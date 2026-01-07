close-btn
Як змінилися міжнародні резерви у грудні — НБУ

07.01.2026 17:50
Ольга Деркач

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2026 року за попередніми даними становили $57,29 млрд, що є найвищим показником за всю історію незалежної України

Фото: bank.gov.ua

У грудні вони зросли на 4,6% порівняно з листопадом 2025 року завдяки передусім надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Загалом динаміку резервів у грудні 2025 року визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $6,92 млрд. З цієї суми:

  • $3,91 млрд — через рахунки Світового банку;
  • $2,70 млрд — від ЄС у межах фінансового інструменту Ukraine Facility;
  • $303,8 млн — від розміщення ОВДП.

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $668,4 млн, з яких:

  • $212,9 млн — борг перед Світовим банком;
  • $212,7 млн — обслуговування та погашення ОВДП;
  • $182,2 млн — виплати за державними деривативами;
  • $5,0 млн — борг перед ЄБРР;
  • $2,1 млн — борг перед Європейським інвестиційним банком;
  • $53,5 млн — борг перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $171,4 млн.

Цікаве по темі: Як змінився небанківський ринок у грудні — НБУ

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.

Нацбанк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $4,70 млрд та викупив до резервів $0,5 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в грудні становив $4,70 млрд, що в 1,7 раза більше, ніж у листопаді.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У грудні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $1,16 млрд. Загалом упродовж 2025 року міжнародні резерви України зросли на 30,8%.

Минулого року Україна отримала найпотужнішу світову фінансову підтримку за часів повномасштабної війни — $52,4 млрд, відповідно до балансових даних.

Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського Союзу — $32,7 млрд, через рахунки Світового банку — $13,2 млрд, від Канади — $3,4 млрд, МВФ — $0,9 млрд, Банку розвитку Ради Європи — $0,2 млрд.

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
