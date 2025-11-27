close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ виставив на продаж земельні ділянки

27.11.2025 19:40
Ольга Деркач

Національний банк України виставив на повторні відкриті торги в електронній системі Прозорро.Продажі 129 земельних ділянок

НБУ виставив на продаж земельні ділянки

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Йдеться про активи, набуті НБУ у власність у рахунок погашення заборгованості за кредитами рефінансування, наданими банкам України, а саме 129 одиниць земельних ділянок, розташованих у Київській області, що мають таке цільове призначення: «під забудову» та «особисте селянське господарство».

Запланована дата проведення аукціонів за всіма земельними ділянками – 23 грудня 2025 року.

Повний перелік земельних ділянок та посилання на торги опубліковано на сайті Національного банку в розділі «Продаж активів».

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

Торги проводяться відповідно до Закону України «Про Національний банк України» та розпорядчих актів НБУ.

Раніше ми також писали, що Нацбанк заборонив ТОВ «ФК «Обмін24» та ТОВ «ФК «Ікс Чендж» надання фінансових послуг через інтернет-сервіси та брендовані відділення «Obmin24» та «X-Change».

Зазначається, що заборона стосується всіх операцій, що здійснювалися через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень» Obmin24» та «X-Change».

«Національний банк закликає громадян і бізнес бути обачними. Перед здійсненням фінансових операцій обов’язково перевіряйте, чи має установа відповідну авторизацію Національного банку та чинну ліцензію. Це можна перевірити на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку», — йдеться у повідомленні пресслужби регулятора.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей українці зберігають на рахунках у банках — ФГВФО

Чи надійно зберігати гроші в українських банках — відповідь ФГВФО

Скільки українці витратили за допомогою безконтактних платежів — НБУ

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ заборонив декільком небанкам надавати фінансові послуги 26.11.2025

НБУ заборонив декільком небанкам надавати фінансові послуги
НБУ застосував захід впливу до фінкомпанії 26.11.2025

НБУ застосував захід впливу до фінкомпанії
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
НБУ представив нову пам’ятну монету 26.11.2025

НБУ представив нову пам’ятну монету
НБУ достроково відмінив застосовані до кредитної спілки обмеження 25.11.2025

НБУ достроково відмінив застосовані до кредитної спілки обмеження
НБУ відкликав ліцензії у двох кредитних спілок 24.11.2025

НБУ відкликав ліцензії у двох кредитних спілок
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

 Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу
ТОП статей 21.11.2025

Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу
Останні новини
Сьогодні  19:40

НБУ виставив на продаж земельні ділянки

 Сьогодні  18:20

Біткоїн стрімко зростає: кити скуповують монету

 Сьогодні  17:00

Kraken почав випуск криптокарток в ЄС

 Сьогодні  14:20

ПриватБанк примусового стягне $3 млрд з Коломойського та Боголюбова

 Сьогодні  13:00

Чи запустить BlackRock XRP-ETF у 2026 році

 Сьогодні  11:40

Уряд затвердив єдиний формат бізнес-планів для участі у грантах від держави

 Сьогодні  10:20

Visa впроваджує технологію стейблкоїн-розрахунків для банків та бізнесу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.