ділянок, розташованих у Київській області, що мають таке цільове призначення: «під забудову» та «особисте селянське господарство».

Запланована дата проведення аукціонів за всіма земельними ділянками – 23 грудня 2025 року.

Повний перелік земельних ділянок та посилання на торги опубліковано на сайті Національного банку в розділі «Продаж активів».

Торги проводяться відповідно до Закону України «Про Національний банк України» та розпорядчих актів НБУ.

